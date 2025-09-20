比特币将变得无聊，Saylor在ETF流入中声称

要点

Michael Saylor 表示随着波动性减弱，比特币将变得无聊。

9月19日，比特币ETF吸引了2.23亿美元资金，由贝莱德领头。

山寨币轮动正在放缓，关注点重新转向比特币。

据MicroStrategy主席Michael Saylor表示，比特币可能正在失去一些刺激感。随着大型机构涌入市场，曾经定义比特币的极端波动性开始消退。

"你希望波动性降低，这样大型机构才会感到舒适地进入这个领域并增加投资规模，"Saylor在Coin Stories播客中表示。







但他承认这是一个"难题"，较低的波动性使比特币更强大，但也不那么刺激。"就像他们曾经有过一次大高潮，现在肾上腺素正在消退，他们变得有点看跌，"他补充道。

比特币陷入中性状态

比特币在8月14日创下124,100美元的历史新高，但此后有所降温，目前交易价格约为115,760美元。一些人，如Arthur Hayes，认为今年它仍可能飙升至250,000美元，使其成为2025年最值得购买的加密货币之一。

其他人则预见更缓慢的上涨或甚至急剧回调。市场明显分歧。

在本周早些时候美联储降息25个基点（从4.50%降至4.25%）之后，比特币在115,000美元找到了支撑。这种加密货币在过去一年上涨了82%，需要突破117,000美元才能开始冲向新的历史高点。

机构介入

9月19日，美国现货比特币ETF产生了2.23亿美元的资金流入，几乎全部流入贝莱德的IBIT。以太坊ETF也出现活动，由贝莱德的ETHA领头。

上市公司现在持有近1180亿美元的比特币，显示企业采用已经变得多么深入。

另一方面，《富爸爸，穷爸爸》的作者Robert Kiyosaki再次批评交易所交易基金(ETF)，称它们是直接拥有比特币的糟糕替代品

山寨币失去动力

CryptoQuant表示，让市场保持忙碌的山寨币轮动开始消退。以太坊曾有过一轮上涨，较小的币种紧随其后，但现在活动正在放缓。

同时，比特币在通常是其最弱月份中保持稳定。9月历来表现不佳，但在2025年已经上涨超过8%。

交易所上的币量减少和稳定的ETF需求已经造成了供应紧缩，而长期持有者正在谨慎出售，而非恐慌性抛售。这是成熟的标志，即使感觉"无聊"。

Saylor称这是贯穿下一个十年的"数字淘金热"的开始。错误将会犯，财富将会建立，而比特币将继续发展。

