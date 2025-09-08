交易所DEX+
比特币国库购买规模崩跌86%，数据显示 这篇文章发表在BitcoinEthereumNews.com上。BTC国库持有量已达到创纪录的840,000 BTC。然而，平均购买规模却惊人地崩跌了86%。这种需求减弱是第二季度比特币反弹的关键驱动因素。他们是上一次大反弹的英雄，是最近BTC亚洲会议上的热门话题，他们对比特币的贪婪胃口单枪匹马地推动市场达到新高度。但是，企业比特币国库的世界已经蒙上了一层阴影。一份新报告揭示了表面下令人担忧的趋势：虽然他们的总持有量比以往任何时候都大，但他们的信念，以购买规模衡量，已经崩溃。 巨大矛盾：更多参与者，更小的赌注 链上数据，在CryptoQuant的一份新报告中赤裸裸地展示，讲述了两个相互矛盾的事实。一方面，比特币国库总持有量已飙升至创纪录的840,000 BTC，这个战争资金库由巨头Strategy领导，持有637,000 BTC。交易活动也保持在接近记录的水平，仅8月份就有46笔交易。但另一方面，这些购买的平均规模已经大幅下降。Strategy在8月份每笔交易仅购买1,200 BTC，而其他公司平均仅购买343 BTC。这两个数字都比2025年初的峰值下降了惊人的86%。总的来说，Strategy在8月份仅获得了3,700 BTC，与去年高峰期购买的134,000 BTC相比只是微不足道。这不是一个充满信心的市场行为；这是更小、更犹豫不决的购买的迹象，是流动性限制或信念减弱的明显信号。 过去反弹的幽灵 这种戏剧性的放缓对投资者来说是一个重大担忧，因为正是国库积累的不懈引擎...

数据显示，比特币国库购买规模下跌86%

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:21
NEAR
NEAR$2.846-3.72%
比特币
BTC$105,429.01+1.68%
Alttown
TOWN$0.0008905+21.25%
Moonveil
MORE$0.004732-10.19%
COM
COM$0.006543+5.26%
  • BTC 国库持有量已达到创纪录的 840,000 BTC。
  • 然而，平均购买规模已惊人地下降了 86%。
  • 这种减弱的需求是第二季度比特币反弹的关键驱动因素。

他们是上一次大反弹的英雄，是最近 BTC 亚洲会议上的热门话题，他们对比特币的贪婪胃口单枪匹马地推动市场达到新高。

但是，企业比特币国库的世界已经蒙上了一层阴影。

一份新报告揭示了表面下令人担忧的趋势：虽然他们的总持有量比以往任何时候都大，但他们的信念，通过购买规模衡量，已经崩溃。

巨大矛盾：更多参与者，更小的赌注

CryptoQuant 的一份新报告中揭示的链上数据讲述了两个相互矛盾的事实。

一方面，比特币国库总持有量已飙升至创纪录的 840,000 BTC，这一战略储备由巨头 Strategy 领导，持有 637,000 BTC。交易活动也保持在接近记录的水平，仅 8 月份就有 46 笔交易。

但另一方面，这些购买的平均规模已经大幅下降。Strategy 在 8 月份每笔交易仅购买 1,200 BTC，而其他公司平均仅购买 343 BTC。

这两个数字都比 2025 年初的峰值下降了惊人的 86%。总体而言，Strategy 在 8 月份仅获得了 3,700 BTC，与去年峰值时购买的 134,000 BTC 相比只是微不足道。

这不是一个充满信心的市场的行为；这是更小、更犹豫的购买的迹象，是流动性限制或信念减弱的明确信号。

过去反弹的幽灵

这种戏剧性的放缓对投资者来说是一个主要担忧，因为正是国库积累的不懈引擎推动了比特币在第二季度的惊人价格增长。

正如 CoinDesk 当时报道的那样，到 2025 年 8 月底，机构每天吸收超过 3,100 BTC，而仅有 450 BTC 被开采。

这造成了强大的 6 比 1 需求供应不平衡，导致价格飙升。

现在，那个引擎正在熄火。这种萎靡的需求引发了一个关键风险，即如果该领域的巨头继续谨慎啃食而不是大规模吞噬，市场当前的价格强度可能无法持续。

新希望？亚洲国库前线的崛起

但随着西方巨头变得犹豫，国库运动的新前线正在东方开启。

根据 Bitwise 的报告，仅在 7 月和 8 月就成立了 28 家新的国库公司，共同向他们的金库中添加了超过 140,000 BTC。

更重要的是，亚洲正在成为下一个主要战场。台湾的 Sora Ventures 已经启动了一个 10 亿美元的大型基金，专门为新的区域国库公司提供种子资金，初始承诺为 2 亿美元。

这个新工具将汇集机构资本，以支持新一波进入者，这与该地区目前最大的参与者 Metaplanet 的模式不同。

现在舞台已经为一场引人入胜且关键的对抗做好了准备。

将定义比特币采用下一阶段——及其价格——的核心问题是，这股新的、饥渴的亚洲国库浪潮是否能抵消最先开辟道路的现有企业日益萎缩的胃口。

市场更新

BTC：比特币目前仍然保持韧性，交易区间在 110,000-113,000 美元。价格得到了广泛预期的美联储降息和通过 ETF 持续（尽管较小）的机构资金流入的支持。

ETH: 以太坊交易价格接近 4,300 美元水平。其最近的疲软，表现为周度下降 3.8%，被归因于 ETF 资金外流和历来特征为"红色九月"的低迷交易。

然而，其长期前景仍然积极，受到深厚的机构兴趣和不断增长的质押活动的支持。

分享这篇文章
分类
标签

来源：https://coinjournal.net/news/bitcoin-treasury-purchase-size-collapses-86-data-shows/

