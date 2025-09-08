比特币的量子时间炸弹：机构不能等待

声明：此处表达的观点和意见仅属于作者，不代表crypto.news编辑部的观点和意见。

地缘政治重量级人物正将量子计算视为国家安全优先事项，投入数十亿资金。然而，比特币(BTC)的基础密码学却毫无防备。机构必须现在就坚持采用后量子防御措施，否则将面临在3至5年内因量子攻击而蒸发数万亿资金的风险。"量子日"的讨论已从"是否"会发生转变为"何时"发生，现在焦点集中在机构参与者将如何应对。

摘要 量子不是理论，而是一个倒计时——比特币的椭圆曲线签名现在就可以被收集，一旦量子硬件达到临界规模，明天就能被破解。

贝莱德和IBM正在发出警报——情报机构可能正在储存暴露的密钥，等待"量子日"来颠覆比特币安全。

比特币的防御太慢——BIP流程和分阶段升级无法匹配机密量子突破的速度，使地址成为坐以待毙的目标。

机构必须立即行动——托管人和交易所需要量子抗性托管、生命周期审计和采用NIST批准的算法，以防灾难来临。

准备就绪是竞争优势——先行者不仅保护资产，还能在动荡市场中赢得信任、监管信心和资金流入。

贝莱德已公开标记这一量子威胁。从机构角度来看，一旦"密码学相关性"成为现实，风险将非常高——甚至是灾难性的。问题不在于量子是否构成风险，而在于行业现在必须做什么来准备。

量子风险不是警告，而是警钟

比特币使用椭圆曲线数字签名来保护交易。IBM研究员Jay Gambetta警告说，导火索已经点燃，链上签名已经被破坏。这是如何运作的？对手存储这些签名以便日后解密，一旦量子硬件达到解密所需的量子比特阈值。这种"现在收集，以后解密"的策略将暴露的签名变成定时炸弹——今天验证的交易可能明天就会被破解和逆转。

情报机构也在悄悄监视高价值比特币地址，存储数据，并倒计时等待量子突破。当这种情况发生时，未花费的P2PK币将暴露无遗，协议无法提供防御。

比特币的漏洞和高风险

如果没有立即更新，量子未来会是什么样子？由于托管人仍然缺乏冷库和热钱包的后量子保障措施，一次成功的量子入侵将引发抛售潮。

价格将崩溃，交易所可能被推向破产，去中心化金融协议将震荡。更广泛的数字资产生态系统将遭受可能永远无法恢复的信任危机。通过机构对比特币安全性的押注而积累的财富可能会消失。好消息是，现在还有时间准备。

比特币的BIP时间线太慢，无法阻止量子威胁

比特币改进提案(BIP)终于承认了情报机构一直在暗中准备的事情："量子日"。但行业的反应极其缓慢。这关乎假定的可预测时间线，而这种时间线根本不存在。

理论上，比特币改进提案的"分阶段"方法看起来像是合理的进展；实际上，这是危险的天真。考虑到量子突破是在机密门后执行的，而不是在公开研究论文中。在崩溃之前，损害是看不见的。每个易受攻击的比特币地址就像是未来被利用的活靶子，因为到BIP实施时，"现在收集，以后解密"的攻击将已经记录了暴露的比特币地址以便日后利用。

实际风险在于它在实时量子入侵期间对硬分叉共识的依赖。当量子混乱来临，签名实时被破解时，比特币将成为坐以待毙的目标——没有数月长的治理窗口的奢侈。接下来将是密码学崩溃的全速倒计时。

明天的数字资产将分为两类：量子保护的和被掠夺的。比特币的生存不会取决于提案——而是取决于准备程度。

机构必须将量子视为实战演习

机构投资者和托管人应将量子视为实际风险，而不是将其视为理论风险。传统金融已经实践灾难恢复和密码学敏捷性。是时候让比特币托管达到相同标准了。

企业需要一套后量子准备的"可测量指标"：可量化的日期、明确的任务分配和可测量的完成点。托管人的一个良好起点是根据量子威胁模型审计其整个密钥管理生命周期，识别椭圆曲线签名签署交易的每个点。

交易所和机构主要经纪商也需要升级其基础设施。他们需要与密码学权威机构合作，在其产品中包含标准化的后量子算法（例如，由NIST审核的基于格或基于哈希的方案）。这些是经过实战检验的算法，可以通过软分叉方式添加到比特币协议中，几乎没有问题。托管人的"量子抗性托管"将在渴望风险缓解的市场中展示领导力。

主动量子准备的好处

现在采取积极措施的公司将把即将到来的漏洞转变为战略优势。采用量子抗性技术有助于托管人防范未来威胁，建立客户信任，获得监管机构信心，并推动更大的资金流入。

早期批准减少系统性风险。机构要么增强保障措施，要么增加风险。当大型参与者使其持有的比特币具有量子抗性时，整个比特币经济体系会更强大。

全行业的集体努力意味着防止孤立的漏洞积累成市场范围内的恐惧和恐慌。它还为其他区块链和数字资产类别提供了可效仿的模式。量子准备不是可选的。