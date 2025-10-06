Bitwise 提交首个 Aptos ETF 申请，生态系统显示强劲增长

该公司于2025年2月在特拉华州注册了信托实体，并于2025年3月向美国证券交易委员会（SEC）提交了S-1申请，标志着扩大比特币和以太坊之外的加密货币投资选择的又一步骤。

这一申请使APT代币价格飙升。在3月提交S-1申请时，APT上涨了18%，攀升至6.48美元。最近在2025年10月，随着Bitwise确认申请进展，APT跃升近30%，达到5.37美元的局部高点。交易量达到39.8亿美元，创下三个月以来的最高水平。

Bitwise首席执行官Hunter Horsley在2025年10月通过社交媒体确认了正在进行的申请过程，但由于监管静默期规则而对细节保持缄默。"在静默期间无法透露更多信息，"Horsley写道。"但对Aptos生态系统的发展势头感到兴奋。"

开发者活动领先所有新区块链

Horsley提到的发展势头有确凿数据支持。来自Chain Broker的数据显示，Aptos在主要区块链项目中领先开发增长，开发者活动增加了897%。这一增长率超过了Celo、Nym和Skale等竞争网络。

来源：@HHorsley

该区块链的技术设计吸引了开发者。Aptos能在一秒内完成交易确认，费用通常低于0.001美元。这些性能指标使其对需要速度和低成本的应用程序具有吸引力，特别是在去中心化金融和支付领域。

主要金融机构选择Aptos

过去一年，几家华尔街巨头已将Aptos整合到其区块链战略中。全球最大的资产管理公司贝莱德（BlackRock）在2024年11月将其BUIDL基金扩展到Aptos。值得注意的是，Aptos是贝莱德为这一代币化货币市场基金选择的唯一非以太坊兼容区块链。

富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）在2024年10月紧随其后，将其OnChain美国政府货币基金引入该网络。该基金管理资产超过4亿美元。据富兰克林邓普顿数字资产主管Roger Bayston表示，Aptos满足了公司对区块链整合的高标准。

2024年9月，Libre在Aptos上部署了多个代币化投资基金，包括来自Brevan Howard和Hamilton Lane的产品。这些举措表明传统金融公司将Aptos视为将现实世界资产引入区块链的可行平台。

稳定币和DeFi推动增长

Aptos生态系统在2024年经历了爆炸性增长。衡量存入去中心化金融协议资产的关键指标——总锁定价值（Total Value Locked）在2024年11月超过了10亿美元。这代表了从年初开始700%的增长。

稳定币的采用发挥了重要作用。Tether在2024年10月在Aptos上原生发行了USDT。供应量增长了八倍，达到6.8亿美元，占网络上所有稳定币的近75%。Circle的USDC也出现显著增长，稳定币市值总和同比增长超过1,000%。

该网络现在支持各种应用程序中近10亿美元的DeFi流动性。领先协议包括Thala、Echelon和Amnis Finance，它们共同处理数十亿交易量。

监管联系加强地位

Aptos在2025年6月在监管方面获得了优势。Aptos Labs联合创始人兼首席执行官Avery Ching加入了商品期货交易委员会的数字资产市场小组委员会。他现在与来自贝莱德、高盛和摩根大通等主要公司的高管一起制定数字资产法规。

这一任命就在Bitwise提交ETF申请的几个月前。许多观察家认为，Ching的职位可能有助于监管机构与Aptos生态系统之间关于ETF批准的对话更加顺畅。

Aptos还与特朗普家族的加密货币企业World Liberty Financial建立了合作伙伴关系，计划在2025年10月初在其网络上推出USD1稳定币。

欧洲产品已开始交易

Bitwise并非从零开始推出Aptos投资产品。该公司于2024年11月在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）推出了Aptos质押ETP。该产品以APTB为交易代码，扣除费用后提供约4.7%的年度质押奖励。

欧洲产品的存在证明了机构对Aptos敞口的需求。Bitwise计划未来在更多欧洲交易所上市该ETP。

瑞士的推出也为美国产品提供了模板。然而，美国监管批准通常需要更长时间，并面临更严格的审查，特别是对于比特币和以太坊之外的加密货币。

批准时间表仍不确定

SEC将在未来几个月审查Bitwise的申请。该机构在批准任何加密货币ETF之前会审查市场风险、投资者保护和监管合规性。从历史上看，SEC对山寨币ETF一直持谨慎态度，这可能意味着Aptos将面临漫长的审查过程。

如果获得批准，Bitwise Aptos ETF将允许投资者通过传统经纪账户获得APT敞口，而无需直接持有加密货币。该基金将使用Coinbase Custody作为其托管人，将资产存储在冷钱包中以确保安全。

此次申请正值加密货币ETF整体势头强劲之际。在Aptos公告发布后的一周内，比特币现货ETF吸引了32.4亿美元资金，其中贝莱德的IBIT以18亿美元领先资金流入。

结论

Bitwise首个Aptos ETF申请反映了真实的生态系统增长，而非投机炒作。开发者活动增长897%、DeFi里程碑达到10亿美元，以及与贝莱德和富兰克林邓普顿的机构合作关系为该申请提供了实质性支持。虽然SEC批准仍不确定，可能需要数月时间，但APT价格上涨30%显示市场对将这一Layer-1区块链引入传统投资者的热情。