交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
BlackRock通过IBIT购买了价值4.665亿美元的BTC，随着数百万机构投资者于2025年10月进入华尔街，这使其持有量超过了773,000 BTC。BlackRock通过IBIT购买了价值4.665亿美元的BTC，随着数百万机构投资者于2025年10月进入华尔街，这使其持有量超过了773,000 BTC。

BlackRock 增加 $466.5M 比特币，机构胃口达新高度

作者：Blockchainreporter
2025/10/03 22:30
比特币
BTC$105,301.17+1.42%
Octavia
VIA$0.0129-5.14%
blackrock4 5

贝莱德以接近4.565亿美元的价格购买了3,930个BTC。这一行动证实了机构参与者之间新兴的信念，即比特币应该在投资组合多元化中占据突出地位，尽管加密市场正面临复杂的宏观经济环境。

这是贝莱德在2024年初推出IBIT后，在比特币收购传奇中的又一步。这是通过ETF创建机制的交易完成的，其中授权方提交现货比特币以创建新的ETF股份。

贝莱德的比特币主导规模

贝莱德在比特币生态系统中的投资已增长到惊人的规模。到2025年10月初，IBIT持有的BTC约为773,000个，在当时占比特币总量的很大比例。该基金在美国现货比特币ETF市场中持有超过54%的市场份额，使其成为受监管比特币投资工具中无可争议的领导者。

比特币投资组合的当前价值远超600亿美元，几年前当机构对加密货币的不确定性非常普遍时，这个数字会被认为是荒谬的。分析师推测，这笔存款将使未来价格保持高位，因为它超过了开采的比特币数量，并对买家造成经济压力。

贝莱德的策略尤其引人注目，因为其一致性。该公司没有选择市场时机或对投机资金进行押注，而是在任何特定时间段内，尽管价格波动，仍持续积累比特币。

即时机构采用加速发展

贝莱德属于一个更广泛的正在重塑加密货币市场的机构趋势。富达、ARK投资和Bitwise等公司都在比特币中拥有相当可观的股份，但没有一家像贝莱德那么大。机构适应不仅限于ETF流动。在早些时候的一份公告中，高盛透露持有超过7.18亿美元的比特币ETF，这是季度增长的71%，表明最保守的华尔街公司正在采用数字资产。

监管透明度是这一变化的一个因素。这使得无法直接购买加密货币的机构在证券交易委员会批准现货比特币ETF后能够走上合法通道。随着更多大型监管制度的形成和SEC中加密友好领导的出现，分析师认为这一过程可能会进一步增加。

市场影响和未来

机构购买随着时间的推移对比特币供应框架产生了重大的结构性转变。发现比特币的年通胀率由于其共享机制而保持下降，而机构投资者目前正在积累比特币，同时矿工无法提供足够数量的比特币，在基本经济规律的作用下，价格增长可能会轻松发生。

当贝莱德在10月进行购买时，这与比特币的重要月份相吻合。10月传统上是比特币的强势月份，由于机构流动现在已经开始贡献于季节性，许多分析师期待第四季度可能出现突破。

结论

在加密货币市场中出现了一场政治运动，即机构采用是将比特币转变为价值储存而非投机品的因素。贝莱德在一天内收购4.665亿美元只是证明这一论点的一个数据点。随着传统金融和数字货币的整合不断增加，问题已经不是金融机构是否会采用比特币，而是在价格将其排除在利润丰厚的领域之前，一个建议的类别可以多早进入游戏。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15339+11.66%
1
1$0.02851+20.34%
4
4$0.06456+3.14%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01699+0.05%
Oasis
ROSE$0.02171-5.07%
Union
U$0.006056-1.73%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02851+20.34%
MAY
MAY$0.02798+1.45%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,301.17
$105,301.17$105,301.17

+1.48%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,534.14
$3,534.14$3,534.14

+0.52%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5255
$2.5255$2.5255

+9.04%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.32
$166.32$166.32

+2.33%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17934
$0.17934$0.17934

+0.70%