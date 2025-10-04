交易所DEX+
文章 BlockDAG, Maxi Doge, Bitcoin Hyper, SUBBD 出现在 BitcoinEthereumNews.com。加密货币新闻探索 2025 年顶级预售加密货币列表。了解为什么 BlockDAG、Maxi Doge、Bitcoin Hyper 和 SUBBD 受到关注，包括价格、统计数据和用户增长。许多人正在关注入场价格仍然很低的早期阶段币种。关于潜在上涨空间的讨论使预售加密货币列表成为热门话题。这些预售通常提供的不仅仅是币。它们可能包括质押、推荐计划和在启动前建立兴奋感的独特功能。目前，四个名字正在吸引强烈关注：BlockDAG、Maxi Doge (MAXI)、Bitcoin Hyper (HYPER) 和 SUBBD (SUBBD)。每一个都突显不同的优势，从运作中的测试网到由模因驱动的增长再到 AI 支持的工具。以下是这些币种为何成为头条新闻以及它们如何融入 2025 年预售加密货币列表的原因。1. BlockDAG：觉醒测试网和预售成功 BlockDAG 正在推进其觉醒测试网。该网络现在处理 1,400 TPS。它还支持账户抽象，为开发者提供更简单的链上工作方式。通过 BlockDAG (BDAG) IDE，构建者可以直接铸造 NFT、创建 ERC20 币种和测试 dApp。与许多只分享路线图的项目不同，BlockDAG 展示实时交付。反射和彩票 dApp 已经上线，在主网前为用户提供真实功能。预售是一个主要亮点。到目前为止已筹集近 4.2 亿美元。在第 30 批次中，币价为 0.0015 美元。已售出超过 265 亿个币，持有者超过 312,000 人。挖矿采用也很强劲。X1 移动应用已超过 300 万用户，已发货 20,000 台实体矿机。这显示了在硬件和软件方面的广泛吸引力。支持者指出，预期 0.05 美元的上市价格是需求高的主要原因。随着推荐奖励带来新买家和批次快速移动，BlockDAG 位于...

BlockDAG, Maxi Doge, Bitcoin Hyper, SUBBD

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/04 12:07
狗狗币
DOGE$0.17913+0.10%
Hyperlane
HYPER$0.17439-1.42%
COM
COM$0.006554+5.53%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Brainedge
LEARN$0.01335+1.75%
加密货币新闻

探索2025年顶级预售加密货币列表。了解为什么BlockDAG、Maxi Doge、Bitcoin Hyper和SUBBD备受关注，包括价格、数据和用户增长。

许多人正在关注入场价格仍然很低的早期阶段币种。关于潜在上涨空间的讨论使预售加密货币列表成为热门话题。这些预售通常提供的不仅仅是代币。它们可能包括质押、推荐计划和在启动前建立期待的独特功能。

目前，四个名字正在吸引强烈关注：BlockDAG、Maxi Doge (MAXI)、Bitcoin Hyper (HYPER)和SUBBD (SUBBD)。每一个都突显不同的优势，从运行中的测试网到由模因驱动的增长再到AI支持的工具。以下是这些币种为何成为头条新闻以及它们如何融入2025年预售加密货币列表的原因。

1. BlockDAG：觉醒测试网和预售成功

BlockDAG正在推进其觉醒测试网。该网络现在处理1,400 TPS。它还支持账户抽象，为开发者提供更简单的链上工作方式。通过BlockDAG (BDAG) IDE，构建者可以直接铸造NFT、创建ERC20代币和测试dApps。与许多只分享路线图的项目不同，BlockDAG展示了实时交付。反射和彩票dApps已经上线，在主网之前为用户提供真实功能。

预售是一个主要亮点。到目前为止已筹集近4.2亿美元。在第30批次中，代币价格为0.0015美元。已售出超过265亿个代币，持有者超过312,000人。挖矿采用率也很强劲。X1移动应用已超过300万用户，已发货20,000台实体矿机。这显示了硬件和软件方面的广泛吸引力。

