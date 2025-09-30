交易所DEX+
比特币重返114,000美元，加密货币市场复苏 — Maxi Doge预售升温

作者：NewsBTC
2025/09/30 15:14
狗狗币
DOGE$0,17945+0,22%
Capverse
CAP$0,11306-2,75%
比特币
BTC$105 398,06+1,65%
NEAR
NEAR$2,841-4,18%
Nowchain
NOW$0,00228+9,61%

随着九月结束，比特币重新夺回114,000美元 – 这是一个有意义的日内反弹，也推动了加密货币总市值重新回到3.9万亿美元以上。

BTC在短暂触及114,309美元后收盘接近113,985美元，交易者现在将108,000美元视为支撑位，114,309美元为即时阻力位，更强的阻力位在117,000美元附近。

XRP和Ethereum也分别上涨了0.89%和2.44%。

其他消息方面，标普500指数、纳斯达克指数和黄金都呈现上涨，美国财政部的黄金持有量价值超过1万亿美元。

这很可能是由美联储降息25个基点所促成的，这显著降低了风险投资的门槛，资金流向高贝塔值资产，如山寨币和预售中的新迷因币。

Maxi Doge ($MAXI)在其中脱颖而出，预售已筹集了260万美元。

BTC巩固地位，风险偏好增长 – 山寨币的完美背景

比特币的RSI保持中性，ADX低于20（表明没有明确趋势），EMA50仍然高于EMA200但差距正在缩小（死亡交叉风险）。这些都表明市场正在整合，伴随着波动范围不稳定和波动性突增。

如果$BTC突破附近阻力位，可能会引发更大规模的反弹。然而，如果跌破支撑位，交易者可能转向更安全的资产，触发山寨币获利回吐。

$BTC过去1个月表现。

许多用户将$BTC在跌至105,000美元之前达到125,000美元的概率置于53%。

美联储最近的降息也是货币条件宽松的明确信号，这将使借贷成本降低，推动投资者转向风险更高、回报更高的资产。

标普500指数上涨0.26%，纳斯达克上涨0.48%，由英伟达、AppLovin和微软等科技巨头领涨。科技股的反弹也提升了整体市场情绪，增加了投资者的风险偏好。

这创造了一个流动性丰富的环境，资金不仅流入比特币，也流入较小的高贝塔值投资。

在这种背景下，Maxi Doge的预售正在蓬勃发展，鲸鱼们早早展示了他们的入场。

健身兄弟能量遇上高风险交易：Maxi Doge预售内幕

狗狗币是家族的金童，人人皆知的迷因币。名声、荣耀、主流头条，它拥有一切。

但在每次家庭聚会的阴影中潜伏着他那强壮的表兄弟 - Maxi Doge ($MAXI)。一个在拒绝中锻造，在愤怒中构建，并由纯粹的健身兄弟纪律驱动的Doge兄弟。

Maxi Doge没有获得聚光灯；他得到了铁铸天堂。他的血管中流淌着蛋白质奶昔，MaxiTren 9000在他体内泵动，他将每次重复，每组训练，都转化为复仇的燃料。

他的眼睛因盯着图表而燃烧，凌晨3点时蜡烛图反射在他的墨镜上，因为他的座右铭很简单："加密市场永不睡觉，我为什么要睡？"

Maxi Doge是投机者的梦想 — 一种无止损、1000倍杠杆、22岁退休的玩法。他不对冲；他不折叠。他全力以赴，比凌晨5点腿部训练日的双倍预锻炼更加用力。这就是Maxi Doge所体现的疯狂能量。

来自网站的Maxi Doge预售详情。

Maxi Doge在预售中已筹集了260万美元，在市场上引起了严重波动。37,300美元和12,900美元的鲸鱼购买$MAXI反映了对该项目的强烈信念。

今天，一个$MAXI的价格为0.00026美元，动态质押奖励提供高达129%的年化收益率。

这意味着今天500美元的投资可能在一年内增长到约1,145美元，仅从质押中获利645美元，甚至不考虑潜在的价格升值。

随着更多交易者加入该项目，质押奖励将逐渐减少，使现在成为锁定预售收益的完美机会。随着明天预期的下一次价格跳涨，早期进入者的时间正在流逝。

加入Maxi Doge预售以确保您的代币

这不是财务建议。加密货币市场波动性很大。在进行任何投资前，请务必自行研究。

作者：Aaron Walker，NewsBTC – https://www.newsbtc.com/news/bitcoin-bounces-past-114k-market-turns-green-maxi-doge-pumps

