交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
文章《比特币短期持有者交易所流入达57亿美元：获利回吐已经开始？》发表在BitcoinEthereumNews.com。链上数据显示，比特币短期持有者刚刚向交易所进行了大量存款，这可能是获利回吐正在进行的迹象。比特币短期持有者交易所流入量激增。在X平台的一篇新帖子中，CryptoQuant社区分析师Maartunn讨论了比特币短期持有者向中心化交易所存款的最新趋势。"短期持有者"(STHs)指的是在过去155天内购买比特币的投资者。STHs构成了基于持有时间划分的网络两大主要部分之一，另一部分被称为"长期持有者"(LTHs)。从历史上看，前者已被证明包括市场上的弱势持有者，他们在资产出现波动时恐慌性抛售，而后者则由区块链的"钻石手"组成。比特币在过去一周经历了急剧上涨，突破了122,000美元水平。考虑到STHs的性质，预计他们会寻求获利了结。对于LTHs来说，追踪卖出可能很简单，因为一旦该群体的成员打破休眠状态，他们的币就会离开该群体并进入STHs，因为他们的年龄计数器重置为零。然而，在STHs的情况下并不那么容易，因为该群体的币在其成员之间不断流动。衡量STH卖出的一种方法是通过他们向交易所的交易。通常，投资者使用这些中心化平台的主要原因之一是出于交易相关目的，因此向它们存款可能表明存在出售加密货币的需求。以下是Maartunn分享的图表，显示了来自比特币STHs的交易所流入趋势。...文章《比特币短期持有者交易所流入达57亿美元：获利回吐已经开始？》发表在BitcoinEthereumNews.com。链上数据显示，比特币短期持有者刚刚向交易所进行了大量存款，这可能是获利回吐正在进行的迹象。比特币短期持有者交易所流入量激增。在X平台的一篇新帖子中，CryptoQuant社区分析师Maartunn讨论了比特币短期持有者向中心化交易所存款的最新趋势。"短期持有者"(STHs)指的是在过去155天内购买比特币的投资者。STHs构成了基于持有时间划分的网络两大主要部分之一，另一部分被称为"长期持有者"(LTHs)。从历史上看，前者已被证明包括市场上的弱势持有者，他们在资产出现波动时恐慌性抛售，而后者则由区块链的"钻石手"组成。比特币在过去一周经历了急剧上涨，突破了122,000美元水平。考虑到STHs的性质，预计他们会寻求获利了结。对于LTHs来说，追踪卖出可能很简单，因为一旦该群体的成员打破休眠状态，他们的币就会离开该群体并进入STHs，因为他们的年龄计数器重置为零。然而，在STHs的情况下并不那么容易，因为该群体的币在其成员之间不断流动。衡量STH卖出的一种方法是通过他们向交易所的交易。通常，投资者使用这些中心化平台的主要原因之一是出于交易相关目的，因此向它们存款可能表明存在出售加密货币的需求。以下是Maartunn分享的图表，显示了来自比特币STHs的交易所流入趋势。...

比特币短期持有者交易所流入量达57亿美元：获利回吐已经开始？

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/04 14:44
COM
COM$0.006545+5.29%
Sign
SIGN$0.04077+0.94%
比特币
BTC$105,432.1+1.68%
Overtake
TAKE$0.23784-7.27%
SOON
SOON$2.0535-8.87%

链上数据显示，比特币短期持有者刚刚向交易所进行了大量存款，这可能是获利回吐正在进行的迹象。

比特币短期持有者交易所流入量激增

在X平台的一篇新帖子中，CryptoQuant社区分析师Maartunn讨论了比特币短期持有者向中心化交易所存款的最新趋势。

"短期持有者"（STHs）指的是在过去155天内购买了比特币的投资者。STHs构成了基于持有时间划分的网络两大主要部分之一，另一部分被称为"长期持有者"（LTHs）。

从历史上看，前者已被证明包括市场中的弱势持有者，他们在资产出现波动时会恐慌性抛售，而后者则由区块链的"钻石手"组成。

比特币在过去一周经历了急剧上涨，突破了122,000美元水平。考虑到STHs的性质，预计他们会寻求获利了结。

对于LTHs来说，追踪卖出行为可能很简单，因为一旦该群体的成员打破其休眠状态，他们的币就会离开该群体并进入STHs，因为他们的年龄计数器会重置为零。然而，在STHs的情况下，这并不那么容易，因为该群体的币在其成员之间不断流动。

衡量STH卖出的一种方法是通过他们向交易所的交易。通常，投资者使用这些中心化平台的主要原因之一是与交易相关的目的，因此向它们存款可能表明存在出售加密货币的需求。

以下是Maartunn分享的图表，显示了来自比特币STHs的交易所流入趋势。

从图表中可以看出，比特币STH向交易所的存款随着最新价格上涨而激增。激增的流入特别是盈利性存款，完全没有亏损存款。因此，似乎在价格创历史新高（ATH）期间进入市场的买家选择在这轮行情中继续持有。

总计，STHs在最新一轮行情中的24小时内转移了46,276个BTC。按当前汇率计算，这相当于惊人的57亿美元。分析师指出，这是该指标最近看到的最大峰值之一。

现在有待观察是否会出现足够的需求来吸收这种卖出压力，或者获利回吐是否会阻碍比特币的上涨势头。

BTC价格

在撰写本文时，比特币价格徘徊在122,700美元左右，过去七天上涨超过11%。

来源：https://www.newsbtc.com/bitcoin-news/bitcoin-sths-5-7b-btc-exchanges-profit-taking/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15339+11.66%
1
1$0.02851+20.34%
4
4$0.06456+3.14%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01699+0.05%
Oasis
ROSE$0.02171-5.07%
Union
U$0.006056-1.73%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02851+20.34%
MAY
MAY$0.02798+1.45%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,432.10
$105,432.10$105,432.10

+1.61%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,541.55
$3,541.55$3,541.55

+0.73%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5305
$2.5305$2.5305

+9.26%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.55
$166.55$166.55

+2.47%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17971
$0.17971$0.17971

+0.91%