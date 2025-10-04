BlockDAG的实时测试网超过1,400 TPS，而以太坊仍在延迟中挣扎，XRP等待突破

大多数顶级加密资产是根据其价格波动而非实际进展来评判的。以太坊仍面临升级延迟，扩展目标更加遥远。同时，XRP在2.88美元附近形成三角形态，分析师基于XRP价格模式预测可能会突破至4.20美元。以太坊(ETH)技术分析突显了拥堵、高昂费用以及4,220至4,370美元之间的阻力。

图表让交易者忙碌，但长期持有者在问谁真正在提供基础设施。这正是BlockDAG(BDAG)领先的地方。其觉醒测试网已上线，提供即时可用的扩展性，配备即用工具、开发者支持，以及超越空谈的交易速度。

以太坊的拥堵与延迟升级

以太坊(ETH)技术分析显示拥堵和高昂的燃气费，这让用户和开发者都感到沮丧。像原型danksharding和第2层集成这样的计划本应带来缓解，但延迟已经减缓了进展。价格图表反映了这种犹豫。

ETH被卡在4,220至4,370美元的阻力区下，尽管市场乐观，但上行潜力受限。这些障碍既是心理障碍也是技术障碍，阻止以太坊达到新高。分析师警告，在实现可扩展性之前，以太坊可能仍然容易受到已经提供更便宜、更快解决方案的竞争对手的威胁。

另一方面，BlockDAG并不只是等待承诺。其觉醒测试网已经能处理约每秒1,400笔交易，利用与以太坊兼容的基于账户的系统。通过EVM合约支持、账户抽象和通过集成IDE的链上部署，BlockDAG专注于交付。开发者现在可以部署dApps，而不是等待升级，突显了执行上的差异。

XRP的价格设置与BlockDAG的实时工具

XRP享有强大的社区支持，交易者正在关注在2.88美元形成的三角形态。XRP价格模式表明，如果交易量支持，可能会突破至4.20美元。然而，XRP的增长往往更依赖于法律结果和Ripple的合作关系，而非实际的生态系统工具。虽然投机推动交易，但XRP仍然缺乏链上dApps、NFT浏览器和集成开发工具。

BlockDAG正在通过已经上线的实际功能解决这一差距。觉醒测试网具有调试功能、部署向导和插件选项的智能合约IDE。构建者可以直接在区块链上启动ERC20代币、铸造NFT和测试高级dApps。该网络还具有支持图像、视频和GIF的NFT浏览器，完整的转账跟踪和实时图表。运行时可升级性确保网络演进而无需破坏性分叉。BlockDAG正在创造采用条件，而不是等待它。

安全性进一步增强了力量。通过重入保护和主动审计，开发者可以自信地测试金融应用。当XRP价格模式观察者关注突破时，BlockDAG用户已经在部署和与智能合约及实用dApps（如Reflections和Lottery）互动。这将焦点从投机转向参与。

BlockDAG的真实价值指标：预售、速度和使用

仅凭价格行动无法揭示真正的吸引力。以太坊仍然是市值最高的加密资产之一，但其可用性挑战日益明显。XRP拥有技术前景，但仍被视为交易资产而非构建平台。

虽然较新，但BlockDAG正在显示可衡量的证据。其预售已筹集近4.2亿美元，售出265亿枚代币。该项目现在处于第30批次，价格为0.03美元，尽管在有限时间内，仍可以0.0015美元购买，自第1批次以来代表2900%的回报。

这些数字不仅反映炒作；它们突显了用户和构建者的真实参与。觉醒测试网具有WalletConnect集成、带CSV导出的详细浏览器，以及关于使用、吞吐量和费用的交互式图表，这些功能在其他测试网中往往缺失。开发者可以部署合约而无需第三方工具，使入门更容易。该网络通过即将推出的锁定合约提供水龙头和内置奖励，鼓励参与。

这种设置通过消除障碍、为构建者提供免费实验方式，并证明今天可以实现与EVM兼容的可扩展性，从而支持增长。通过将交付变为现实，BlockDAG展示自己不仅仅是另一个第1层；它是一个准备好实际使用和采用的平台。

结论思考

以太坊在dApps领域仍占主导地位，但可扩展性问题正在减缓其势头。XRP的价格结构很有趣，但没有活跃的开发生态系统，它仍然专注于交易者。BlockDAG通过在其他人仍在规划的地方交付成果来转移焦点。

凭借已经运行的高速测试网、开发者工具和完全EVM兼容性，BlockDAG不仅仅是一个想法，而是一个实时产品。其测试网是未来就绪区块链所需的工作基础。近4.2亿美元的预售热潮进一步增加了这一叙述的可信度。对于评估顶级加密资产的人来说，从投机到执行的转变至关重要，而BlockDAG正在设定新的基准。

预售：https://purchase.blockdag.network

网站：https://blockdag.network

Telegram：https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord：https://discord.gg/Q7BxghMVyu