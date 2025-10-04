许多新项目都谈论创新理念，但在面对实际结果时往往失败。Bitcoin Hyper承诺可编程的比特币，但仍然依赖预售目标。Pepenode虽然有趣且类似游戏，但仅限于模因式挖矿且缺乏扩展深度。更大的问题是：如果一个项目能够展示其声明背后的硬数据会怎样？这就是为什么BlockDAG现在被评为2025年最佳加密货币预售项目之一。

Awakening测试网已经上线，为BlockDAG（BDAG）提供了获得一级交易所上市所需的证明。吞吐量激增至1,400 TPS，账户抽象正在运行，运行时升级已内置，而且链上已有实时dApps。浏览器工具、实时仪表板和可用的IDE增强了开发者能力，表明这不仅仅是炒作。

BlockDAG Awakening测试网强化一级交易所上市案例

实时的Awakening测试网提升了BlockDAG在那些要求看到结果才给予一级上市资格的交易所中的地位。虽然预售数据已经引起关注数月，但交易所期望的不仅仅是筹集的金额。他们需要证明系统能在压力下运行。

Awakening带来了这些结果。BlockDAG现在处理1,400 TPS，拥有实时账户抽象（EIP-4337），并支持无需硬分叉的运行时升级。浏览器工具、新的分析仪表板和完整的IDE现在就为开发者提供访问，而不是将来。这使网络不仅活跃，而且已准备好托管项目。

像Reflections和Lottery这样的实时应用突显了真实用途。这向交易所表明系统已经运作，而不仅仅是能筹集资金。对于流动性和一级批准，一个有实时应用的工作链至关重要。Awakening将预售成功与真正的实用性连接起来，弥补了大多数预售留下的差距。

在资金方面，BlockDAG在2025年最佳加密货币预售中保持强势。总额已达近4.2亿美元，BDAG在有限时间内定价约为0.0015美元。已有312,000名持有者加入，300万用户使用X1应用挖掘BDAG，并有20,000台实体矿机在使用。分析师表示，如果BDAG上市价格接近0.05美元，早期参与者可能会看到超过3,700%的收益。

与仍在销售概念的项目不同，BlockDAG现在平衡了预售吸引力和工作测试网。这种筹集资金和实时证明的结合解释了为什么许多人将其视为一级交易所上市的明确领跑者，以及为什么它被评为价格进一步上涨前必须加入的加密货币预售。

Bitcoin Hyper：旨在为比特币添加可编程性

Bitcoin Hyper正在构建一个第二层解决方案，旨在为比特币提供新用途。通过使用零知识卷叠和桥接，用户可以在主链上锁定BTC，同时在Hyper系统内使用包装BTC。这一设计旨在将DeFi、NFT和智能合约引入比特币。其对Solana虚拟机的使用也使已经在该系统上构建的开发者更容易转换。

专家指出，由于它将比特币的强大安全性与类似以太坊的灵活性相结合，它在顶级预售中占有一席之地。这是在模因风格项目中看不到的组合。

预售迄今已吸引超过1800万美元，最新阶段定价接近0.012975美元。需求很高，因为市场上许多人认为比特币需要的不仅仅是价值存储。Hyper通过专注于可用性来回应这一点。其代币设定用于费用、治理和质押，比许多小型项目提供更多功能。

与BlockDAG和Pepenode一样，它在加密媒体上得到广泛报道，但其特别之处在于将比特币转变为平台而非仅仅是货币的理念。如果交易所上市跟进，早期参与者可能会看到强劲的上涨空间。

Pepenode：游戏化挖矿与供应销毁相结合

Pepenode以游戏化挖矿为基础，让人们以数字形式创建和升级矿机，而不是购买硬件。它在以太坊上运行并使用通缩机制，每次升级时约70%的代币被销毁。

玩家还可以赚取PEPE和FARTCOIN等资产，增加其趣味性。其预售已超过140万美元，定价接近0.0010745美元。凭借实用性和模因特性，Pepenode被标记为2025年值得关注的关键预售之一。

过程很简单：建造、合并或交易矿机以解锁奖励。对于那些喜欢模因币但想要的不仅仅是持有的人，Pepenode通过其销毁模型将乐趣与实用性结合起来。与BlockDAG和Bitcoin Hyper一样，它在加密媒体上被广泛报道。其吸引力在于游戏玩法和缩减供应的结合，使其成为那些寻找具有投机上涨空间的新鲜理念的顶级新预售之一。

最终思考

Bitcoin Hyper和Pepenode各自带来新理念。Hyper希望比特币支持智能合约和包装BTC，而Pepenode推动游戏化挖矿与销毁。两者都显示出强劲的前景，但交易所将需要实时证明。

BlockDAG已经提供了这种证明。吞吐量达到1,400 TPS，账户抽象已开启，运行时升级活跃，链上有实时应用，其Awakening测试网展示了真实用途。仪表板和完整IDE等工具增加了更多分量。筹集近4.2亿美元，300万X1矿工和20,000个硬件单元，BlockDAG独树一帜。预售实力与实际交付的结合解释了为什么BlockDAG被评为2025年最佳加密货币预售。

