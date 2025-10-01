交易所DEX+
BWT Alpine 一级方程式®交易推动 BlockDAG 预售突破 4.11 亿美元，同时 Lyno AI 加速发展，Ozak AI 瞄准 4 位数回报率

作者：Blockonomi
2025/10/01 00:00
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE$0,7317+%0,42
1
1$0,02813+%20,41
Sleepless AI
AI$0,06323-%2,10
GAINS
GAINS$0,01699-%0,35
Particl
PART$0,3167+%8,49

加密货币预售仍然是2025年市场最令人兴奋的部分。Lyno AI (LYNO)凭借其人工智能驱动的跨链套利引擎获得关注，在早鸟阶段以每枚代币$0.050的价格筹集了超过$32,000。Ozak AI (OZAK)紧随其后，在第6阶段以$0.012的价格收集了$3.31百万并售出9.09亿枚代币。 

BlockDAG作为游戏规则改变者脱颖而出。在多年BWT Alpine合作伙伴关系的支持下，它已将全球头条新闻转化为破纪录的成果。预售已筹集$4.11亿，售出264亿枚代币，而第30批次价格仅为$0.0013。随着确认的$0.05交易所上市在即，BlockDAG提供了3,000%的上涨空间，这是迄今为止任何其他加密货币预售都无法比拟的。

Lyno AI预售势头增强：已售出651K代币

Lyno AI作为2025年最有前途的加密货币预售之一，正吸引强烈关注。该项目运行一个人工智能驱动的跨链套利引擎，设计用于扫描超过15个区块链，包括以太坊和Polygon，以毫秒级识别并执行有利可图的交易。其早鸟预售价格为每枚代币$0.050，在下一次价格上涨至$0.055之前已售出超过651,000枚代币并筹集了$32,571。

BWT Alpine Formula

分析师认为，Lyno AI结合经过审计的智能合约和先进的人工智能算法，对于寻求机构级交易工具的零售交易者来说可能是一个游戏规则改变者。最终预售目标为$0.100，预计回报率高达4位数，早期投资者可能在代币在主要交易所上市前获得显著的上涨空间。

Ozak AI预售筹集$3.31百万 

Ozak AI在其持续的预售中筹集了超过$3.31百万，吸引了投资者的关注。目前在第6阶段，每枚代币价格为$0.012，该项目已售出超过9.09亿枚OZ代币，下一阶段将价格提高至$0.014。以$0.01入场的早期买家，如果代币达到预计的$1目标，有望获得高达9,900%的收益。

BWT Alpine Formula

该平台融合区块链技术与先进人工智能，提供实时财务预测和市场分析。与Pyth Network和Dex3的战略合作提供实时数据馈送、增强交易工具和质押奖励，强化了Ozak AI的增长潜力，并为早期投资者提供了在价格进一步攀升前行动的令人信服的理由。

BWT Alpine F1支持如何保持BlockDAG的$4.11亿预售热度 

BlockDAG正在重写加密货币预售的剧本。当大多数项目在发布前保持隐藏时，BlockDAG凭借其多年的BWT Alpine F1合作伙伴关系早早进入全球头条，将品牌展示给全球超过十亿粉丝。这种主流曝光通常在代币上市后才会出现，然而BlockDAG的价格仍锁定在预售水平。

数字突显了紧迫感上升的原因。预售已筹集超过$4.11亿，售出超过264亿枚BDAG代币，而当前第30批次价格仅为$0.0013。确认的$0.05交易所上市为那些在下一批次价格上涨前购买的人创造了3,000%的潜在上涨空间。每个新批次都会提高入场成本，缩小预售和市场定价之间的差距。

BWT Alpine Formula`

十月可能是全球可见度和早期定价保持不一致的最后一个月。现在入场的持有者实际上是以预期价值的一小部分购买具有大众市场意识的Layer-1网络。BlockDAG罕见地结合了病毒式赞助、强劲的资金势头和固定的$6亿预售上限，使其成为2025年最具时间敏感性的加密货币机会之一。

BlockDAG的Alpine势头让竞争对手望尘莫及

Lyno AI (LYNO)凭借其经过审计的人工智能驱动交易工具和快速预售进展继续积累势头。Ozak AI (OZAK)凭借潜在的9,900%投资回报率和强大的区块链合作伙伴关系持续吸引关注。两者都令人印象深刻，但都无法匹敌BlockDAG提供的规模和紧迫性。

BlockDAG的$4.11亿预售、$0.0013入场价格和确认的$0.05上市，加上拥有十亿粉丝的BWT Alpine赞助，创造了无与伦比的价值差距。现在购买的持有者实际上是以其市场潜力的一小部分获得顶级Layer-1网络。对于那些寻找能够提供主流可见度和巨大上涨空间的加密货币预售投资的人来说，BlockDAG仍然是2025年最具时间敏感性的机会。

BWT Alpine Formula

预售：https://purchase.blockdag.network

网站：https://blockdag.network

Telegram：https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord：https://discord.gg/Q7BxghMVyu

BWT Alpine Formula 1®交易推动BlockDAG预售突破$4.11亿，同时Lyno AI获得速度提升，Ozak AI瞄准4位数投资回报率的文章首次发表于Blockonomi。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

