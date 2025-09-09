BlackRock 将 ETH 和 BTC 转移至 Coinbase Prime

要点： 贝莱德将大量ETH和BTC转移至Coinbase Prime，暗示抛售。

市场猜测随贝莱德重大加密货币转账而起。

对以太坊和比特币市场稳定性的潜在影响。

2025年9月8日，一个与贝莱德相关的地址将约2.544亿美元的以太坊和1.117亿美元的比特币转移至Coinbase Prime，暗示可能进行抛售。

这笔交易可能影响加密货币市场，与贝莱德ETF的大量资金流出同时发生，导致波动并影响以太坊和比特币价格。

贝莱德转账引发加密货币市场担忧

贝莱德向Coinbase Prime发送了总价值超过3.66亿美元的主要加密资产。这笔来自全球最大资产管理公司的大额交易引发了对潜在市场走势的担忧。此类转账通常预示着会影响加密资产价格的销售行为。官方未予置评更增添了猜测。

"目前，我们对于通过链上数据所注意到的最近转账没有任何评论，"贝莱德首席执行官拉里·芬克表示。

贝莱德ETF最近的赎回显示比特币流出2.2亿美元，以太坊流出2.5778亿美元，暗示战略性资产重新配置。随着这些资产到达交易所，投资者密切关注市场中可能的清算行动。

当前网上讨论表明区块链社区的关注度提高。正如加密货币分析师所指出的，任何大规模抛售都可能引发更广泛的市场波动，不仅影响比特币和以太坊，还可能影响相关领域。

大额加密货币转账后的市场模式

您知道吗？ ETF管理者的先前大额加密货币转账常常引发市场调整。观察显示自2024年第二季度以来出现的模式，突显了类似资产转移中的潜在波动性。

以太坊(ETH)目前交易价格为4,364.50美元，24小时交易量上涨51.56%，市值为5,268.2亿美元。最近价格走势显示24小时上涨1.49%，90天增长61.09%，表明尽管存在波动性担忧，加密货币市场活动仍然强劲(CoinMarketCap)。

以太坊(ETH)，日线图，2025年9月8日15:38 UTC在CoinMarketCap上的截图。来源：CoinMarketCap

Coincu的专家表示，贝莱德的操作可能影响现有加密货币持有量和ETF策略。监管审查和资产流动趋势可能会影响更广泛的市场动态，潜在改变机构参与者与加密资产的互动方式。