BlockDAG, Maxi Doge, Bitcoin Hyper, SUBBD

加密货币新闻

探索2025年顶级预售加密货币列表。了解为什么BlockDAG、Maxi Doge、Bitcoin Hyper和SUBBD备受关注，包括价格、数据和用户增长。

许多人正在关注入场价格仍然很低的早期阶段币种。关于潜在上涨空间的讨论使预售加密货币列表成为热门话题。这些预售通常提供的不仅仅是代币。它们可能包括质押、推荐计划和在启动前建立期待的独特功能。

目前，四个名字正在吸引强烈关注：BlockDAG、Maxi Doge (MAXI)、Bitcoin Hyper (HYPER)和SUBBD (SUBBD)。每一个都突显不同的优势，从运行中的测试网到由模因驱动的增长再到AI支持的工具。以下是这些币种为何成为头条新闻以及它们如何融入2025年预售加密货币列表的原因。

1. BlockDAG：觉醒测试网和预售成功

BlockDAG正在推进其觉醒测试网。该网络现在处理1,400 TPS。它还支持账户抽象，为开发者提供更简单的链上工作方式。通过BlockDAG (BDAG) IDE，构建者可以直接铸造NFT、创建ERC20代币和测试dApps。与许多只分享路线图的项目不同，BlockDAG展示了实时交付。反射和彩票dApps已经上线，在主网之前为用户提供真实功能。

预售是一个主要亮点。到目前为止已筹集近4.2亿美元。在第30批次中，代币价格为0.0015美元。已售出超过265亿个代币，持有者超过312,000人。挖矿采用率也很强劲。X1移动应用已超过300万用户，已发货20,000台实体矿机。这显示了硬件和软件方面的广泛吸引力。

支持者指出，预期的0.05美元上市价格是需求高涨的主要原因。随着推荐奖励带来新买家和批次快速移动，BlockDAG位居预售加密货币列表之首。一旦主网到来，错过这个机会可能会感到代价高昂。

2. Maxi Doge (MAXI)：结构化的模因力量

Maxi Doge从模因文化中汲取灵感，但使用结构化预售。其品牌追随Dogecoin，但模式依赖于稀缺性、分阶段分配和提供高达135% APY的质押。

到9月底，MAXI的价格为0.000259美元。预售已筹集约250万美元，显示出早期需求。由于后期轮次价格上涨，许多买家在成本增加前寻求早期进入。

Maxi Doge还通过有针对性的营销吸引注意力，扩大其支持者基础。这反映了早期模因币在上市前使用的策略。虽然它尚未达到BlockDAG的规模，但Maxi Doge为那些寻求模因支持需求的人提供了简单选择。如果其社区保持强劲，它可能在2025年最佳加密货币预售中占有一席之地。

3. Bitcoin Hyper (HYPER)：速度声明，证明疑问

Bitcoin Hyper宣传自己是一个更快、更可扩展的网络。预售表现强劲，HYPER价格为0.012975美元，筹集超过1800万美元。支持者关注其速度声明和流畅用户体验作为受关注的主要原因。

然而，该项目面临障碍。与BlockDAG不同，它尚无公共测试网。没有实时应用程序显示系统在负载下的表现。目前，它有资金实力但缺乏足够的交付证明。

即使有这些差距，Bitcoin Hyper仍然出现在许多列表中，因为其筹资能力和低成本入场点。预售提供了一种负担得起的进入方式，而市场则等待其技术声明的证明。

4. SUBBD (SUBBD)：AI和创作者经济

SUBBD正在构建将AI和Web3融合的工具，为创作者和粉丝服务。其预售价格为0.056525美元，已筹集超过110万美元。该项目专注于订阅货币化、AI驱动功能和高达20% APY的质押奖励。

它还提供社区主导的工具，如创作者奖励和财政支持。价格预测表明SUBBD可能在2025年超过0.40美元，一些人长期预测为1美元。这些是早期猜测，但它们突显了不断增长的兴趣。

通过以创作者而非模因或网络为中心，SUBBD脱颖而出。即使有小众焦点，它也被归入2025年顶级预售之列。

哪种币领导预售加密货币列表

预售阶段是早期行动最重要的时候。这里的每个项目都有其优势。BlockDAG展示了经过测试的实用性、破纪录的预售和现在实时运行的真实dApps。Maxi Doge带来结构化的模因能量。Bitcoin Hyper已筹集数百万美元，但必须进一步证明自己。SUBBD提供直接连接创作者的AI支持工具。

对于任何关注预售加密货币列表的人来说，问题不是这些名字是否值得关注，而是哪些最值得重视。BlockDAG现在看起来最强，因为它结合了交付和规模。Maxi Doge、Bitcoin Hyper和SUBBD都增加了多样性，提供了更广泛的选择。下一个测试是它们中哪一个能将预售热度转化为长期增长。

本出版物为赞助内容。Coindoo不认可或承担本页面上的内容、准确性、质量、广告、产品或任何其他材料的责任。鼓励读者在进行任何加密货币相关行动之前进行自己的研究。Coindoo不会直接或间接对使用或依赖任何提及的内容、商品或服务所造成的损害或损失负责。始终进行自己的研究。

作者

Krasimir Rusev是一位拥有多年报道加密货币和金融市场经验的记者。他专注于数字资产的分析、新闻和预测，为读者提供关于最新市场趋势的深入可靠信息。他的专业知识和专业精神使他成为投资者、交易者和任何关注加密世界动态的人的宝贵信息来源。

相关故事







下一篇文章