鲍勃·马利再次称霸 他的专辑回归并创下里程碑

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 20:25
鲍勃·马利在雷鬼专辑榜上双榜上榜，《出埃及记》重新进入第10位，总计104周，而《传奇》则稳居第1位。（'无分代理商）鲍勃·马利1979年在好莱坞Tower Records期间的鲍勃·马利档案照片，加利福尼亚州好莱坞Tower Records。（照片由Chris Walter/WireImage提供）

WireImage

鲍勃·马利的传奇——这张合辑收录了这位雷鬼巨星的大部分著名曲目，并同时署名于他本人和他的伴奏乐队"哭泣者"——是美国有史以来最成功的专辑之一。正是这套作品让这位已故偶像周复一周地留在排行榜上，因为它持续每周销售数千张。

事实证明，一张专辑并不足以满足美国消费者对马利音乐的需求。本周，他的另一张专辑重返排行榜，帮助这位开创性的歌手兼词曲作者在榜单上双榜上榜，同时还达到了一个特殊的里程碑。

鲍勃·马利的出埃及记重返榜单

马利的出埃及记本周重新进入雷鬼专辑榜。这张全长专辑不仅署名于马利个人，还包括"哭泣者"乐队，重新进入Billboard表现最佳的纯雷鬼全长专辑和EP排行榜，位列第10位。

出埃及记达到两年里程碑

出埃及记现已在雷鬼专辑榜上停留两年时间。该专辑以第十位重返榜单，累计104周。

鲍勃·马利占据榜单两端

马利本周占据雷鬼专辑榜的两端，出埃及记在第10位重新出现，而传奇则稳居第1位。后者已在榜单上停留297周，仅有一次让出榜首位置。这一非凡的连续成绩使传奇成为美国历史上任何榜单上持续时间最长的冠军之一。

出埃及记传奇阻挡在第1位之外

传奇是如此强大的力量，以至于它甚至成功阻止了马利自己的几个项目登上雷鬼专辑榜的榜首位置。出埃及记最高曾攀升至第3位，但从未能取代这张极受欢迎的合辑。

出埃及记制作了几首雷鬼经典

虽然传奇是一张精选集，但出埃及记是一张正式的录音室专辑。这张马利和"哭泣者"的第九张专辑于1977年发行，收录了这位雷鬼音乐家的许多最著名的曲目，其中许多也出现在传奇中。出埃及记制作了诸如同名曲目、"One Love"和"Three Little Birds"等经典作品。

鲍勃·马利的传奇在多个榜单上长存

出埃及记本周仅出现在美国的一个Billboard榜单上，但传奇可以在多个榜单上找到。这张全长专辑在专辑销量榜上刚好跌出前40名，从第40位降至第42位。它在Billboard 200榜单上也下降了20个位置，定格在第126位。

传奇接近历史性的长寿记录

虽然传奇几乎从未离开过雷鬼专辑榜的第1位，但实际上这个榜单是它目前所占据的榜单中停留时间最短的。这张合辑现在在专辑销量榜上已累计723周，在Billboard 200上则有904周。

就在大约一个月前，传奇成为美国历史上第二张在Billboard 200上累计900周的专辑。它加入了平克·弗洛伊德的月之暗面后者只需再多10周就能成为首张停留1,000周的专辑。

鲍勃·马利的传奇销量下滑

Luminate报告称，在过去的追踪期内，传奇在纯购买和流媒体活动之间总共移动了10,500个等效单位。其中2,500个是实际销售量——刚好足以让它留在专辑销量榜上。传奇的购买量和整体消费量与前一阶段相比都下降了两位数的百分比。

Stick Figure、Sean Paul和Damian Marley

马利是目前在雷鬼专辑榜上占据多个位置的几位艺术家之一。考虑到该排名只包含10个位置，这是相当了不起的成就。

Stick Figure以三张表现最佳的专辑领先，World on Fire、WisdomSet in Stone分别位居第4、7和8位。Sean Paul也保持Dutty Classics CollectionDutty Rock在榜单上，分别位居第3和第6位。

排在马利前面一位的是他的儿子Damian "Jr. Gong" Marley。他的专辑Welcome to Jamrock保持在第9位不变。

来源：https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2025/09/21/bob-marley-rules-again-as-his-album-returns-and-hits-a-milestone/

