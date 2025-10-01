交易所DEX+
这篇文章《贝莱德现持有3.8%的比特币供应量；专家解释为何这"非同寻常"》发表在BitcoinEthereumNews.com上。全球最大资产管理公司贝莱德通过其iShares比特币信托ETF(IBIT)现持有3.8%的比特币总供应量。彭博分析师Eric Balchunas将这一发展描述为疯狂，指出股票ETF尽管比IBIT存在时间长得多，但无法匹敌这一数据。"疯狂："专家评论贝莱德拥有3.8%的BTC供应量 在X平台的帖子中，Balchunas将IBIT拥有3.8%的比特币供应量描述为疯狂。他解释说，一个股票ETF需要拥有2.2万亿美元的资产才能在其基础资产类别中拥有类似的所有权份额。这位彭博分析师举例说明SPY拥有大多数股票的1.1%，而它已有32年历史，而IBIT仍是个"幼儿"。贝莱德比特币ETF仅在去年推出，净资产达877亿美元，占BTC总供应量的3.8%。值得注意的是，该资产管理公司刚刚提交申请，根据新的通用上市标准修改其IBIT ETF，这可能有助于提升基金运营并增加净资产。同时，Balchunas早前强调了比特币ETF的集体成功。他透露，今年第三季度它们吸纳了78亿美元，年初至今(YTD)净流入现已达215亿美元，自推出以来达570亿美元。现货比特币ETF在第三季度吸纳了78亿美元，年初至今达215亿美元，自成立以来达570亿美元。稳步上升。然而这里有些人很不满，因为他们生活在幼稚的幻想中，期望每天有1万亿美元的流入。但现实中的真正增长是前进两步，后退一步。via @JSeyff pic.twitter.com/dAEJJTOYWW — Eric Balchunas (@EricBalchunas) 2025年9月30日 这是在彭博分析师试图强调贝莱德的IBIT和其他BTC基金已经为旗舰加密货币...

BlackRock 现在持有 3.8% 的比特币供应量；专家解释为何这"非同寻常"

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/01 00:16
全球最大资产管理公司贝莱德(BlackRock)现通过其iShares比特币信托ETF(IBIT)持有3.8%的比特币总供应量。彭博分析师Eric Balchunas将这一发展形容为疯狂，指出股票ETF尽管比IBIT存在时间更长，但无法匹敌这一数据。

'疯狂：'专家评论贝莱德持有3.8%的BTC供应量

在X平台上，Balchunas将IBIT持有3.8%的比特币供应量描述为疯狂。他解释说，一只股票ETF需要拥有2.2万亿美元的资产才能在其基础资产类别中拥有类似的所有权份额。这位彭博分析师举例说明SPY拥有大多数股票的1.1%，而它已有32年历史，而IBIT仍是一个'幼儿'。

贝莱德比特币ETF仅在去年推出，目前拥有877亿美元的净资产，占BTC总供应量的3.8%。值得注意的是，该资产管理公司刚刚提交申请，根据新的通用上市标准修改其IBIT ETF，这可能有助于提升基金运营并增加净资产。

同时，Balchunas早前强调了比特币ETF的集体成功。他透露，这些ETF在今年第三季度吸引了78亿美元，其年初至今(YTD)的净流入现已达到215亿美元，自推出以来累计达570亿美元。

这是在彭博分析师试图强调贝莱德的IBIT和其他BTC基金自去年推出以来对这一旗舰加密货币增长的贡献。他早前指出，自这些ETF出现以来，比特币价格上涨了340%。

仅次于中本聪

值得注意的是，贝莱德是比特币的第二大持有者，仅次于其创始人中本聪。中本聪持有112万BTC，而全球最大资产管理公司持有768,264 BTC。

来源：Shaun Edmondson的X

有趣的是，Balchunas预测，如果IBIT ETF继续以创纪录的速度吸引净流入，该资产管理公司可能在明年夏天成为最大的比特币持有者，超过中本聪。

他当时还表示，如果BTC在未来几个月内达到15万美元，这一时间线可能会缩短，因为顾问可能会出现"抢购热潮"。这种热潮可能已经 开始，特别是随着第二大资产管理公司 Vanguard考虑在客户需求增长的情况下提供加密ETF访问权限。

考虑到该资产管理公司庞大的客户群，贝莱德的IBIT可能是Vanguard选择向其客户提供的产品之一，这将为比特币ETF提供重大推动。

来源：https://coingape.com/blackrock-3-8-of-bitcoin-supply-bloomberg-analyst-explains-why-its-extraordinary/

