比特币的10万美元问题 - 企业购买减少，"投资者焦虑"上升 ChatGPT: 比特币的10万美元问题 - 企业购买减少，"投资者焦虑"上升

要点摘要

随着MicroStrategy的BTC购买放缓，DAT溢价持续压缩。同时，NYDIG警告，由供应解锁恐惧驱动的溢价萎缩，使其作为市场周期指标的有效性受到质疑。

持有大量加密货币如Bitcoin [BTC]、Ethereum [ETH]和Solana [SOL]的上市公司，即数字资产库（DAT）行业，尽管Bitcoin在8月创下新高，但仍面临着日益增长的压力。

截至发稿时，来自IntoTheBlock的数据显示，以Bitcoin为主的资金库与其ETH和SOL同行相比，其累积市值正经历更为明显的下降。

DAT公司溢价下降

根据纽约数字投资集团（NYDIG）的说法，随着DAT溢价持续萎缩，情况变得越来越严峻。

需要说明的是，这些溢价本质上是指其股价与净资产价值（NAV）之间的差距。

NYDIG全球研究主管Greg Cipolaro指出，以激进的Bitcoin积累策略著称的公司，包括MicroStrategy（MSTR）和日本的Metaplanet，正经历严重的溢价压缩。

即使在8月中旬Bitcoin飙升至历史新高时，这一趋势仍然明显。

无疑，这凸显了一个悖论：DAT规模越扩大，其估值就越难以跟上其持有的基础资产。

Cipolaro补充道，

此外，他强调，鉴于样本有限，DAT溢价作为周期指标仍然缺乏确定性。

MicroStrategy仍在乘风破浪

2021年，MicroStrategy（MSTR）相对于NAV的溢价在Bitcoin达到64,000美元前两个月达到峰值，而在当前周期中，它在2024年11月达到顶峰。

这引发了重演的猜测，尽管只有一个过去的周期，这一信号远非确定。

同时，DAT购买Bitcoin的速度已大幅放缓。

据报道，MicroStrategy在8月仅增加了3,700 BTC，而2024年11月为134,000 BTC。其他公司获得了14,800 BTC，远低于2025年每月24,000的平均水平，也远低于6月66,000的峰值。

平均购买量降至MicroStrategy的1,200 BTC和同行的343 BTC，比2025年初的高点下降了86%。

分析师将此归因于流动性紧张和更加谨慎的态度。

资金库仍具分量

然而，尽管最近收购放缓，Bitcoin资金库仍然拥有令人印象深刻的影响力，今年企业持有量达到840,000 BTC的峰值。

顺便说一下，根据CryptoQuant数据，仅MicroStrategy就占了这笔储备的76%，即637,000 BTC。

然而，竞争格局将会扩大。

此外，HashKey集团也在9月宣布了一个5亿美元的DAT基金，旨在在有利的监管环境下建立多元化的Bitcoin和Ethereum项目组合

同时，德国在2024年中期时机不佳的抛售，在价格翻倍突破100,000美元前清算其BTC，提醒人们过早撤资的风险。

总之，这些发展突显了DAT的演变性质：有些踌躇不前，而其他则加倍投入，为迎接Bitcoin下一波周期做好准备。