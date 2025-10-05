交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
区块链生态系统的收入在9月份环比下降了16%。区块链生态系统的收入在9月份环比下降了16%。

区块链收入在9月份下降16%

作者：Cryptopolitan
2025/10/05 17:56

9月份多个生态系统的区块链网络收入环比下降16%。根据资产管理公司VanEck的说法，这一下滑主要归因于数字资产市场波动性的减少。

以太坊网络收入经历了6%的下降，而Solana则下降了11%。VanEck报告还指出，Tron网络的费用减少了37%。值得注意的是，这一下滑的主要原因是8月份提交的治理提案，该提案使燃气费减少了50%以上。据报道，Tron的区块生产者（称为超级代表）的每日网络费用总额在9月7日降至500万美元，为一年多以来的最低水平。

9月份区块链收入下降16%

其他区块链网络收入的下降被归因于加密市场波动性的减少以及支持这些网络的底层代币。以太坊波动性经历了最大的下滑，下降了16%，其次是比特币，在9月份下降了约26%。Solana排在前三，当月经历了约16%的下降。

"随着数字资产波动性的减少，促使交易者支付高优先级费用的套利机会减少了，"研究人员在报告中解释道。网络收入和费用是衡量加密生态系统经济活动的关键指标。市场分析师、交易者和投资者监控网络基本面，以确定生态系统、个别项目和更广泛加密市场的整体健康状况。

与此同时，Tron网络在收入方面保持了加密生态系统中的第一位置。根据Token Terminal的数据，该网络在过去一年中产生了36亿美元。上个月，Token Terminal报告称，该网络在过去90天内的收入也超过了以太坊，累计费用为4.35亿美元，而以太坊为3.65亿美元。

Tron经历收入增长

Tron创始人Justin Sun当时强调了收入表现，指出它超过了以太坊协议收入的50%。"如果这一趋势继续，Tron的协议收入今年甚至可能超过20亿美元，使其成为地球上最赚钱的区块链！"他说。另一方面，以太坊在过去一年中产生了约10亿美元的收入。尽管该资产在8月份创下历史新高，市值达到5390亿美元，是TRX市值（仅约320亿美元）的16倍多。

Tron的收入归因于其在稳定币结算中的作用。约51%的流通USDT供应是在Ton网络上发行的。根据RWA.XYZ的数据，稳定币市值在2025年10月超过2920亿美元，并自2023年以来稳步上升。稳定币已成为区块链技术的一个主要案例，因为各国政府试图通过将其法定货币放在区块链上来增加其可扩展性。

例如，中国一直在讨论创建其人民币支持的稳定币以促进其国际化的可能性。这个以其对数字资产采取限制性方法而闻名的国家，将寻求扭转其早期政策，允许其法定货币上链。这份报告由路透社发布，该社指出它从熟悉此事的消息来源获得了可靠情报。如果获得批准，这将标志着该国方法的转变，该国在2021年禁止了加密交易和挖矿。

免费加入高级加密交易社区30天 - 通常每月100美元。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15339+11.66%
1
1$0.02851+20.34%
4
4$0.06456+3.14%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01699+0.05%
Oasis
ROSE$0.02171-5.07%
Union
U$0.006056-1.73%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02851+20.34%
MAY
MAY$0.02798+1.45%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,319.94
$105,319.94$105,319.94

+1.50%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,532.77
$3,532.77$3,532.77

+0.48%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5246
$2.5246$2.5246

+9.00%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.30
$166.30$166.30

+2.31%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17914
$0.17914$0.17914

+0.59%