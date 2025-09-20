交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
文章《比特币将变得无聊，Saylor在ETF资金流入中声称》发表在BitcoinEthereumNews.com。要点：Michael Saylor表示随着波动性减弱，比特币将变得无聊。9月19日，比特币ETF吸引了2.23亿美元，由贝莱德领导。山寨币轮动正在放缓，关注点重新转向比特币。根据MicroStrategy主席Michael Saylor的说法，比特币可能正在失去一些刺激感。随着大型机构涌入市场，曾经定义比特币的极端波动性开始消退。"你希望波动性减少，这样大型机构才会感到舒适地进入这个领域并增加规模，"Saylor在Coin Stories播客中表示。但他承认这是一个"难题"，较低的波动性使比特币更强大，但也不那么刺激。"就像他们经历了一次大高潮，现在肾上腺素正在消退，他们有点看跌，"他补充道。比特币陷入中性状态比特币在8月14日创下124,100美元的历史新高，但此后已经冷却，目前交易价格约为115,760美元。一些人，如Arthur Hayes，认为今年它仍可能飙升至250,000美元，使其成为2025年最佳购买币种之一。其他人则预见更缓慢的上涨甚至急剧回调。市场明显分歧。在本周早些时候美联储降息25个基点（从4.50%降至4.25%）之后，比特币在115K美元找到了支撑。这种加密货币在过去一年上涨了82%，需要突破117K美元才能创造新的历史高点。机构介入9月19日，美国现货比特币ETF产生了2.23亿美元，几乎全部流入贝莱德的IBIT。以太坊ETF也出现活动，由贝莱德的ETHA领导。9月19日，美国现货比特币ETF录得2.23亿美元净流入，只有贝莱德的IBIT录得2.46亿美元流入。现货以太坊ETF录得4,775万美元净流入，仅由贝莱德的ETHA驱动，该ETF录得1.44亿美元...文章《比特币将变得无聊，Saylor在ETF资金流入中声称》发表在BitcoinEthereumNews.com。要点：Michael Saylor表示随着波动性减弱，比特币将变得无聊。9月19日，比特币ETF吸引了2.23亿美元，由贝莱德领导。山寨币轮动正在放缓，关注点重新转向比特币。根据MicroStrategy主席Michael Saylor的说法，比特币可能正在失去一些刺激感。随着大型机构涌入市场，曾经定义比特币的极端波动性开始消退。"你希望波动性减少，这样大型机构才会感到舒适地进入这个领域并增加规模，"Saylor在Coin Stories播客中表示。但他承认这是一个"难题"，较低的波动性使比特币更强大，但也不那么刺激。"就像他们经历了一次大高潮，现在肾上腺素正在消退，他们有点看跌，"他补充道。比特币陷入中性状态比特币在8月14日创下124,100美元的历史新高，但此后已经冷却，目前交易价格约为115,760美元。一些人，如Arthur Hayes，认为今年它仍可能飙升至250,000美元，使其成为2025年最佳购买币种之一。其他人则预见更缓慢的上涨甚至急剧回调。市场明显分歧。在本周早些时候美联储降息25个基点（从4.50%降至4.25%）之后，比特币在115K美元找到了支撑。这种加密货币在过去一年上涨了82%，需要突破117K美元才能创造新的历史高点。机构介入9月19日，美国现货比特币ETF产生了2.23亿美元，几乎全部流入贝莱德的IBIT。以太坊ETF也出现活动，由贝莱德的ETHA领导。9月19日，美国现货比特币ETF录得2.23亿美元净流入，只有贝莱德的IBIT录得2.46亿美元流入。现货以太坊ETF录得4,775万美元净流入，仅由贝莱德的ETHA驱动，该ETF录得1.44亿美元...

比特币将变得无聊，Saylor在ETF流入中声称

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/20 16:21
Union
U$0.006061-1.51%
COM
COM$0.006543+5.26%
Wink
LIKE$0.00497+3.11%
THINK Token
THINK$0.00488+0.61%

要点

  • Michael Saylor 表示随着波动性减弱，比特币将变得无聊。
  • 9月19日，比特币ETF吸引了2.23亿美元资金，由贝莱德领头。
  • 山寨币轮动正在放缓，关注点重新转向比特币。
    .

据MicroStrategy主席Michael Saylor表示，比特币可能正在失去一些刺激感。随着大型机构涌入市场，曾经定义比特币的极端波动性开始消退。

"你希望波动性降低，这样大型机构才会感到舒适地进入这个领域并增加投资规模，"Saylor在Coin Stories播客中表示。


但他承认这是一个"难题"，较低的波动性使比特币更强大，但也不那么刺激。"就像他们曾经有过一次大高潮，现在肾上腺素正在消退，他们变得有点看跌，"他补充道。

比特币陷入中性状态

比特币在8月14日创下124,100美元的历史新高，但此后有所降温，目前交易价格约为115,760美元。一些人，如Arthur Hayes，认为今年它仍可能飙升至250,000美元，使其成为2025年最值得购买的加密货币之一。

其他人则预见更缓慢的上涨或甚至急剧回调。市场明显分歧。

在本周早些时候美联储降息25个基点（从4.50%降至4.25%）之后，比特币在115,000美元找到了支撑。这种加密货币在过去一年上涨了82%，需要突破117,000美元才能开始冲向新的历史高点。

机构介入

9月19日，美国现货比特币ETF产生了2.23亿美元的资金流入，几乎全部流入贝莱德的IBIT。以太坊ETF也出现活动，由贝莱德的ETHA领头。

上市公司现在持有近1180亿美元的比特币，显示企业采用已经变得多么深入。

另一方面，《富爸爸，穷爸爸》的作者Robert Kiyosaki再次批评交易所交易基金(ETF)，称它们是直接拥有比特币的糟糕替代品

山寨币失去动力

CryptoQuant表示，让市场保持忙碌的山寨币轮动开始消退。以太坊曾有过一轮上涨，较小的币种紧随其后，但现在活动正在放缓。

同时，比特币在通常是其最弱月份中保持稳定。9月历来表现不佳，但在2025年已经上涨超过8%。

交易所上的币量减少和稳定的ETF需求已经造成了供应紧缩，而长期持有者正在谨慎出售，而非恐慌性抛售。这是成熟的标志，即使感觉"无聊"。

Saylor称这是贯穿下一个十年的"数字淘金热"的开始。错误将会犯，财富将会建立，而比特币将继续发展。

下一页

免责声明：Coinspeaker致力于提供公正透明的报道。本文旨在提供准确及时的信息，但不应被视为财务或投资建议。由于市场状况可能迅速变化，我们鼓励您自行验证信息，并在根据本内容做出任何决定前咨询专业人士。

比特币新闻，加密货币新闻，新闻


Parth是一位在该行业拥有超过5年经验的加密货币记者，曾与加密和金融世界的主要媒体机构合作，在多年来经历熊市和牛市后积累了丰富的经验和专业知识。Parth还是4本自出版书籍的作者。

Parth Dubey在LinkedIn上


来源：https://www.coinspeaker.com/bitcoin-to-go-boring-claims-saylor-amid-etf-inflows/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15339+11.66%
1
1$0.02851+20.34%
4
4$0.06456+3.14%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01699+0.05%
Oasis
ROSE$0.02171-5.07%
Union
U$0.006056-1.73%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02851+20.34%
MAY
MAY$0.02798+1.45%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,435.71
$105,435.71$105,435.71

+1.61%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,540.91
$3,540.91$3,540.91

+0.71%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5302
$2.5302$2.5302

+9.24%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.61
$166.61$166.61

+2.51%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17972
$0.17972$0.17972

+0.92%