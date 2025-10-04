比特币短期持有者交易所流入量达57亿美元：获利回吐已经开始？

链上数据显示，比特币短期持有者刚刚向交易所进行了大量存款，这可能是获利回吐正在进行的迹象。

比特币短期持有者交易所流入量激增

在X平台的一篇新帖子中，CryptoQuant社区分析师Maartunn讨论了比特币短期持有者向中心化交易所存款的最新趋势。

"短期持有者"（STHs）指的是在过去155天内购买了比特币的投资者。STHs构成了基于持有时间划分的网络两大主要部分之一，另一部分被称为"长期持有者"（LTHs）。

从历史上看，前者已被证明包括市场中的弱势持有者，他们在资产出现波动时会恐慌性抛售，而后者则由区块链的"钻石手"组成。

比特币在过去一周经历了急剧上涨，突破了122,000美元水平。考虑到STHs的性质，预计他们会寻求获利了结。

对于LTHs来说，追踪卖出行为可能很简单，因为一旦该群体的成员打破其休眠状态，他们的币就会离开该群体并进入STHs，因为他们的年龄计数器会重置为零。然而，在STHs的情况下，这并不那么容易，因为该群体的币在其成员之间不断流动。

衡量STH卖出的一种方法是通过他们向交易所的交易。通常，投资者使用这些中心化平台的主要原因之一是与交易相关的目的，因此向它们存款可能表明存在出售加密货币的需求。

以下是Maartunn分享的图表，显示了来自比特币STHs的交易所流入趋势。

从图表中可以看出，比特币STH向交易所的存款随着最新价格上涨而激增。激增的流入特别是盈利性存款，完全没有亏损存款。因此，似乎在价格创历史新高（ATH）期间进入市场的买家选择在这轮行情中继续持有。

总计，STHs在最新一轮行情中的24小时内转移了46,276个BTC。按当前汇率计算，这相当于惊人的57亿美元。分析师指出，这是该指标最近看到的最大峰值之一。

现在有待观察是否会出现足够的需求来吸收这种卖出压力，或者获利回吐是否会阻碍比特币的上涨势头。

BTC价格

在撰写本文时，比特币价格徘徊在122,700美元左右，过去七天上涨超过11%。

来源：https://www.newsbtc.com/bitcoin-news/bitcoin-sths-5-7b-btc-exchanges-profit-taking/