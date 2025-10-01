交易所DEX+
这篇文章《比特币因可能审查交易的升级提案而分裂》发表在BitcoinEthereumNews.com上。与比特币开发者Luke Dashjr有关的泄露信息暗示了一项网络变更，可能让一个小型委员会审查某些交易。在与Luke Dashjr（一位比特币开发者）有关的泄露信息暗示可能对区块链上的非法内容进行审查的网络升级后，比特币社区再次因其核心去中心化理念而分裂。9月25日星期四，科技媒体The Rage报道称，Dashjr可能正在考虑进行硬分叉，为比特币创建一个"可信任"的委员会。引用泄露的信息，The Rage报道称，该提议的委员会将有权追溯性地从最大的区块链中清除非法内容——有人表示，这一举措可能会损害比特币抵制审查的核心原则。Dashjr在9月26日，即报道发布后不久，在X平台上发文拒绝了这些说法，称该文章是"假新闻"。然而，他并未否认发送了The Rage发布的信息，该媒体称这些信息已通过视频证据得到验证。RITREK（一个BTC自托管平台）的创始人兼CEO Eyal Gruper在对The Defiant的评论中表示，Dashjr关于多重签名委员会的想法"将打破这种中立性"，并补充道："这意味着即使是一个完全有效的预签名交易也可能被阻止，因为一小群人决定他们不喜欢发送者、接收者或目的。当人而非协议决定什么是有效的时候——比特币就不再是比特币了。"产生收益的稳定币项目Stabolut的CEO兼联合创始人Eneko Knörr在对The Defiant的评论中指出，整个辩论"在我看来突显了关于比特币的一个基本事实：它最大的优势是没有人能控制它。它的抵制审查能力至关重要。"据Knörr所言，任何提议让委员会负责决定接受或拒绝哪些交易的建议"将从根本上违背比特币自由的核心原则...

比特币因可能审查交易的升级提案而分裂

作者：BitcoinEthereumNews
2025/10/01 11:16
与比特币开发者Luke Dashjr相关的泄露信息暗示网络变更可能让小型委员会审查某些交易。

比特币社区再次因其核心去中心化理念而分裂，此前与比特币开发者Luke Dashjr相关的泄露信息暗示可能进行网络升级，以审查区块链上的非法内容。

9月25日星期四，科技媒体The Rage报道称，Dashjr可能正在考虑硬分叉以为比特币创建一个"可信"委员会。引用泄露的信息，The Rage报道称，该提议的委员会将有权追溯性地清除最大区块链上的非法内容——有人表示，这一举措可能损害比特币抵制审查的核心原则。

Dashjr在9月26日，即报道发布后不久，通过X平台发文拒绝了这些说法，称该文章是"假新闻"。然而，他并未否认发送了The Rage发布的信息，该媒体称这些信息已通过视频证据得到验证。

RITREK（一个BTC自托管平台）的创始人兼首席执行官Eyal Gruper在对The Defiant的评论中表示，Dashjr关于多重签名委员会的想法"将破坏那种中立性"，并补充道：

产生收益的稳定币项目Stabolut的首席执行官兼联合创始人Eneko Knörr在对The Defiant的评论中指出，整个辩论"在我看来突显了关于比特币的一个基本事实：它最大的优势是没有人能控制它。它的抵制审查能力至关重要。"

根据Knörr的说法，任何提议让委员会负责决定接受或拒绝哪些交易的建议"将从根本上违反比特币自由和中立的核心原则"。

正如Stabolut联合创始人所解释的，这场辩论主要是由Ordinals和Inscriptions的激增引发的，这引发了关于比特币主要目的的讨论。

"虽然这些活动确实导致了临时的网络拥堵和更高的费用，但网络已经适应了这种情况。随着交易费用已经正常化，实施如此激进和危险的变更的理由不再有说服力，"Knörr说。

OP_RETURN和链上非法内容

关于比特币如何处理非金融数据的辩论已经持续多年。核心开发者正准备在10月发布参考客户端的v30版本，该版本改变了节点通过OP_RETURN中继数据的方式，OP_RETURN是一个交易字段，允许人们附加少量元数据，如笔记或链接。

通过OP_Return写入比特币交易的元数据示例。来源：区块链

Dashjr和其他Bitcoin Knots（他维护的一个替代比特币节点客户端）的支持者反对这一变更，警告称这可能使可疑内容更容易在区块链上传播。

这种潜在担忧并不新鲜。早在2018年，来自亚琛工业大学的研究人员发现，比特币的区块链已经包含非金融内容，包括嵌入的图像和数百个指向儿童虐待材料的链接，显示了系统的数据字段如何被滥用。

"比特币的区块链至少包含八个带有性内容的文件。虽然五个文件仅显示、描述或链接到轻度色情内容，但我们认为剩下的三个实例在几乎所有司法管辖区都是令人反感的，"研究人员在报告中写道。

《卫报》当时报道称，即使只有少量此类文件，也可能使在德国、英国和美国等国家拥有区块链在法律上存在风险。

对上周The Rage报道的反应显示社区仍然存在多大的分歧。Blockstream首席执行官Adam Back在9月26日的X帖子中表示，Dashjr所谓的提议"直接跳到了审查技术"，这正是他和其他人曾警告过的。

另一方面，Taproot Wizards联合创始人Udi Wertheimer将该报道驳斥为"草率低质量的宣传文章"，同日在X帖子中辩称，泄露的对话是假设性的，被错误地描述为硬分叉计划。

The Defiant联系了Black和Dashjr请求评论，但截至发稿时尚未收到回复。

'对比特币的攻击'

仔细查看The Rage的截图可以看出为什么双方都在陈述自己的观点。聊天内容看起来像是关于零知识证明和Knots节点跳过某些交易方式的技术头脑风暴，这使其更像是一个假设性讨论。

同时，这些截图也提到了多重签名确认和外部法律起草，这给关于治理和审查的担忧增加了一些分量。

虽然Giacomo Zucco（OCEAN的投资者，OCEAN是由Dashjr共同创立并得到Jack Dorsey财务支持的比特币挖矿池）在周五的X帖子中反驳了文章的框架，但他也暗示截图的内容"没有什么是Luke过去没有公开说过数百次的内容"。

在后续帖子中，Zucco解释说，提到的"硬分叉"是理论性的，与使用ZK证明的假设性轻客户端相关，并暗示Dashjr不会考虑硬分叉，"直到他获得所有人的共识"。

The Rage文章的作者L0la L33tz在9月26日的X帖子中为她的框架辩护，写道Dashjr的信息相当于"对比特币的攻击"，因为它们承认仅靠过滤器不起作用，并提议成立一个有权追溯性改变区块链的委员会。

"让我非常明确：如果Luke的硬分叉被实施，它将为执法部门打开大门，要求删除区块链上的其他数据，使KYC/AML的实施在技术上变得可行，"她补充道。

来源：https://thedefiant.io/news/blockchains/bitcoin-op-return-debate-core-v30-upgrade

