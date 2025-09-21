BTC 将成为第四次转折的真正赢家 — 分析师

根据市场分析师Jordi Visser的观点，随着全球金融系统走向第四次转型式的重置，比特币(BTC)的价格和采用率将无论未来几年和几十年的宏观经济情景如何都会增长。

Visser告诉Anthony Pompliano，普通人已经失去了对所有传统机构的信心，这应该会推动对BTC的投资——一种中立、无需许可、不与政府或传统组织绑定的全球资产。

第四次转型是指William Strauss和Neil Howe所著的一本书，该书描述了由于可预测的代际模式导致的国家周期性兴衰。

Jordi Visser在"The Pomp Podcast"上与Anthony Pompliano交谈。来源：Anthony Pompliano

"比特币是一个无需信任的东西。它最初是为了应对我不信任银行这一事实而设立的。好吧，现在我们已经超越了银行，"Visser说。他接着补充道：

这些评论是在消费者信心下降、地缘政治紧张和政府债务创历史新高的背景下发表的，这些因素正在贬值普通个人的购买力，并创造了对基于不可腐败的硬通货的替代金融系统的需求。

相关：'比特币标准'作者：阿根廷债券'庞氏骗局'接近崩溃，比特币是出路

消费者信心崩溃，因为大多数人被困在K形经济的底部

"K底部人数的增长使他们感觉不是系统的一部分，这是第四次转型的一部分，"Visser说。

K形经济是指一种金融系统，其中不同人口群体经历不同的经济繁荣和复苏率。

那些处于K顶部、持有资产的人经历财富增长，而那些处于K底部的人则因货币通胀而承受下行压力。

预期2026年失业率上升的个人百分比。来源：密歇根大学

Visser引用了密歇根大学最近的消费者情绪报告，该报告发现只有24%的受访者预计他们的消费习惯在2026年将保持不变，许多人预计由于美国的通货膨胀和贸易关税，商品价格将上涨。

大多数受访者也预计2026年失业率将上升。超过60%的密歇根大学调查对象表示他们预期更高的失业率。

最新调查反映了自2025年初以来的急剧上升，当时约30%的受访者预期就业数据恶化。

杂志：美国面临被其他国家在比特币储备上"抢先一步"的风险：Samson Mow