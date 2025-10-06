交易所DEX+
美国上市的比特币和以太坊ETF上周吸引了45亿美元的净流入，这一事件与比特币创下超过12.5万美元的新历史高点同时发生。这些资金流入，加上宏观经济和税收发展，表明机构兴趣重新增长和零售信心提升，可能导致更长期的上涨行情。美国上市的比特币和以太坊ETF上周吸引了45亿美元的净流入，这一事件与比特币创下超过12.5万美元的新历史高点同时发生。这些资金流入，加上宏观经济和税收发展，表明机构兴趣重新增长和零售信心提升，可能导致更长期的上涨行情。

比特币突破 $125K 随着 ETF 飙升 — 为什么 Bitcoin Hyper ($HYPER) 可能会乘势而上

作者：Brave Newcoin
2025/10/06 14:32
WHY
WHY$0.00000002278-4.24%
Hyperlane
HYPER$0.17537-1.00%
holoride
RIDE$0.000871-18.59%
4
4$0.06426+2.99%
LayerNet
NET$0.0000033-5.71%
比特币突破$125K，ETF激增 — 为何比特币超速($HYPER)可能借势上涨

在$4.5B中，约$3.2B流入比特币ETF — 这标志着自2024年11月$3.37B峰值以来，$BTC ETF第二大周流入量。

此外，交易期间ETF交易量激增至约$26B。贝莱德的iShares比特币信托基金以约$1.78B的单一基金流入量位居榜首，其次是富达的FBTC，流入$692M，Ark 21Shares流入$254M，以及Bitwise流入$212M。

这些大规模ETF资金流入，与机构策略转变相关，标志着比特币采用的新阶段 — 一个强化整个生态系统的阶段。

随着流动性和信心增加，比特币超速($HYPER)，作为比特币扩展第2层(L2)生态的一部分，已准备好利用这一势头

数十亿资金涌入比特币ETF：机构流动性冲击推动BTC突破$125K

那么，为什么ETF资金流入比普通交易流更能影响价格？

实际上，ETF将机构和零售资本转化为受监管的、集合投资工具，这些工具获取并持有现货$BTC/$ETH，为基础资产创造稳定且可衡量的需求。

其次，大规模ETF创建/赎回流减少了通过交易所和场外交易柜台可供出售的比特币数量，这有助于收紧市场并推高价格，即使买入活动适中。

最后，交易者和算法关注ETF资金流入 — 显著的资金流入触发动量策略、期权对冲和做市流，放大了价格走势。

9月下旬，多个ETF资金流追踪器注意到现货ETF资金流入呈V形回归，标志着从资金流出转向持续买入。这种轮换帮助收紧供应并推动了10月的势头（所谓的"上涨十月"效应）。

图表显示9月下旬现货ETF资金流入呈V形回归。

来源：CoinMarketCap

分析师认为，比特币最近的历史新高(ATH)不仅仅是暂时的飙升。他们将此视为长期积累阶段的开始，机构投资者旨在逐步建立并维持其头寸，而非追求短期收益。

确实，正如我们所见，企业财库、资产管理公司和富裕家族办公室越来越多地转向交易所交易基金(ETF)，作为投资加密货币的更便捷方式。

此外，10月初发布的最新税收/处理澄清也引导公司进行资产负债表持有。

从心理上讲，新的历史新高（10月5日的$125K）吸引了注意力和资本，使配置决策合法化，并经常推动进一步的资金流入和价格上涨。

总之，这一势头为整个加密货币领域注入了活力，比特币超速($HYPER)成为借势上涨的主要受益者之一。

比特币超速($HYPER)：准备主导后ETF时代的高速第2层

比特币仍以58.5%的份额主导加密货币市场，但其缓慢的交易速度、高额费用和1 MB区块限制限制了其可扩展性。

这就是比特币超速($HYPER)的用武之地 — 一个直接建立在比特币上的独特第2层解决方案，由Solana虚拟机(SVM)提供支持。这保持了比特币作为货币基础层的地位，而Hyper则成为其高速执行层。

通过将比特币桥接到Hyper上，您可以以几乎零费用即时发送、质押或交易。使用零知识证明，交易在比特币主链上结算，保持比特币无与伦比的安全性。

通过SVM集成提供Solana级别的性能和对$BTC、$ETH和$SOL的跨链支持，比特币超速为比特币上的真正DeFi、DAO和微支付开启了大门。

比特币超速背后的运作机制。

该项目已经引起关注，迄今为止在预售中筹集了$21.6M。鲸鱼活动也在升温 — 本周就有大额购买，包括$196.6K$145K$56.9K$29.8K$11.8K$10.4K，总计$450.5K。

1个$HYPER的当前价格为$0.013065，质押奖励产生55%的APY。随着更多参与者加入池中，这些奖励将逐渐减少，所以最好尽快加入。

如果当前趋势持续，分析师预计$HYPER到2025年底可能达到$0.20，相比今天的价格标志着1,430.5%的投资回报率，并将其定位为今年加密市场的杰出表现者之一。

在这艘船起航前，立即从$HYPER预售网站获取您的代币。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

