Brex 宣布为商业账户整合稳定币支付功能

金融服务公司Brex宣布将在其产品和服务中整合原生稳定币支付。

根据新计划，拥有Brex商业账户的客户可以接受稳定币，并自动转换为美元存入其Brex商业账户，同时可以直接从美元余额中发送稳定币。该公司表示已开放候补名单，并将很快开始提供稳定币支付服务。

Brex客户还将能够使用稳定币支付其卡余额。根据Brex的新闻稿，这将使这家总部位于旧金山的金融科技公司成为"首家支持使用稳定币即时支付余额的全球企业卡"。

Brex的原生稳定币整合将从Circle的USDC USDC $1.00 24小时波动率: 0.0% 市值: $73.40 B 24小时交易量: $8.76 B 开始。根据新闻稿，其他币种"将在未来几个月内普遍可用"。

Brex首席执行官Pedro Franceschi最近表示，他打算在公司完全盈利后的某个时候将公司上市。在9月4日发布在X上的帖子中，他说"Brex已达到7亿美元的年化总收入，增长50%，并正走向盈利。"根据Access IPOs的数据，Brex在2022年1月的D-2轮融资中估值为123亿美元。

稳定币创新在整个行业扩展

相关新闻中，Circle计划测试稳定币交易的可逆性。Circle总裁Heath Tarbert表示，可逆交易可以在帮助项目从欺诈和黑客攻击中恢复资金方面发挥重要作用。

同时，支付巨头Visa也于9月30日推出了新的稳定币产品。据Coinspeaker报道，Visa正在启动一项"解锁更快资金"的计划，通过稳定币预充资试点为企业提供服务。

根据Visa的说法，新计划将允许企业使用预充资的稳定币账户服务国际汇款，而不是将法定货币隔离用于跨境支付的种子资金。

这篇文章《Brex宣布为商业账户整合稳定币支付》首次发表于Coinspeaker。