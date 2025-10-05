交易所DEX+
Bitwise提交S-1申请推出Aptos ETF，CEO引述"Aptos生态系统的发展势头"

作者：CryptoNews
2025/10/05 20:02
加密资产管理公司 Bitwise 已为 Aptos ETF 提交了 S-1 注册申请以正式确立其提案，此前该公司已在特拉华州完成了注册信托实体的初步行政步骤。

S-1 注册是美国证券交易委员会（SEC）要求的正式文件，用于向公众发行新证券，如加密 ETF。

Bitwise Aptos ETF 的申请仅是初步步骤，审批时间可能需要数月或更长时间。

Bitwise Aptos ETF 面临 SEC 审查：批准可能需要数月时间

SEC 将仔细审查申请，在做出决定前评估市场风险、投资者保护和监管合规等因素。

Bitwise 首席执行官 Hunter Horsley 在最近的 X 帖子中确认了这一申请，该帖子揭示 Aptos Layer-1 区块链在新区块链入局者中的开发活动领先了 897% 以上。

Horsley 补充说，在静默期间他不能透露更多关于 Aptos ETF 的信息，"但对 Aptos 生态系统的发展势头感到兴奋。"

在申请公布后的几小时内，Aptos 从 $4.63 飙升至 $5.65 的高点，随后在发稿时稳定在约 $5.52。

来源：CoinMarketCap

交易量也超过了 $3.98 亿，标志着价格和交易量均创下三个月新高。

值得回顾的是，Aptos Labs 首席执行官 Avery Ching 正式成为商品期货交易委员会（CFTC）数字资产全球市场咨询委员会（GMAC）小组委员会的成员。

CFTC 特别指出，Ching 将与 Web3 和金融服务领域的其他领导者合作，帮助制定数字资产法规。

许多人认为他的任命可能有助于促进与监管机构关于 Aptos ETF 必要性的内部讨论。

对于欧洲投资者而言，Bitwise 已在瑞士 SIX 瑞士交易所上市了类似产品，这显示出人们越来越有信心美国可能会在 2025 年底前推出 Aptos ETF。

当被问及 Aptos 在 Layer-1 区块链领域填补了什么空白（该领域已有以太坊、Solana、BNB Chain、Sui 和 Tron 等主导者）时，Horsley 回应说，Aptos 受到机构青睐是因为它提供了最高的速度和成本效率。

机构对 Aptos 的偏好声明似乎是真实的。

BlackRock 20 亿美元 BUIDL 基金在 ETF 决定前支持 Aptos

2024 年 11 月，全球最大资产管理公司 BlackRock 扩大了其代币化实体资产基金——BlackRock USD 机构数字流动性基金（BUIDL）的访问范围，将 Aptos 纳入其中。

Securitize 首席执行官 Carlos Domingo 表示，选择 Aptos 是为了扩大这种同类最大货币市场代币的可访问性。

据他所说，"我们将开始看到更多投资者寻求利用底层技术来提高迄今为止难以实现的所有事情的效率。"

在交易速度和成本方面，由前 Facebook 员工开发的 Layer-1 区块链平台 Aptos 最近创下了区块链交易新纪录。

据 Aptoscan 数据，今年 5 月，Aptos 超越了 Solana，在单日内记录了惊人的 1.154 亿笔交易，远超 Solana 的 3170 万笔。

这一激增不仅打破了之前的记录，还以超过 50% 的显著优势超过了 Sui Network 持有的 6500 万笔 L1 记录。

除了交易量外，Aptos 在稳定币活动方面也显示出增长。

根据 Aptos 协议分享的数据，Aptos 上的原生 USDT 活动现已超过 300 亿美元的交易量，使其成为按原生 USDT 净流通量计算的第四大 Layer-1 区块链，价值约 8.3 亿美元。

该区块链的稳定币主导地位不仅限于 USDT，还包括 USDC 和 USDe，创建了一个全面的生态系统，吸引了大量用户参与。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。


Blockonomi2025/11/10 20:52

Blockonomi2025/11/10 21:12

Coin Journal2025/11/10 20:33

