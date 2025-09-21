比特币鲸鱼钱包在9月份增加了73亿美元，ETH和SOL的累积量增加

比特币鲸鱼钱包在9月份增加了数十亿美元，引发了关于新资金将流向何处的讨论。除了比特币外，以太坊和索拉纳也正在吸引关注。但分析师还将MAGACOIN FINANCE标记为另一个值得关注的山寨币，因为交易者正在寻找新的投资机会。

比特币"鲨鱼"通过73亿美元的积累增加持有量

来自Glassnode的最新数据显示，持有100至1,000个BTC的比特币钱包——通常被称为"鲨鱼"——已经加大了购买力度。仅在过去七天内，这些钱包就收购了65,000个BTC，按当前价格计算价值约73.8亿美元。

他们的总持有量现已达到创纪录的365万BTC，占流通供应量的18%。

这种活动水平凸显了中型玩家日益增长的信心。通过吸收供应，这些钱包减少了市场上的流动性，这通常会对价格产生上行压力。

最近的活动还表明，这些持有者可能正在为年底更高的估值做准备，特别是考虑到预测范围从150,000美元到200,000美元不等。

对于日常交易者来说，这种积累的激增提醒人们比特币中的资本集中如何塑造更广泛的市场流动。历史表明，当鲨鱼钱包大量买入时，其他投资者往往会跟随他们的领导。

短暂暂停后鲸鱼重新开始抛售

尽管鲨鱼在积累，比特币最大的鲸鱼之一已经恢复了抛售。一个与长期持有者相关的钱包向Hyperliquid存入了超过1,100个BTC（约1.36亿美元），就在几周前为了以太坊抛售了价值40亿美元的比特币。这一举动引起了关注，因为它表明即使是经验丰富的持有者也在获利并重新定位。

这类大规模动作常常引发对短期价格压力的猜测，但它们也为新进入者创造了积累的机会。

以太坊和索拉纳吸引大量资金配置

以太坊和索拉纳也在吸引资金流入，机构正在做出大胆的投资。特别是索拉纳，在Pantera Capital透露了11亿美元的配置后，现在成为其最大的单一仓位，引起了新的兴趣。分析师强调了索拉纳的效率、交易速度以及在去中心化交易所和NFT市场中的日益增长的使用。

以太坊仍然是去中心化应用程序和智能合约的核心，即使注意力转向更快的区块链，它仍然保持稳定的资金流入。ETH/BTC比率保持稳定，反映了两者之间的平衡流动。

对于寻找最佳购买山寨币的交易者来说，ETH和SOL仍然位列前茅。但市场观察者也指向那些可能从这种资本轮换中受益的较小、被低估的代币。

MAGACOIN FINANCE：资本轮换中的隐藏宝石

除了比特币、以太坊和索拉纳外，分析师还将MAGACOIN FINANCE标记为另一个值得关注的山寨币。这个项目被描述为被低估且有望上交易所，正在吸引鲸鱼和散户交易者的关注。分析师将其列为现在最佳购买加密货币之一，表明从比特币流出的资本可能会推动对这类隐藏宝石的兴趣。

随着分析师将其定位为值得关注的山寨币，人们对MAGACOIN FINANCE是否会成为下一个令人惊喜的表现者的好奇心正在增长。

最终看法：交易者应如何定位

鲨鱼钱包正在发出明确信号，数十亿资金流入比特币，而以太坊和索拉纳继续获得主要基金的配置。但对顶级山寨币购买的搜索正在将注意力推向大型市值之外。寻求多样化的交易者可能想要在MAGACOIN FINANCE的入场点仍然具有吸引力时进行探索。

