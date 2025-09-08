突发新闻：Solana (SOL) 宣布新的16亿美元收购案！以下是详情...

继比特币（BTC）和以太坊（ETH）之后，山寨币的财库策略继续增加。

此时，Solana（SOL）传来了最新消息。

据悉，一家名为Forward Industries的公司宣布，将在Galaxy Digital、Jump Crypto和Multicoin Capital的带领下创建一个价值16.5亿美元的Solana财库。

据悉，该公司宣布在一轮特别的收购融资中获得了16.5亿美元的投资，包括现金和稳定币。

Galaxy、Jump Crypto和Multicoin将提供资金和战略支持，帮助Forward Industries构建并执行其Solana财库策略，并成为Solana生态系统中领先的公共机构参与者。

Forward Industries首席执行官Michael Pruitt表示："Solana已经成为全球最具创新性和广泛采用的区块链生态系统之一。我们建立活跃的Solana财库计划的策略强调了我们对SOL长期潜力的信念，以及我们通过直接参与其增长来创造股东价值的承诺。与Galaxy、Jump Crypto和Multicoin等在投资和发展Solana生态系统方面拥有深厚专业知识和成功记录的公司合作，为我们执行这一策略并将公司定位为数字资产领域的关键参与者提供了坚实的基础。"

*这不是投资建议。

立即关注我们的Telegram和Twitter账号，获取独家新闻、分析和链上数据！