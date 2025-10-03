英国YouTuber被指控操纵价值1400万美元的Polymarket

英国YouTuber Lord Miles在沙漠禁食打赌后莫名从直播画面中消失并被推定死亡，Polymarket将其结果判定为"否"。现已证实他仍然活着，但被警方拘留。

Lord Miles被指控操纵Polymarket投注市场"Lord Miles能否在沙漠中完成40天的水禁食？"这位26岁的网红在整个禁食尝试期间一直从沙漠帐篷中进行直播，并在其YouTube频道上发布定期更新。

近两周来，他的账号一直保持沉默，这导致许多网民认为他已经死亡。在此期间，他的X账号也受到限制，帖子只对关注者可见。

Lord Miles仍然活着，在沙特阿拉伯被捕

据加密货币内容创作者和诈骗调查员Coffeezilla称，投注总额超过1400万美元，但在9月底他从直播画面中消失后，赔率大幅下跌。

社交平台上流传报道称，Lord Miles在沙特阿拉伯医院接受治疗时陷入昏迷。据称医生静脉注射葡萄糖，导致他的身体出现休克。

当消息传出Lord Miles因不明确的恐怖主义指控在沙特阿拉伯被捕时，混乱加剧。管理他官方账号的人发表声明坚称此案是捏造的。

"有人不惜重金陷害Miles，"他们写道，暗示有人向沙特情报部门发送了关于他在阿富汗和英国过去活动的虚假报告。

账号管理者声称Lord Miles在英国没有犯罪记录，他们有证据可以为他洗清罪名。他们还邀请知名YouTuber去监狱探望他，并补充说由于没有英语使用者或阅读材料，他在精神上很挣扎。

"我们会提供地点和如何与他见面的方式，"声明说。"唯一的条件是你带一些英文书给他读，因为他快要发疯了。"

Coffeezilla指控Lord Miles在失踪前在Polymarket上秘密下注反对自己。这位调查员在其Patreon频道上分享图片，声称Lord Miles向平台上的一个账户发送资金，并对自己的禁食下注"否"，据称赚取了超过6万美元。

他的代表还提出了其他指控，坚称其他人也通过提交导致他被捕的虚假报告，对他下了大量赌注。

"这些人这样做是为了兑现他们的'否'赌注，"声明称，并补充说他们赚取了"高达六位数"。

据报道，Lord Miles在被警方强制送医前已经完成了34天的禁食。在拘留期间，据说他向支持者道歉未能完成挑战，并承诺将来会尝试另一次40天的禁食。

Polymarket在美国发布月受到审查

市场操纵新闻可能对Polymarket造成更多伤害，这家总部位于纽约的预测平台在与监管机构纠缠多年后刚刚重返美国。据Cryptopolitan报道，该公司本周可能在股票市场上市。

Lord Miles的投注市场近几周成为该网站最活跃的市场之一，但当他完成挑战的概率从68%暴跌至18%时，操纵的指控越来越多。

用户指责该平台处理解决过程不当，认为它对那些支持他成功的人有偏见。

一些交易者指责Polymarket事后改变规则，而其他人则声称它已成为Miles涉嫌欺诈行为的共犯。

"你们允许市场操纵、内幕交易和Lord Miles 40天禁食挑战市场中的欺诈行为。Polymarket明知欺诈客户却没有采取任何补救措施。Polymarket在美国没有立足之地。"一位不满的用户回复Polymarket首席执行官Shayne Coplan的帖子，后者发布了关于在SEC和CFTC主办的监管圆桌会议上发言的内容。Polymarket删除了早前分享Lord Miles声明的帖子。

