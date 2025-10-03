BlackRock的240亿美元比特币飞轮正以800%的增长推动BTC流动性

交易所DEX+
贝莱德的iShares比特币信托基金今年净流入资金达238亿美元，而该公司的代币化美国国债基金BUIDL在18个月内扩张了约800%。

IBIT在2025年的收获使其成为ETF市场中最大的资产收集者之一。每日资金流动记录仍然是追踪美国交易时段内买盘是增强还是减弱的最快方式，自现货ETF推出以来，比特币市场深度已集中在这一时段。

当前的问题是持续的ETF配置如何与比特币减半后的发行量相互作用。目前的供应量接近每天450 BTC，这反映了每个区块3.125 BTC，每天约144个区块。相对于大资金管道，这种发行量使供应方保持在狭窄的涓涓细流水平。

由于240亿美元在大约275天内到达，运行率约为每天8700万美元。

按每BTC 90,000美元计算，这相当于每天约970 BTC的隐含需求；按120,000美元计算，约为每天725 BTC；按130,000美元计算，约为每天670 BTC。

即使在较高价格点，IBIT的2025年平均水平仍高于新发行量，而且这还不包括流入其他也从相同流通供应池中获取币的现货ETF的资金。

每BTC价格IBIT每日流入隐含BTC/天新供应/天覆盖率(BTC需求÷供应)
$90,000$87,000,000~970~450~2.2×
$120,000$87,000,000~725~450~1.6×
$130,000$87,000,000~670~450~1.5×

资金流动不是回报的唯一决定因素，日常交易行为可能偏离简单的供应吸收模型。

每日ETF净流量与比特币回报之间的统计关系适中，R²接近0.32。ETF获批后，美国交易场所的市场深度增加，流动性已转向美国交易时段。

这种模式有助于解释为什么现货交易和价差在华尔街收盘时反应最快，因为此时资金流数据到达且做市商进行再平衡。它还突显了反转日的风险状况。

IBIT今年有时出现大量资金流出，这些交易日与更宽的价差和更薄的订单簿相对应，尽管更广泛的趋势指向积累。这种背景使焦点保持在波动上，而不仅仅是平均值上。

BUIDL通过为经过KYC验证的持有者在链上放置短期国债来延伸循环的另一面。

BUIDL在推出不到一年后资产突破10亿美元。在其他链上增加额外的股份类别为已存在于以太坊上的代币化现金账户结构带来了低延迟轨道，将资产推近30亿美元。

这一增长在前18个月内达到约800%。

BUIDL持有者可以使用基于智能合约的机制将股份转移到USDC，该机制在主要创建和赎回周期之外作为全天候下车通道。这加强了法币到链上美元的联系，并为市场参与者提供了更快的抵押品管理和流动性缓冲结算选项。

这种联系在再平衡日期、追加保证金通知以及ETF资金流动意外需要快速对冲时很重要。

宏观背景框定了代币化现金的收益部分。

短期利率已从峰值回落但在名义上仍保持正值，3个月期国债收益率继续锚定在一个范围内，使代币化国库券产品作为围绕加密货币时钟运作的公司的财务管理工具具有吸引力。

如果10年期收益率在政策预期稳定的情况下下降，代币化票据的收益相对于不产生利息的交易所现金余额仍具竞争力，这可以支持稳定的认购，即使没有对价格敏感的资金流入爆发。

基金的机制仍包括压力期间的操作门槛和最大努力窗口，正如代币化场所的公开帖子所记录的，因此日内流动性不应被视为无限制的。

现货ETF需求也显示出超出平均水平的爆发。全球现货ETF持有量在9月中旬增加了约20,685 BTC，这是自初夏以来最强劲的周增长，将美国现货ETF持有量提升至约132万BTC。

这一增长与对分销平台和模型投资组合的renewed关注以及期货基差和期权覆盖的增加使用相吻合，以管理ETF创建和赎回的基差风险。

美国交易时段深度的增加增添了一个微观结构渠道，通过该渠道这些配置与订单簿相遇，在美国顾问、RIA和基金再平衡时集中流动性。

从更大的图景来看，代币化预测有助于界定链上美元轨道的上行空间。根据花旗的GPS系列，到2030年，代币化资产可能达到约4至5万亿美元，而稳定币作为一种资产类别到那时的市值可能高达约4万亿美元。

BCG和ADDX的一项单独研究概述了更高的上限，达到十几万亿。这些范围不是明年的基本情况；它们是思考机构现金和抵押品中有多少可能迁移到与加密货币交易基础设施互操作的代币化工具的视角。

如果BUIDL和同类工具在未来四个季度内攀升至数十亿美元，即使只有几十亿美元的额外链上现金可以在几分钟而非几天内在场所之间移动，也将改变做市商如何围绕ETF打印仓储风险。

一组简单的2025年情景有助于框定下一阶段。

年中预测将2025年比特币现货ETF净流入总额置于550亿美元附近。这一数字已被打破，到10月已有590亿美元流入，按平均交易价格120,000美元计算，累计需求相当于一年内约458,000 BTC，如果线性化则为每天约1,250 BTC，仍远高于新发行量。

由于资金流出而在25至35亿美元之间结束的较软年份仍将使结构性买盘在许多价格点上接近或高于发行量。相比之下，将总额提升至70至85亿美元范围的更强分销推动将显著超过发行量，除非长期持有者分配。

这些结果都不需要推断抛物线走势；它们只是将报告和预测的美元流量转换为币等价物，并与已知的发行路径进行比较。

IBIT和BUIDL之间的循环是机械性的，而非叙事性的。

ETF配置通过标准经纪管道将受监管资本带入比特币，提高了交易所外持有的币池并转移库存。

通过USDC下车通道和多链支持，代币化现金账户允许机构在不离开国库级工具的情况下在加密货币结算周期内移动美元。

随着这些轨道的扩展，美国时段内的价差和市场深度得到更多支持，围绕每日资金流动的再平衡变得更加顺畅。根据Kaiko的说法，这种集中效应已经在订单簿数据中可见，并与SoSoValue和Farside在资金流方面显示的内容一致。

有一些注意事项。资金流周期波动，Kaiko的相关性工作暗示大量资金流入并不保证同一天的成比例回报。

资金流出事件也已出现，这意味着当符号翻转时，上表中的覆盖率会迅速压缩。代币化基金的操作窗口在压力下可能收紧，这会减少即时可转换性，直到容量重置。

这些摩擦并不否定结构性变化；它们定义了财务部门和交易团队适应市场的操作参数，在这个市场中，受监管的ETF和代币化短期工具现在以更少的中介机构移动流动性。

飞轮框架不需要关于必然性的戏剧性主张。

只需注意一个大型受监管买家今年已经积累了近600亿美元的比特币。

同时，来自同一资产管理公司的代币化现金账户已达到数十亿美元的资产，并具有程序化USDC桥接。

下一个数据点将随周一的每周ETF资金流更新到来。

