比特币鲸鱼抛售127亿美元，创2022年以来最大抛售

比特币巨鲸在过去一个月内抛售了高达127亿美元的比特币，分析师表示，持续的抛售可能会在未来几周内进一步压低其价格。

CryptoQuant分析师"caueconomy"周五观察到："主要比特币网络参与者减少风险敞口的趋势继续加剧，达到今年最大的币量分配。"

他们补充说，在过去30天内，巨鲸储备减少了超过10万个比特币(BTC)，"表明大型投资者之间存在强烈的风险规避情绪。"

这种抛售压力"在短期内惩罚了价格结构"，最终将价格

推至108,000美元以下。根据CryptoQuant数据，这是自2022年7月以来最大的巨鲸抛售，截至周六，30天变化为114,920 BTC，按当前市场价格计算约值127亿美元。

"目前，我们仍然看到主要参与者的投资组合在减少，这可能会在未来几周内继续对比特币施压。"

巨鲸余额变化放缓

比特币巨鲸一直在抛售。来源：CryptoQuant

7天日变化余额在9月3日达到自2021年3月以来的最高水平，当周巨鲸转移了超过95,000 BTC。

上周，比特币企业家David Bailey表示，如果两个关键巨鲸停止抛售，价格可能会飙升至150,000美元。

好消息是，激进的抛售似乎已经放缓，截至9月6日，每周余额变化下降至约38,000 BTC。

同时，随着抛售压力略有减轻，该资产在过去三天内一直在110,000美元至111,000美元的狭窄区间内交易。

CryptoQuant将巨鲸定义为持有1,000至10,000 BTC余额的群体。

结构性平衡

"虽然最近的巨鲸抛售引发了短期波动和清算，但同期机构积累增加了更多BTC，提供了结构性平衡，"LVRG Research主管Nick Ruck告诉Cointelegraph。

他补充说，这种分歧表明巨鲸活动可能会限制近期价格动能，但由于企业购买和ETF驱动的需求，市场的基本韧性仍然完好。

放眼长远看起来更健康

长期图景看起来也更加健康，比特币从8月中旬的历史高点仅回调了13%，比之前的回调要浅得多。

分析师"Dave the wave"周日观察到："一年前的今天，一年移动平均线位于52,000美元，现在位于94,000美元。"他补充说："下个月，它将突破100,000美元。"

BTC 1年SMA稳步增长。来源：Dave the wave

