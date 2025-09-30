BlackRock的IBIT在比特币期权中夺取Deribit的第一名位置

贝莱德的iShares比特币信托基金(IBIT)已超越Deribit成为比特币期权的领先交易场所，这一里程碑反映了华尔街在加密货币市场中日益增长的角色。

根据彭博社报道，在周五到期后，与IBIT相关的期权未平仓合约价值接近380亿美元，而Deribit上为320亿美元。

这一转变发生在IBIT期权于2024年11月推出不到一年后。Deribit成立于2016年，长期以来一直是主导离岸交易中心，直到现在一直控制着市场。

这一发展标志着交易者获取比特币方式的结构性变化。以前，以离岸杠杆为重点的交易所占主导地位，但现在流动性越来越多地流向美国金融市场核心的受监管产品。

ETF流动性循环加速，机构需求深化市场参与

IBIT已成为全球最大的比特币交易所交易基金，管理资产超过870亿美元。其快速扩张创造了一个相互强化的循环。不断提高的流动性吸引了机构资金流入，这反过来又促进了更深层次的市场参与。

Deribit在加密货币原生交易者中仍然很受欢迎。该平台于8月被Coinbase以约29亿美元收购，反映了其持续价值。尽管如此，其在期权领域领导地位的丧失表明传统金融在比特币市场中迅速占据了地位。

IBIT由贝莱德于2024年1月推出，旨在为投资者提供直接的比特币敞口，而无需面对托管或钱包的障碍。Coinbase Prime为该ETF管理托管服务，其报告结构专为主流投资者量身定制。

IBIT 700亿美元里程碑显示前所未有的投资者需求

该基金的成本结构也发挥了作用。费用率为0.25%，早期资金流入时暂时降至0.12%，IBIT迅速成为历史上增长最快的ETF。它仅用341个交易日就达到了700亿美元的资产规模。

市场分析师表示，这种增长重塑了生态系统。离岸场所仍然吸引投机活动，但受监管产品现在成为机构兴趣的主要支撑。这种分化可能会创造两个平行系统，一个植根于传统金融，另一个植根于去中心化交易。

IBIT期权市场的崛起为其影响力增添了另一层面。对于财务主管和资产管理者来说，通过受监管场所对冲风险敞口的能力正在证明是一个强大的吸引力。

相比之下，Deribit的主导地位建立在高风险杠杆和寻求较少监管的全球交易者基础上。它的吸引力仍然很强，但随着更多资本流向美国上市结构，其控制力正在减弱。