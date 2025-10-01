交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
Optimism (OP) 价格预测取决于以太坊和 ETF 消息，而 BlockDAG 筹集了 4.15 亿美元，获得了 F1 赞助，并带来了巨大的投资回报。Optimism (OP) 价格预测取决于以太坊和 ETF 消息，而 BlockDAG 筹集了 4.15 亿美元，获得了 F1 赞助，并带来了巨大的投资回报。

BlockDAG 币价 $0.0013 与 BWT 阿尔派尼一级方程式®赛车交易领先，而乐观主义 (OP) 则等待监管风向

作者：Blockchainreporter
2025/10/01 09:00
AlpineF1TeamFanToken
ALPINE$0.7312+0.42%
1
1$0.02834+19.93%
OP
OP$0.4326+1.02%
BlockDAG

BlockDAG在其持续进行的预售中已筹集近4.15亿美元，售出超过265亿枚代币，并自第一批次以来实现了巨大的投资回报率。然而，其目前在第30批次的价格仍然只有0.0013美元。除了代币表现外，BlockDAG正通过与BWT Alpine一级方程式®车队的重要赞助扩大其公众影响力。这一合作关系使该项目在全球粉丝、品牌和媒体面前崭露头角，使其从区块链原生认可度转变为更广泛的文化认知度。

相比之下，Optimism (OP)的价格预测仍与以太坊第2层采用趋势和更广泛的监管环境紧密相连，自2025年9月20日以来没有最新更新。当投资者评估应投资哪种加密货币时，BlockDAG正在建立的可见度和文化整合可能在采用轨迹中发挥关键作用。

BlockDAG从技术圈进军主流文化

BlockDAG对BWT Alpine一级方程式®车队的赞助不仅仅是在赛车上放置一个标志；它是关于进入公众对话。一级方程式®在全球拥有数亿观众。随着BlockDAG品牌出现在主要大奖赛活动中，贯穿比赛日广播，以及幕后活动，该项目已经在区块链论坛和开发者讨论之外建立了广泛的存在感。

这种现实世界的曝光是多层次的。它带来了名称回忆、媒体提及和社交参与。它将赛车粉丝转变为加密货币搜索者，将媒体消费者转变为生态系统探索者。这些接触点对于扩大旨在与顶级第1层竞争的协议的认知度至关重要。在许多情况下，最好的技术并不会获胜；可见度和可访问性才是关键。

BlockDAG 734746 1

随着超过265亿枚代币的销售，代币价格仍然保持在0.0013美元的可接受水平，BlockDAG将这种可见度与新投资者的强大入场点相结合。对于那些询问应该投资哪种加密货币的人来说，这种吸引力和定价能力的组合使BlockDAG成为一个引人注目的选择，特别是与目前缺乏动力的已建立项目相比。

Optimism (OP)价格预测取决于监管变化

Optimism (OP)价格预测目前受外部趋势影响比内部发展更大。最后一个重要的项目特定头条新闻记录于2025年9月下旬。自那时起，唯一有意义的变动源于更广泛的市场变化，如SEC规则变更，这些变更正在简化ETF批准的路径。这些监管利好可能会提升像Optimism这样的第2层的情绪，但效果仍然是间接的。

Optimism在以太坊扩展路线图中扮演着至关重要的角色。其成功与ETH使用、第2层采用和链上活动紧密相连。然而，没有定期的项目更新、高调的合作伙伴关系或扩展里程碑，OP的势头似乎处于停滞状态。它在基本面上仍然稳健，但不引人注目。

chart58358

虽然OP拥有强大的基础设施凭证，但目前缺乏头条新闻使其在扫描市场的新投资者心目中不那么突出。因此，Optimism (OP)价格预测仍然严重依赖于以太坊驱动的增长或宏观层面的加密政策转变，而非直接的项目行动。

思想份额现在是一个重要的指标

BlockDAG的BWT Alpine一级方程式®车队激活标志着加密项目竞争方式的战略转变。该行业充满了高吞吐量的第1层和优化的第2层，但很少有项目跨越到更广泛的公众参与。通过将自己嵌入到一级方程式®文化中，BlockDAG正在弥合协议与品牌之间、链性能与用户感知之间的差距。

这很重要，因为市场份额跟随思想份额。人们投资于他们认可的东西。开发者在他们认为可信的链上构建。用户尝试他们听说过的工具。BlockDAG的赞助以技术规格本身无法实现的方式提供了这种认知度。

这并不意味着Optimism缺乏价值。其卷叠架构和与以太坊的集成使其具有价值。但如果没有叙事燃料或可见度刷新，它在一个不断向前看的市场中可能会逐渐淡出。随着第2层竞争与Arbitrum和zkSync等竞争对手加剧，保持在公众对话中与保持在代码库中一样重要。

投资哪种加密货币：曝光度+入场点仍然青睐BlockDAG

对于零售和机构投资者来说，可见度往往是兴趣和行动之间的区别。BlockDAG正在利用其与BWT Alpine一级方程式®车队的合作关系在这个漏斗中激活。无论是在比赛中的粉丝活动、媒体内容联合发布，还是大奖赛周末的社交聊天，该项目都出现在大多数第1层不存在的地方。

随着其代币价格仍然只有0.0013美元，并且已经筹集了超过4.15亿美元，曝光度和价值之间的差距尚未弥合。这为早期参与者在更广泛的市场完全调整之前捕捉上行空间留下了余地。

BlockDAG 734746 1

随着性能营销、品牌赞助和协议开发的融合，BlockDAG正在多层次吸引力上运作，这是Optimism在这个阶段没有积极追求的。对于那些评估投资哪种加密货币的人来说，决定不太关乎原始技术，而更多关乎现实世界的执行。BlockDAG正在积极执行这一策略。

结论

Optimism (OP)价格预测可能会随着以太坊增长和监管明确性而改善，但其当前势头是被动而非主动的。没有新的头条新闻或战略举措，它可能会从投资者的关注中滑落。 

相比之下，BlockDAG正在将其协议转化为存在感，无论是在赛道上还是在线上。其BWT Alpine一级方程式®车队赞助，加上预售成功筹集近4.15亿美元和仍然较低的0.0013美元代币价格，使其不仅成为一个有前途的第1层，还成为一个面向公众的加密品牌。 

对于决定投资哪种加密货币的投资者来说，BlockDAG提供了越来越罕见的东西：在区块链空间内外都存在的吸引力。

BlockDAG banner646

预售：https://purchase.blockdag.network

网站：https://blockdag.network

Telegram：https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord：https://discord.gg/Q7BxghMVyu

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15339+11.66%
1
1$0.02851+20.34%
4
4$0.06456+3.14%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01699+0.05%
Oasis
ROSE$0.02171-5.07%
Union
U$0.006056-1.73%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02851+20.34%
MAY
MAY$0.02798+1.45%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,296.04
$105,296.04$105,296.04

+1.48%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,531.96
$3,531.96$3,531.96

+0.46%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5253
$2.5253$2.5253

+9.03%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.23
$166.23$166.23

+2.27%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17911
$0.17911$0.17911

+0.57%