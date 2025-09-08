交易所DEX+
文章《比特币的10万美元问题 - 企业购买减少，"投资者焦虑"上升》发布于BitcoinEthereumNews.com。主要要点：随着MicroStrategy的BTC购买放缓，DAT溢价持续压缩。同时，NYDIG警告，由供应解锁恐惧驱动的溢价缩减，模糊了它们作为市场周期指标的有效性。尽管比特币在8月创下新高，但持有大量加密货币如比特币[BTC]、以太坊[ETH]和索拉纳[SOL]的上市公司，即数字资产财库(DAT)行业，正面临越来越大的压力。截至发稿时，来自IntoTheBlock的数据显示，比特币重仓的财库与其ETH和SOL同行相比，堆叠市值下降更为明显。来源：IntoTheBlock DAT公司溢价下降 据纽约数字投资集团(NYDIG)称，随着DAT溢价持续缩小，情况变得越来越严峻。这些溢价本质上是其股价与净资产值(NAV)之间的差距。NYDIG全球研究主管Greg Cipolaro指出，以激进比特币积累策略著称的公司，包括MicroStrategy(MSTR)和日本的Metaplanet，一直在经历严重的溢价压缩。来源：NYDIG 即使在8月中旬比特币飙升至历史新高时，这一趋势仍然明显。这无疑突显了一个悖论：DAT越扩张，其估值就越难以跟上其持有的基础资产。Cipolaro补充道："这种压缩背后的力量似乎多种多样：投资者对即将到来的供应解锁的焦虑，DAT管理团队的企业目标变化，股票发行的实质性增加，投资者获利回吐，以及财库策略间有限的差异化。" 他还强调，鉴于样本有限，DAT溢价作为周期指标仍不确定。MicroStrategy仍在乘风破浪 2021年，MicroStrategy(MSTR)对NAV的溢价在比特币达到64,000美元前两个月达到峰值，而在当前周期中，它在2024年11月达到顶峰。这引发了重演的猜测，尽管只有一个过去的周期，信号...

比特币的10万美元问题 - 企业购买减少，"投资者焦虑"上升 ChatGPT: 比特币的10万美元问题 - 企业购买减少，"投资者焦虑"上升

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 20:20

要点摘要

随着MicroStrategy的BTC购买放缓，DAT溢价持续压缩。同时，NYDIG警告，由供应解锁恐惧驱动的溢价萎缩，使其作为市场周期指标的有效性受到质疑。

持有大量加密货币如Bitcoin [BTC]、Ethereum [ETH]和Solana [SOL]的上市公司，即数字资产库（DAT）行业，尽管Bitcoin在8月创下新高，但仍面临着日益增长的压力。

截至发稿时，来自IntoTheBlock的数据显示，以Bitcoin为主的资金库与其ETH和SOL同行相比，其累积市值正经历更为明显的下降。

来源：IntoTheBlock

DAT公司溢价下降

根据纽约数字投资集团（NYDIG）的说法，随着DAT溢价持续萎缩，情况变得越来越严峻。

需要说明的是，这些溢价本质上是指其股价与净资产价值（NAV）之间的差距。

NYDIG全球研究主管Greg Cipolaro指出，以激进的Bitcoin积累策略著称的公司，包括MicroStrategy（MSTR）和日本的Metaplanet，正经历严重的溢价压缩。

来源：NYDIG

即使在8月中旬Bitcoin飙升至历史新高时，这一趋势仍然明显。

无疑，这凸显了一个悖论：DAT规模越扩大，其估值就越难以跟上其持有的基础资产。

Cipolaro补充道， 

此外，他强调，鉴于样本有限，DAT溢价作为周期指标仍然缺乏确定性。

MicroStrategy仍在乘风破浪

2021年，MicroStrategy（MSTR）相对于NAV的溢价在Bitcoin达到64,000美元前两个月达到峰值，而在当前周期中，它在2024年11月达到顶峰。

这引发了重演的猜测，尽管只有一个过去的周期，这一信号远非确定。

同时，DAT购买Bitcoin的速度已大幅放缓。

据报道，MicroStrategy在8月仅增加了3,700 BTC，而2024年11月为134,000 BTC。其他公司获得了14,800 BTC，远低于2025年每月24,000的平均水平，也远低于6月66,000的峰值。

平均购买量降至MicroStrategy的1,200 BTC和同行的343 BTC，比2025年初的高点下降了86%。

分析师将此归因于流动性紧张和更加谨慎的态度。

资金库仍具分量

然而，尽管最近收购放缓，Bitcoin资金库仍然拥有令人印象深刻的影响力，今年企业持有量达到840,000 BTC的峰值。

顺便说一下，根据CryptoQuant数据，仅MicroStrategy就占了这笔储备的76%，即637,000 BTC。 

然而，竞争格局将会扩大。

此外，HashKey集团也在9月宣布了一个5亿美元的DAT基金，旨在在有利的监管环境下建立多元化的Bitcoin和Ethereum项目组合

同时，德国在2024年中期时机不佳的抛售，在价格翻倍突破100,000美元前清算其BTC，提醒人们过早撤资的风险。

总之，这些发展突显了DAT的演变性质：有些踌躇不前，而其他则加倍投入，为迎接Bitcoin下一波周期做好准备。

下一篇：鲸鱼积累推动Hyperliquid - HYPE历史新高即将到来？

来源：https://ambcrypto.com/bitcoins-100k-problem-corporate-buying-drops-as-investor-anxiety-rises/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

