比特币打破历史新高，突破$125,000

比特币飙升至新的历史高点，突破125,750美元。

这轮涨势紧随动荡的9月之后，比特币在10月份上涨超过9%。

关键的120,000美元水平已成功转变为支撑基础。

加密货币之王以惊人的力量和韧性重新夺回了王冠。

比特币打破了之前的历史高点，在强劲的涨势中突破了具有里程碑意义的125,000美元障碍，标志着牛市的胜利回归。

这一破纪录的表现，在周日早盘交易中使加密货币触及惊人的125,750美元，是市场摆脱了动荡9月的低迷情绪并正在开辟大胆新路线的有力宣言。

120,000美元的堡垒：突破的解析

这不是一次随机的飙升；这是建立在强大技术基础上的涨势。

最新的里程碑出现在市场成功守住关键的120,000美元水平之后，将曾经的阻力天花板转变为坚实的支撑地板。

这一成功的转变是拼图的最后一块，是为这一强劲新高铺平道路的技术绿灯，并增强了投资者对加密货币长期前景的信心。

这一强劲的上升趋势，仅在10月份就使比特币价值飙升超过9%，证明了该资产日益增长的接受度及其从动荡时期反弹的非凡能力。

寻求安全，押注货币贬值

这轮涨势并非凭空发生。它由宏观经济不确定性和传统法定货币价值正在被侵蚀的日益增长的叙事这一强效组合所推动。

正在进行的美国政府关闭已给全球金融系统注入了深深的不稳定感，这种混乱似乎正在推动投资者转向替代价值储存方式。

这种"美元贬值叙事"不仅仅提升了比特币；其影响在整个避险资产领域都可见一斑。

现货黄金周五也上涨至每盎司3,876.55美元，使其周涨幅提高至超过2%，形成强劲的平行走势。

"随着包括股票、黄金甚至像宝可梦卡片等收藏品在内的许多资产都创下历史新高，比特币从美元贬值叙事中受益并不令人惊讶，"加密货币主要经纪公司FalconX的市场联合主管Joshua Lim在给彭博社的声明中表示。

随着世界正在应对新时代的经济不确定性，比特币再次证明自己是一个可行且强大的替代选择。

王者重返王座，市场屏息以待，看他的新统治将把他带到多高。

这篇文章《比特币打破历史新高，突破125,000美元》首次发表于CoinJournal。