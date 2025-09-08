布鲁斯·斯普林斯汀在美国榜上有一首全新的前10名歌曲

布鲁斯·斯普林斯汀未发行的《生来狂奔》时代歌曲"公园里的孤独夜晚"在Billboard摇滚数字歌曲销售榜上首次亮相，位列第4名。纽约，纽约 - 约1984年：布鲁斯·斯普林斯汀约1984年在纽约市。（照片由Robin Platzer/Images/Getty Images提供） 盖蒂图片社

8月下旬，布鲁斯·斯普林斯汀庆祝了他的专辑《生来狂奔》五十周年纪念，这是有史以来最受评论家赞誉和销量最佳的摇滚全长专辑之一。这位巨星发布了一首名为"公园里的孤独夜晚"的歌曲，该歌曲创作于《生来狂奔》时期，但未被收录在最终曲目列表中。这首歌在美国迅速成为畅销歌曲，为这位传奇人物赢得了另一首进入前10名的热门歌曲，因为人们对他所做的一切仍然非常感兴趣 - 尤其是如果与他最重要的时代之一有关。

布鲁斯·斯普林斯汀首次亮相进入前五

"公园里的孤独夜晚"本周在摇滚数字歌曲销售榜上首次亮相，位列第4名。随着这首刚发布的歌曲的到来，斯普林斯汀在全国畅销摇滚歌曲排行榜上获得了他职业生涯中第12次进入前10名的成绩。

他的目录中仅有一首第1名

斯普林斯汀多年来已经在摇滚数字歌曲销售榜上放置了21首歌曲，但他只有一次登上第1名。那首冠军歌曲是在他参与演唱"回家（《本地英雄》主题曲）"之后获得的，该歌曲归功于马克·诺普弗勒的吉他英雄们，并在这首慈善单曲上列出了数十位艺术家。

在他最佳表现中排名前五的热门歌曲

"公园里的孤独夜晚"现在被评为斯普林斯汀在摇滚数字歌曲销售榜上有史以来排名第五高的热门歌曲。它排在"回家（《本地英雄》主题曲）"（第1名）、"给你的信"和"生于美国"（第2名）以及与杀手乐队合作的"尘土之地"（第3名）之后。

本周最高首次亮相之一

斯普林斯汀在本期Billboard摇滚数字歌曲销售榜上获得第二高的首次亮相。只有利昂之王和扎克·布莱恩的"我们正在有所发现"比他排名更高，位于第3名。

布鲁斯·斯普林斯汀发行的繁忙季节

"公园里的孤独夜晚"是在斯普林斯汀发布《轨迹II：失落的专辑》七张专辑套装几周后推出的。这位摇滚歌手还宣布今年秋季将推出《内布拉斯加》的扩展版，其中将包括这张备受喜爱的全长专辑的电气化版本。