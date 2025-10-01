交易所DEX+
布莱恩·昆滕兹的美国商品期货交易委员会提名被撤回

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/01 08:09
白宫已撤回布莱恩·昆滕兹（Brian Quintenz）担任商品期货交易委员会（CFTC）董事会成员和主席的提名。据政治新闻网（Politico）周二报道，引述两名在官方宣布前要求匿名的消息来源。 

"被提名担任CFTC主席并经历确认程序是我一生的荣幸，"昆滕兹说。"我感谢总统给予的这个机会，也感谢参议院农业委员会的考虑。我期待在这个国家创新的激动人心时期回归私营部门的工作。"

这一发展紧随最近的报道，称白宫正在考虑其他候选人担任商品期货交易委员会主席，因为布莱恩·昆滕兹领导该监管机构的确认程序未取得重大进展。

正如Cryptopolitan先前报道的那样，昆滕兹的提名遇到了障碍，原因是来自高知名度加密货币高管的政治压力和游说活动， 由温克莱沃斯兄弟领导。

这次撤回结束了一系列引人注目的发展，这位提名人曾被认为几乎肯定会获得确认。这位前CFTC专员拥有风险投资公司Andreessen Horowitz和预测市场初创公司Kalshi的经验，曾获得加密货币行业和传统金融业的强力支持。

随着加密政策风险上升，CFTC领导层竞争加剧

CFTC在监管加密货币市场中扮演着至关重要的角色。参议院农业委员会负责监督该机构的提名，包括对数字资产市场发展的监督。该机构负责监管价值数万亿美元的掉期交易，根据国会正在考虑的立法，其对数字资产的影响力有望增强。

昆滕兹的提名在年初宣布，最初受到加密行业部分人士的赞赏，因为他已经在该行业积极工作，担任a16z加密部门的政策主管。

该机构原本设计为由五人组成的两党委员会，但在一系列辞职后，现在只剩下代理主席卡罗琳·范（Caroline Pham），她是一名共和党人，由前总统乔·拜登任命到该委员会。

另一个顶级美国市场监管机构，证券交易委员会，自四月以来一直由保罗·阿特金斯（Paul Atkins）担任永久主席。

加密货币重量级人物和新竞争者搅动CFTC主席竞争

在七月的一次通话中，加密货币亿万富翁泰勒和卡梅隆·温克莱沃斯敦促唐纳德·特朗普总统重新考虑昆滕兹担任监管4万亿美元市场的有影响力的华尔街监管机构领导人的提名。兄弟俩告知特朗普，昆滕兹与总统的议程脱节，

通话后不久，白宫要求参议院农业委员会推迟原定会议，在该会议上立法者可能会推进昆滕兹的提名进行全体投票

九月初，昆滕兹在社交媒体上表示，总统"可能被这对双胞胎误导了"。他发布了据称在七月底与泰勒·温克莱沃斯交换的私人信息截图，当时他的确认听证会被搁置。

一批额外的潜在候选人领导CFTC已经浮现，近几周讨论加剧。可能的竞争者包括专注于加密政策的政府官员。

早期报道表明，证券交易委员会加密货币特别工作组的首席法律顾问迈克尔·塞利格（Michael Selig）是讨论担任CFTC主席的额外候选人之一。最初，他是威尔基法尔和加拉格尔资产管理业务的合伙人。

财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）的数字资产政策顾问泰勒·威廉姆斯（Tyler Williams）也被视为该职位的候选人。他从数字资产投资公司Galaxy Digital加入财政部。

前CFTC官员、现为米尔班克律师事务所合伙人的乔什·斯特林（Josh Sterling）和前CFTC专员吉尔·萨默斯（Jill Sommers）也是领导CFTC的潜在候选人。

来源：https://www.cryptopolitan.com/white-house-pulls-quintenzs-cftc-nomination/

