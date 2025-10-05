比特币打破历史新高，周末涨势突破125,600美元

比特币刚刚飙升至新的历史高点，在周六晚上突破了125,600美元。
这一历史高点出现在所谓的"涨势十月"（Uptober）开始之际，这个月历来是BTC全年表现最强劲的月份之一。
这一走势伴随着ETF强劲的积累，仅本周资金就录得32.4亿美元的净流入，由贝莱德的iShares比特币信托基金领头。
这是2025年最大的单周收获。
美国现货比特币ETF目前共持有1,325,878个BTC，价值约1661.8亿美元。
根据CoinGlass的数据，比特币的飙升在过去四小时内触发了1.7352亿美元的空头清算。
BTC在过去24小时上涨了2.3%，过去一周上涨了14.5%，过去一年上涨了102.6%。
在这波涨势之后，比特币的市值现已达到2.46万亿美元。