支持者指出，预期的0.05美元上市价格是需求高涨的主要原因。随着推荐奖励带来新买家和批次快速移动，BlockDAG位居预售加密货币列表之首。一旦主网到来，错过这个机会可能会感到代价高昂。

2. Maxi Doge (MAXI)：结构化的模因力量

Maxi Doge从模因文化中汲取灵感，但使用结构化预售。其品牌追随Dogecoin，但模式依赖于稀缺性、分阶段分配和提供高达135% APY的质押。

到9月底，MAXI的价格为0.000259美元。预售已筹集约250万美元，显示出早期需求。由于后期轮次价格上涨，许多买家在成本增加前寻求早期进入。

Maxi Doge还通过有针对性的营销吸引注意力，扩大其支持者基础。这反映了早期模因币在上市前使用的策略。虽然它尚未达到BlockDAG的规模，但Maxi Doge为那些寻求模因支持需求的人提供了简单选择。如果其社区保持强劲，它可能在2025年最佳加密货币预售中占有一席之地。

3. Bitcoin Hyper (HYPER)：速度声明，证明疑问

Bitcoin Hyper宣传自己是一个更快、更可扩展的网络。预售表现强劲，HYPER价格为0.012975美元，筹集超过1800万美元。支持者关注其速度声明和流畅用户体验作为受关注的主要原因。

然而，该项目面临障碍。与BlockDAG不同，它尚无公共测试网。没有实时应用程序显示系统在负载下的表现。目前，它有资金实力但缺乏足够的交付证明。

即使有这些差距，Bitcoin Hyper仍然出现在许多列表中，因为其筹资能力和低成本入场点。预售提供了一种负担得起的进入方式，而市场则等待其技术声明的证明。

4. SUBBD (SUBBD)：AI和创作者经济

SUBBD正在构建将AI和Web3融合的工具，为创作者和粉丝服务。其预售价格为0.056525美元，已筹集超过110万美元。该项目专注于订阅货币化、AI驱动功能和高达20% APY的质押奖励。

它还提供社区主导的工具，如创作者奖励和财政支持。价格预测表明SUBBD可能在2025年超过0.40美元，一些人长期预测为1美元。这些是早期猜测，但它们突显了不断增长的兴趣。

通过以创作者而非模因或网络为中心，SUBBD脱颖而出。即使有小众焦点，它也被归入2025年顶级预售之列。

哪种币领导预售加密货币列表

预售阶段是早期行动最重要的时候。这里的每个项目都有其优势。BlockDAG展示了经过测试的实用性、破纪录的预售和现在实时运行的真实dApps。Maxi Doge带来结构化的模因能量。Bitcoin Hyper已筹集数百万美元，但必须进一步证明自己。SUBBD提供直接连接创作者的AI支持工具。

对于任何关注预售加密货币列表的人来说，问题不是这些名字是否值得关注，而是哪些最值得重视。BlockDAG现在看起来最强，因为它结合了交付和规模。Maxi Doge、Bitcoin Hyper和SUBBD都增加了多样性，提供了更广泛的选择。下一个测试是它们中哪一个能将预售热度转化为长期增长。

本出版物为赞助内容。Coindoo不认可或承担本页面上的内容、准确性、质量、广告、产品或任何其他材料的责任。鼓励读者在进行任何加密货币相关行动之前进行自己的研究。Coindoo不会直接或间接对使用或依赖任何提及的内容、商品或服务所造成的损害或损失负责。始终进行自己的研究。

作者

Krasimir Rusev是一位拥有多年报道加密货币和金融市场经验的记者。他专注于数字资产的分析、新闻和预测，为读者提供关于最新市场趋势的深入可靠信息。他的专业知识和专业精神使他成为投资者、交易者和任何关注加密世界动态的人的宝贵信息来源。

来源：https://coindoo.com/top-choices-for-presale-crypto-list-2025-blockdag-maxi-doge-bitcoin-hyper-and-subbd/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

