比特币价格预测：比特币到2030年能达到$1,000,000吗？

作者：Coindoo
2025/09/30 21:15
1
1$0,02851+20,34%

他们认为这次回调对比特币积累动能并大幅上涨是必要的。

他们对比特币价格的预测变得更加大胆，预计加密货币到2030年将达到1,000,000美元。虽然他们的理由很明确，但有必要质疑并研究这些预测的可行性。

比特币价格预测：100万美元会实现吗？

加密货币的采用率正在上升，各国对其监管变得更加开放，允许公民有更多互动。从历史上看，随着比特币采用率的提高，人们对它的兴趣也会增加，因为它是推动市场走势的主流加密货币。

上个月，Coinbase首席执行官在一个播客中确认了这一比特币价格预测，表示BTC将达到100万美元的峰值，但让我们先达到124,000美元。Armstrong指出了支持他的比特币价格预测的几个原因，包括美国开始形成更清晰的监管，他称之为"G20其他国家的风向标"。

他强调了最近通过的稳定币天才法案以及目前在参议院"正在辩论"的市场结构法案。

"希望今年年底前能有所进展，那将是一个巨大的里程碑，"Armstrong说。

他还提到了美国战略比特币储备。"如果你五年前问我这个问题，那就像是一个愿景板。有人会说你疯了，美国政府不会正式持有比特币。"

虽然这个比特币价格预测看起来可行，但它只是长期投资者的投资选择。那些寻求短期收益且资金充足的投资者，最好投资于一种名为Remittix的新兴PayFi解决方案，预计到2025年底将增长50倍。

为什么投资Remittix？

Remittix是一个PayFi平台，可在30多个国家实现即时加密货币到银行的转账，并支持40多种加密货币。

该平台还提供推荐计划，用户可以从被推荐人的USDT预售购买中获得15%的奖金。奖励可以通过Remittix仪表板每24小时即时领取，用于提款或再投资。

Remittix亮点：

  • Remittix团队现已通过CertiK（#1区块链安全公司）的验证。RTX在CertiK预发布代币中排名第一。
  • 专为加密货币原生用户和非加密货币用户设计，可供企业主、自由职业者和汇款人使用。

通过查看以下项目了解Remittix的PayFi未来：

网站：https://remittix.io/       

社交媒体：https://linktr.ee/remittix   

250,000美元赠品：https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

本文为赞助内容。Coindoo不为本页面上的内容、准确性、质量、广告、产品或任何其他材料背书或承担责任。我们鼓励读者在进行任何与加密货币相关的行动之前进行自己的研究。Coindoo不会直接或间接对使用或依赖任何内容、商品或服务所造成的损害或损失负责。始终进行自己的研究。

文章《比特币价格预测：比特币能在2030年达到1,000,000美元吗？》首发于Coindoo。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

