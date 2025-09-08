交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
文章《BlockDAG以4亿美元融资和0.0013美元价格锁定领先》发表在BitcoinEthereumNews.com。2025年9月值得关注的顶级加密项目：BlockDAG、DOGE、BONK和TRX 在加密货币领域，筹集的资金只有在建立真实事物时才有意义。拥有华丽数字但缺乏实质内容的项目无法长久存在。但当一个项目将资金转化为基础设施、用户和日常参与时，这才值得关注。这份清单不是关于仅有炒作的币种，而是关于展示规模、吸引力和已经在进行中的路线图的项目。截至2025年9月，这四个顶级加密项目正在将潜力转化为证明，其中一个正以少有人预见的价格为买家提供时间锁定的入场点。 BlockDAG (BDAG)：从资本到代码、矿工和数百万用户 BlockDAG不需要努力获取关注。它已经拥有了，其数据让大多数其他预售项目羡慕不已。筹集超过4亿美元，仅上个月就筹集了4000万美元，这不仅仅是一次大规模融资。这是一次坚定的承诺。已售出超过255亿BDAG币，有312,000多个独特持有者加入。但真正的区别在于这些资金的使用方式。BlockDAG没有进行营销炒作，而是将资金直接投入基础设施。已经发货了19,000台X系列矿机(X10、X30、X100)，每周扩展到2,000台。超过300万用户通过X1移动应用程序积极挖矿，将日常点击转化为日常参与。还有实时全球仪表板、开发者工具和分层挖矿生态系统。路线图不是承诺，而是已经被130多个国家不断增长的全球用户群使用的产品集。预售目前处于第30批次，价格为0.03美元，自第1批次以来ROI达2,900%。但真正的机会在于临时价格锁定在0.0013美元，开放至10月1日。这是一个罕见的...文章《BlockDAG以4亿美元融资和0.0013美元价格锁定领先》发表在BitcoinEthereumNews.com。2025年9月值得关注的顶级加密项目：BlockDAG、DOGE、BONK和TRX 在加密货币领域，筹集的资金只有在建立真实事物时才有意义。拥有华丽数字但缺乏实质内容的项目无法长久存在。但当一个项目将资金转化为基础设施、用户和日常参与时，这才值得关注。这份清单不是关于仅有炒作的币种，而是关于展示规模、吸引力和已经在进行中的路线图的项目。截至2025年9月，这四个顶级加密项目正在将潜力转化为证明，其中一个正以少有人预见的价格为买家提供时间锁定的入场点。 BlockDAG (BDAG)：从资本到代码、矿工和数百万用户 BlockDAG不需要努力获取关注。它已经拥有了，其数据让大多数其他预售项目羡慕不已。筹集超过4亿美元，仅上个月就筹集了4000万美元，这不仅仅是一次大规模融资。这是一次坚定的承诺。已售出超过255亿BDAG币，有312,000多个独特持有者加入。但真正的区别在于这些资金的使用方式。BlockDAG没有进行营销炒作，而是将资金直接投入基础设施。已经发货了19,000台X系列矿机(X10、X30、X100)，每周扩展到2,000台。超过300万用户通过X1移动应用程序积极挖矿，将日常点击转化为日常参与。还有实时全球仪表板、开发者工具和分层挖矿生态系统。路线图不是承诺，而是已经被130多个国家不断增长的全球用户群使用的产品集。预售目前处于第30批次，价格为0.03美元，自第1批次以来ROI达2,900%。但真正的机会在于临时价格锁定在0.0013美元，开放至10月1日。这是一个罕见的...

BlockDAG以4亿美元筹资额和0.0013美元价格锁定领先

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 17:36
Threshold
T$0.01279-0.46%
RealLink
REAL$0.06945+1.92%
Bonk
BONK$0.0000133+1.29%
Hyperliquid
HYPE$41.37+0.36%
GET
GET$0.001056+1.24%
Houdini Swap
LOCK$0.1374+10.00%

2025年9月值得关注的顶级加密项目：BlockDAG、DOGE、BONK和TRX

在加密货币领域，筹集的资金只有在建立真实价值时才有意义。那些数字华丽但缺乏实质内容的项目无法长久存在。但当一个项目将资金转化为基础设施、用户和日常参与时，这才是值得关注的时刻。

这份清单不是关于仅有炒作的币种，而是关于展示规模、吸引力和已经在进行中的路线图的项目。截至2025年9月，这四个顶级加密项目正在将潜力转化为实证，其中一个正以少有人预见的价格为买家提供时间锁定的入场点。

