BlockDAG以4亿美元筹资额和0.0013美元价格锁定领先

2025年9月值得关注的顶级加密项目：BlockDAG、DOGE、BONK和TRX

在加密货币领域，筹集的资金只有在建立真实价值时才有意义。那些数字华丽但缺乏实质内容的项目无法长久存在。但当一个项目将资金转化为基础设施、用户和日常参与时，这才是值得关注的时刻。

这份清单不是关于仅有炒作的币种，而是关于展示规模、吸引力和已经在进行中的路线图的项目。截至2025年9月，这四个顶级加密项目正在将潜力转化为实证，其中一个正以少有人预见的价格为买家提供时间锁定的入场点。

BlockDAG (BDAG)：从资本到代码、矿工和数百万用户

BlockDAG并不试图获取关注。它已经拥有了关注，其数据令大多数其他预售项目羡慕不已。筹集超过4亿美元，仅上个月就筹集了4000万美元，这不仅仅是一次大规模融资。这是一次坚定的承诺。已售出超过255亿枚BDAG代币，有312,000多名独特持有者加入。但真正的区别在于这些资金的使用方式。

BlockDAG没有进行营销炒作，而是将资金直接投入基础设施。已经发货了19,000台X系列矿机（X10、X30、X100），每周扩展到2,000台。超过300万用户通过X1移动应用程序积极挖矿，将日常点击转化为日常参与。还有实时全球仪表板、开发者工具和分层挖矿生态系统。路线图不是承诺，而是已经被130多个国家不断增长的全球用户群使用的产品集。

预售目前处于第30批次，价格为0.03美元，自第1批次以来的投资回报率为2,900%。但真正的机会在于临时价格锁定在0.0013美元，开放至10月1日。这是一个罕见的组合：高吸引力与低入场点。对于任何研究顶级加密项目的人来说，BlockDAG正在2025年引领潮流。

狗狗币(DOGE)：保持强势，等待突破

狗狗币继续保持在聚光灯下，但不仅仅是因为其迷因根源。截至2025年9月，DOGE的交易价格约为0.077美元，在关于可能与即将推出的社交媒体支付功能整合的新一轮猜测后，从早期低点回升。埃隆·马斯克持续的评论使DOGE保持相关性，但价格行动已经数周处于区间波动。

使狗狗币保持在顶级加密项目名单上的是其庞大的持有者基础和流动性。它不提供技术演进或新功能，但它不需要。它作为数百万人的入门币发挥作用，并拥有少有其他币种能匹配的文化影响力。如果本季度支付整合实现，DOGE可能会迅速上涨，但目前对许多人来说，这是一个等待观望的游戏。

BONK：仍在吠叫，但咬力减弱

基于Solana的迷因币BONK在2025年早期经历了急剧上涨，并在迷因币复兴期间获得了吸引力。然而，截至9月，BONK的交易价格为0.000018美元，低于其春季高点。尽管下跌，BONK仍然是讨论较多的迷因代币之一，这要归功于其在NFT促销、空投和Solana生态系统激励中的频繁出现。

社区支持仍然活跃，但近几个月动力已经减弱。BONK正试图通过与基于Solana的DeFi工具和商家合作保持相关性，但这些是否会持续还有待观察。它可能不再领先，但BONK凭借其纯粹的可见度和投机交易量，仍在顶级加密项目中占有一席之地。

波场(TRX)：静默执行，数字增长

波场从来不是一个炒作过度的项目，但其一致性使其在此列表中占有一席之地。截至2025年9月，TRX的价格约为0.11美元，在亚洲和中东扩大稳定币结算合作伙伴关系引发的夏季上涨后保持稳定。波场专注于现实世界用例的策略，特别是支付和结算，使其避开了影响其他代币的波动。

拥有超过2亿个账户，TRC20-USDT交易量创历史新高，波场仍然是稳定币吞吐量方面使用最多的一层区块链之一。虽然它不像较新的项目那样产生头条新闻，但它在基于实用性的指标中不断出现，这使其成为2025年最安静但一致的顶级加密项目之一。

基础设施、实用性和时机定义当下

这些顶级加密项目各有不同的优势。DOGE利用文化影响力。BONK借助迷因关注。TRX建立在静默实用性上。但BlockDAG脱颖而出，因为它不仅仅是筹集资金，而是用它建立真实的东西。

该网络已经拥有用户、矿工、应用程序和规模，而且仍处于预售阶段。价格锁定在0.0013美元直到10月1日，这个时机不仅公平，而且具有战略意义。任何等待加密货币信号的人可能想看看资金已经转化为功能的地方。