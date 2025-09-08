彭博社分析师揭示三种最有可能获得SEC批准的山寨币！"其中一个是XRP..."

彭博分析师揭示三种最有可能获得SEC批准的山寨币！"其中一个是XRP..."的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com上。山寨币ETF几乎肯定会获得批准。目前，围绕ETF的讨论不再是它们是否会获得批准，而是何时获得批准。虽然分析师表示SEC正准备批准各种山寨币，但最新声明来自彭博ETF分析师James Seyffart。根据一位彭博分析师在接受Milk Road采访时表示，几种代币似乎已准备好获得SEC的批准。Seyffart表示，在这些山寨币中，Chainlink (LINK)、Stellar (XLM)、Bitcoin Cash (BCH)、Avalanche (AVAX)、Litecoin (LTC)、Polkadot (DOT)等山寨币符合上市标准。此外，Seyffart表示，XRP、Solana (SOL)、Cardano (ADA)、Dogecoin (DOGE)和Shiba Inu (SHIB)等知名币种交易量高，并且由于其成熟的衍生品市场而成为强有力的候选者。然而，彭博分析师指出XRP、ADA和SOL是最强的候选者。"现货ETF最有可能为XRP、Solana和Cardano推出。"谈到以太坊ETF，Seyffart补充说，一旦ETF中的质押正式获准，需求可能会急剧增加。在最近的一份声明中，该分析师表示，当前市场已经处于"山寨币季节"，当前周期与过去的周期不同。Seyffart还指出，山寨币ETF正在产生显著的上升势头，但方式与比特币不同。为此，该分析师警告说，山寨币ETF不太可能产生与比特币相同的市场反应。*这不是投资建议。立即关注我们的Telegram和Twitter账户，获取独家新闻、分析和链上数据！来源：https://en.bitcoinsistemi.com/bloomberg-analyst-reveals-three-altcoins-most-likely-to-receive-sec-approval-one-of-them-is-xrp/ 彭博分析师揭示三种最有可能获得SEC批准的山寨币！"其中一个是XRP..."的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com上。山寨币ETF几乎肯定会获得批准。目前，围绕ETF的讨论不再是它们是否会获得批准，而是何时获得批准。虽然分析师表示SEC正准备批准各种山寨币，但最新声明来自彭博ETF分析师James Seyffart。根据一位彭博分析师在接受Milk Road采访时表示，几种代币似乎已准备好获得SEC的批准。Seyffart表示，在这些山寨币中，Chainlink (LINK)、Stellar (XLM)、Bitcoin Cash (BCH)、Avalanche (AVAX)、Litecoin (LTC)、Polkadot (DOT)等山寨币符合上市标准。此外，Seyffart表示，XRP、Solana (SOL)、Cardano (ADA)、Dogecoin (DOGE)和Shiba Inu (SHIB)等知名币种交易量高，并且由于其成熟的衍生品市场而成为强有力的候选者。然而，彭博分析师指出XRP、ADA和SOL是最强的候选者。"现货ETF最有可能为XRP、Solana和Cardano推出。"谈到以太坊ETF，Seyffart补充说，一旦ETF中的质押正式获准，需求可能会急剧增加。在最近的一份声明中，该分析师表示，当前市场已经处于"山寨币季节"，当前周期与过去的周期不同。Seyffart还指出，山寨币ETF正在产生显著的上升势头，但方式与比特币不同。为此，该分析师警告说，山寨币ETF不太可能产生与比特币相同的市场反应。*这不是投资建议。立即关注我们的Telegram和Twitter账户，获取独家新闻、分析和链上数据！来源：https://en.bitcoinsistemi.com/bloomberg-analyst-reveals-three-altcoins-most-likely-to-receive-sec-approval-one-of-them-is-xrp/