BlockDAG (BDAG)：从资本到代码、矿工和数百万用户

BlockDAG并不试图获取关注。它已经拥有了关注，其数据令大多数其他预售项目羡慕不已。筹集超过4亿美元，仅上个月就筹集了4000万美元，这不仅仅是一次大规模融资。这是一次坚定的承诺。已售出超过255亿枚BDAG代币，有312,000多名独特持有者加入。但真正的区别在于这些资金的使用方式。

BlockDAG没有进行营销炒作，而是将资金直接投入基础设施。已经发货了19,000台X系列矿机（X10、X30、X100），每周扩展到2,000台。超过300万用户通过X1移动应用程序积极挖矿，将日常点击转化为日常参与。还有实时全球仪表板、开发者工具和分层挖矿生态系统。路线图不是承诺，而是已经被130多个国家不断增长的全球用户群使用的产品集。

预售目前处于第30批次，价格为0.03美元，自第1批次以来的投资回报率为2,900%。但真正的机会在于临时价格锁定在0.0013美元，开放至10月1日。这是一个罕见的组合：高吸引力与低入场点。对于任何研究顶级加密项目的人来说，BlockDAG正在2025年引领潮流。

狗狗币(DOGE)：保持强势，等待突破

狗狗币继续保持在聚光灯下，但不仅仅是因为其迷因根源。截至2025年9月，DOGE的交易价格约为0.077美元，在关于可能与即将推出的社交媒体支付功能整合的新一轮猜测后，从早期低点回升。埃隆·马斯克持续的评论使DOGE保持相关性，但价格行动已经数周处于区间波动。

使狗狗币保持在顶级加密项目名单上的是其庞大的持有者基础和流动性。它不提供技术演进或新功能，但它不需要。它作为数百万人的入门币发挥作用，并拥有少有其他币种能匹配的文化影响力。如果本季度支付整合实现，DOGE可能会迅速上涨，但目前对许多人来说，这是一个等待观望的游戏。

BONK：仍在吠叫，但咬力减弱

基于Solana的迷因币BONK在2025年早期经历了急剧上涨，并在迷因币复兴期间获得了吸引力。然而，截至9月，BONK的交易价格为0.000018美元，低于其春季高点。尽管下跌，BONK仍然是讨论较多的迷因代币之一，这要归功于其在NFT促销、空投和Solana生态系统激励中的频繁出现。

社区支持仍然活跃，但近几个月动力已经减弱。BONK正试图通过与基于Solana的DeFi工具和商家合作保持相关性，但这些是否会持续还有待观察。它可能不再领先，但BONK凭借其纯粹的可见度和投机交易量，仍在顶级加密项目中占有一席之地。

波场(TRX)：静默执行，数字增长

波场从来不是一个炒作过度的项目，但其一致性使其在此列表中占有一席之地。截至2025年9月，TRX的价格约为0.11美元，在亚洲和中东扩大稳定币结算合作伙伴关系引发的夏季上涨后保持稳定。波场专注于现实世界用例的策略，特别是支付和结算，使其避开了影响其他代币的波动。

拥有超过2亿个账户，TRC20-USDT交易量创历史新高，波场仍然是稳定币吞吐量方面使用最多的一层区块链之一。虽然它不像较新的项目那样产生头条新闻，但它在基于实用性的指标中不断出现，这使其成为2025年最安静但一致的顶级加密项目之一。

基础设施、实用性和时机定义当下

这些顶级加密项目各有不同的优势。DOGE利用文化影响力。BONK借助迷因关注。TRX建立在静默实用性上。但BlockDAG脱颖而出，因为它不仅仅是筹集资金，而是用它建立真实的东西。

该网络已经拥有用户、矿工、应用程序和规模，而且仍处于预售阶段。价格锁定在0.0013美元直到10月1日，这个时机不仅公平，而且具有战略意义。任何等待加密货币信号的人可能想看看资金已经转化为功能的地方。

免责声明：以上文本是一篇广告文章，不属于Coincu.com的编辑内容。

来源：https://coincu.com/pr/top-crypto-projects-september-2025-blockdag-leads-with-400m-raised-0-0013-price-lock/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15339+11.66%
1
1$0.02851+20.34%
4
4$0.06456+3.14%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01699+0.05%
Oasis
ROSE$0.02171-5.07%
Union
U$0.006056-1.73%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02851+20.34%
MAY
MAY$0.02798+1.45%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,320.34
$105,320.34$105,320.34

+1.50%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,532.69
$3,532.69$3,532.69

+0.48%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5244
$2.5244$2.5244

+8.99%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.22
$166.22$166.22

+2.27%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17913
$0.17913$0.17913

+0.58%