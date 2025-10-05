区块链收入在9月份下降16%

9月份多个生态系统的区块链网络收入环比下降16%。根据资产管理公司VanEck的说法，这一下滑主要归因于数字资产市场波动性的减少。

以太坊网络收入经历了6%的下降，而Solana则下降了11%。VanEck报告还指出，Tron网络的费用减少了37%。值得注意的是，这一下滑的主要原因是8月份提交的治理提案，该提案使燃气费减少了50%以上。据报道，Tron的区块生产者（称为超级代表）的每日网络费用总额在9月7日降至500万美元，为一年多以来的最低水平。

9月份区块链收入下降16%

其他区块链网络收入的下降被归因于加密市场波动性的减少以及支持这些网络的底层代币。以太坊波动性经历了最大的下滑，下降了16%，其次是比特币，在9月份下降了约26%。Solana排在前三，当月经历了约16%的下降。

"随着数字资产波动性的减少，促使交易者支付高优先级费用的套利机会减少了，"研究人员在报告中解释道。网络收入和费用是衡量加密生态系统经济活动的关键指标。市场分析师、交易者和投资者监控网络基本面，以确定生态系统、个别项目和更广泛加密市场的整体健康状况。

与此同时，Tron网络在收入方面保持了加密生态系统中的第一位置。根据Token Terminal的数据，该网络在过去一年中产生了36亿美元。上个月，Token Terminal报告称，该网络在过去90天内的收入也超过了以太坊，累计费用为4.35亿美元，而以太坊为3.65亿美元。

Tron经历收入增长

Tron创始人Justin Sun当时强调了收入表现，指出它超过了以太坊协议收入的50%。"如果这一趋势继续，Tron的协议收入今年甚至可能超过20亿美元，使其成为地球上最赚钱的区块链！"他说。另一方面，以太坊在过去一年中产生了约10亿美元的收入。尽管该资产在8月份创下历史新高，市值达到5390亿美元，是TRX市值（仅约320亿美元）的16倍多。

Tron的收入归因于其在稳定币结算中的作用。约51%的流通USDT供应是在Ton网络上发行的。根据RWA.XYZ的数据，稳定币市值在2025年10月超过2920亿美元，并自2023年以来稳步上升。稳定币已成为区块链技术的一个主要案例，因为各国政府试图通过将其法定货币放在区块链上来增加其可扩展性。

例如，中国一直在讨论创建其人民币支持的稳定币以促进其国际化的可能性。这个以其对数字资产采取限制性方法而闻名的国家，将寻求扭转其早期政策，允许其法定货币上链。这份报告由路透社发布，该社指出它从熟悉此事的消息来源获得了可靠情报。如果获得批准，这将标志着该国方法的转变，该国在2021年禁止了加密交易和挖矿。

免费加入高级加密交易社区30天 - 通常每月100美元。