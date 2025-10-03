比特币的2.4万亿美元里程碑使其超越亚马逊

Bitcoin

比特币再次改写了记录，飙升至120,000美元以上，市值突破2.4万亿美元。

这一飙升使得加密货币在全球顶级资产排名中超越了亚马逊，这是一个象征性的胜利，使比特币在全球排名第七。目前只有白银的估值略高，将比特币与进入前六名隔开。

这一成就的意义远超价格图表。十多年来，比特币一直被比作"数字黄金"，其对抗传统巨头的稳步上升为这一说法提供了新的可信度。曾经被视为投机赌博的东西，现在正与拥有百年历史的行业和万亿美元公司并肩而立。

市场观察人士将这一势头归因于全球和国内力量的结合。央行降息的信号刺激了风险偏好，而持续的经济不确定性促使投资者寻求传统体系之外的资产。

同时，比特币ETF的快速成功带来了稳定的机构资本流入，为曾经由散户交易者主导的市场提供了深度和合法性。

仅在过去一天内上涨近2%，比特币的涨势展示了它如何坚定地与传统金融竞争。超越亚马逊不仅仅是一个统计数据的变化——这是市场优先事项转变的标志，数字资产正在与已建立的领导者一起开辟永久地位。

分析师现在推测白银也可能很快被比特币超越，为加密货币进入世界顶级六大资产的精英俱乐部铺平道路。如果这一轨迹继续，比特币对黄金作为终极价值储存的主导地位的挑战可能比许多人预期的更早到来。

本文提供的信息仅供教育目的，不构成财务、投资或交易建议。Coindoo.com不认可或推荐任何特定的投资策略或加密货币。在做出任何投资决定之前，请务必进行自己的研究并咨询持牌财务顾问。

作者

Alexander Zdravkov是一个总是寻找事物背后逻辑的人。他精通德语，在加密领域拥有超过3年的经验，他在数字货币世界中熟练识别新趋势。无论是提供深入分析还是所有主题的日常报告，他对所做事情的深刻理解和热情使他成为团队中的宝贵成员。

相关故事







下一篇文章