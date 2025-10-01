比特币因可能审查交易的升级提案而分裂

与比特币开发者Luke Dashjr相关的泄露信息暗示网络变更可能让小型委员会审查某些交易。

比特币社区再次因其核心去中心化理念而分裂，此前与比特币开发者Luke Dashjr相关的泄露信息暗示可能进行网络升级，以审查区块链上的非法内容。

9月25日星期四，科技媒体The Rage报道称，Dashjr可能正在考虑硬分叉以为比特币创建一个"可信"委员会。引用泄露的信息，The Rage报道称，该提议的委员会将有权追溯性地清除最大区块链上的非法内容——有人表示，这一举措可能损害比特币抵制审查的核心原则。

Dashjr在9月26日，即报道发布后不久，通过X平台发文拒绝了这些说法，称该文章是"假新闻"。然而，他并未否认发送了The Rage发布的信息，该媒体称这些信息已通过视频证据得到验证。

RITREK（一个BTC自托管平台）的创始人兼首席执行官Eyal Gruper在对The Defiant的评论中表示，Dashjr关于多重签名委员会的想法"将破坏那种中立性"，并补充道：

产生收益的稳定币项目Stabolut的首席执行官兼联合创始人Eneko Knörr在对The Defiant的评论中指出，整个辩论"在我看来突显了关于比特币的一个基本事实：它最大的优势是没有人能控制它。它的抵制审查能力至关重要。"

根据Knörr的说法，任何提议让委员会负责决定接受或拒绝哪些交易的建议"将从根本上违反比特币自由和中立的核心原则"。

正如Stabolut联合创始人所解释的，这场辩论主要是由Ordinals和Inscriptions的激增引发的，这引发了关于比特币主要目的的讨论。

"虽然这些活动确实导致了临时的网络拥堵和更高的费用，但网络已经适应了这种情况。随着交易费用已经正常化，实施如此激进和危险的变更的理由不再有说服力，"Knörr说。

OP_RETURN和链上非法内容

关于比特币如何处理非金融数据的辩论已经持续多年。核心开发者正准备在10月发布参考客户端的v30版本，该版本改变了节点通过OP_RETURN中继数据的方式，OP_RETURN是一个交易字段，允许人们附加少量元数据，如笔记或链接。

通过OP_Return写入比特币交易的元数据示例。来源：区块链

Dashjr和其他Bitcoin Knots（他维护的一个替代比特币节点客户端）的支持者反对这一变更，警告称这可能使可疑内容更容易在区块链上传播。

这种潜在担忧并不新鲜。早在2018年，来自亚琛工业大学的研究人员发现，比特币的区块链已经包含非金融内容，包括嵌入的图像和数百个指向儿童虐待材料的链接，显示了系统的数据字段如何被滥用。

"比特币的区块链至少包含八个带有性内容的文件。虽然五个文件仅显示、描述或链接到轻度色情内容，但我们认为剩下的三个实例在几乎所有司法管辖区都是令人反感的，"研究人员在报告中写道。

《卫报》当时报道称，即使只有少量此类文件，也可能使在德国、英国和美国等国家拥有区块链在法律上存在风险。

对上周The Rage报道的反应显示社区仍然存在多大的分歧。Blockstream首席执行官Adam Back在9月26日的X帖子中表示，Dashjr所谓的提议"直接跳到了审查技术"，这正是他和其他人曾警告过的。

另一方面，Taproot Wizards联合创始人Udi Wertheimer将该报道驳斥为"草率低质量的宣传文章"，同日在X帖子中辩称，泄露的对话是假设性的，被错误地描述为硬分叉计划。

The Defiant联系了Black和Dashjr请求评论，但截至发稿时尚未收到回复。

'对比特币的攻击'

仔细查看The Rage的截图可以看出为什么双方都在陈述自己的观点。聊天内容看起来像是关于零知识证明和Knots节点跳过某些交易方式的技术头脑风暴，这使其更像是一个假设性讨论。

同时，这些截图也提到了多重签名确认和外部法律起草，这给关于治理和审查的担忧增加了一些分量。

虽然Giacomo Zucco（OCEAN的投资者，OCEAN是由Dashjr共同创立并得到Jack Dorsey财务支持的比特币挖矿池）在周五的X帖子中反驳了文章的框架，但他也暗示截图的内容"没有什么是Luke过去没有公开说过数百次的内容"。

在后续帖子中，Zucco解释说，提到的"硬分叉"是理论性的，与使用ZK证明的假设性轻客户端相关，并暗示Dashjr不会考虑硬分叉，"直到他获得所有人的共识"。

The Rage文章的作者L0la L33tz在9月26日的X帖子中为她的框架辩护，写道Dashjr的信息相当于"对比特币的攻击"，因为它们承认仅靠过滤器不起作用，并提议成立一个有权追溯性改变区块链的委员会。

"让我非常明确：如果Luke的硬分叉被实施，它将为执法部门打开大门，要求删除区块链上的其他数据，使KYC/AML的实施在技术上变得可行，"她补充道。