贝莱德现拥有3.8%的比特币供应量，分析师强调"非凡"影响

作者：LiveBitcoinNews
2025/10/01 10:00
BlackRock 现在持有比特币总供应量的 3.8%，仅次于中本聪。IBIT 资产达 877 亿美元。

 

全球最大资产管理公司 BlackRock 现通过其 iShares 比特币信托 ETF (IBIT) 持有比特币总供应量的 3.8%。 

彭博分析师 Eric Balchunas 称这一发展"非凡"，指出这种相对新基金的所有权是一项重大成就。IBIT 仅在去年推出，已积累了 877 亿美元的资产管理规模 (AUM)，使其成为最大的比特币专注基金之一。

BlackRock 的 IBIT ETF 超越传统股票基金

Balchunas 指出，与股票 ETF 相比，BlackRock 的比特币信托取得了显著成就。通常，股票 ETF 需要约 2.2 万亿美元资产才能在其基础资产中获得类似的所有权份额。 

举例来说，他提到追踪标普 500 指数的 SPY ETF 尽管已有 32 年历史，但仅持有美国股票总市值的 1.1%。相比之下，IBIT 仍是个"幼儿"，却已占据了比特币总供应量的 3.8%。

该 ETF 的增长由高净流入推动，2025 年第三季度总计达 78 亿美元。

年初至今，比特币 ETF 已吸引了 215 亿美元的净流入，证明了机构对加密货币的兴趣日益增长。这一趋势凸显了比特币 ETF 在推动比特币采用和价格增长方面所发挥的作用。

BlackRock 不断增长的比特币持有量与中本聪的领先地位

BlackRock 现在是比特币的第二大持有者，仅次于其创造者中本聪。 

据估计，中本聪持有约 112 万 BTC，而 BlackRock 拥有 768,264 BTC。鉴于 IBIT 的资金流入速度，Balchunas 表示 BlackRock 最早可能在明年夏天超过中本聪的持有量。

这一转变将标志着比特币机构采用的一个里程碑。随着比特币 ETF 日益普及，BlackRock 的持有量可能会继续增长。

Balchunas 甚至表示，如果比特币价格在未来几个月达到 15 万美元，对比特币 ETF 的"疯狂抢购"可能会加速这些收益。

Vanguard 参与比特币 ETF 的潜力

BlackRock 在 IBIT 的成功也可能影响其他资产管理公司，包括 Vanguard。作为最大资产管理公司之一，Vanguard 据报道正在考虑提供加密 ETF 的访问，可能利用其客户日益增长的需求。 

如果 Vanguard 选择提供 BlackRock 的 IBIT ETF，可能会为比特币ETF 市场提供重大推动，进一步巩固比特币在主流金融系统中的地位。

这种不断增长的机构兴趣表明传统金融机构对数字资产看法的转变。随着市场不断发展，BlackRock 在比特币 ETF 领域的领导地位凸显了机构投资者在推动比特币未来方面的日益重要的作用。

这篇文章《BlackRock 现拥有 3.8% 的比特币供应量，分析师强调"非凡"影响》首次发表于 Live Bitcoin News。

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

