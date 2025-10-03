BlackRock 增加 $466.5M 比特币，机构胃口达新高度

贝莱德以接近4.565亿美元的价格购买了3,930个BTC。这一行动证实了机构参与者之间新兴的信念，即比特币应该在投资组合多元化中占据突出地位，尽管加密市场正面临复杂的宏观经济环境。

这是贝莱德在2024年初推出IBIT后，在比特币收购传奇中的又一步。这是通过ETF创建机制的交易完成的，其中授权方提交现货比特币以创建新的ETF股份。

贝莱德的比特币主导规模

贝莱德在比特币生态系统中的投资已增长到惊人的规模。到2025年10月初，IBIT持有的BTC约为773,000个，在当时占比特币总量的很大比例。该基金在美国现货比特币ETF市场中持有超过54%的市场份额，使其成为受监管比特币投资工具中无可争议的领导者。

比特币投资组合的当前价值远超600亿美元，几年前当机构对加密货币的不确定性非常普遍时，这个数字会被认为是荒谬的。分析师推测，这笔存款将使未来价格保持高位，因为它超过了开采的比特币数量，并对买家造成经济压力。

贝莱德的策略尤其引人注目，因为其一致性。该公司没有选择市场时机或对投机资金进行押注，而是在任何特定时间段内，尽管价格波动，仍持续积累比特币。

即时机构采用加速发展

贝莱德属于一个更广泛的正在重塑加密货币市场的机构趋势。富达、ARK投资和Bitwise等公司都在比特币中拥有相当可观的股份，但没有一家像贝莱德那么大。机构适应不仅限于ETF流动。在早些时候的一份公告中，高盛透露持有超过7.18亿美元的比特币ETF，这是季度增长的71%，表明最保守的华尔街公司正在采用数字资产。

监管透明度是这一变化的一个因素。这使得无法直接购买加密货币的机构在证券交易委员会批准现货比特币ETF后能够走上合法通道。随着更多大型监管制度的形成和SEC中加密友好领导的出现，分析师认为这一过程可能会进一步增加。

市场影响和未来

机构购买随着时间的推移对比特币供应框架产生了重大的结构性转变。发现比特币的年通胀率由于其共享机制而保持下降，而机构投资者目前正在积累比特币，同时矿工无法提供足够数量的比特币，在基本经济规律的作用下，价格增长可能会轻松发生。

当贝莱德在10月进行购买时，这与比特币的重要月份相吻合。10月传统上是比特币的强势月份，由于机构流动现在已经开始贡献于季节性，许多分析师期待第四季度可能出现突破。

结论

在加密货币市场中出现了一场政治运动，即机构采用是将比特币转变为价值储存而非投机品的因素。贝莱德在一天内收购4.665亿美元只是证明这一论点的一个数据点。随着传统金融和数字货币的整合不断增加，问题已经不是金融机构是否会采用比特币，而是在价格将其排除在利润丰厚的领域之前，一个建议的类别可以多早进入游戏。