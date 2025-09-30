比特币价格预测：比特币到2030年能达到$1,000,000吗？

他们认为这次回调对比特币积累动能并大幅上涨是必要的。

他们对比特币价格的预测变得更加大胆，预计加密货币到2030年将达到1,000,000美元。虽然他们的理由很明确，但有必要质疑并研究这些预测的可行性。

比特币价格预测：100万美元会实现吗？

加密货币的采用率正在上升，各国对其监管变得更加开放，允许公民有更多互动。从历史上看，随着比特币采用率的提高，人们对它的兴趣也会增加，因为它是推动市场走势的主流加密货币。

上个月，Coinbase首席执行官在一个播客中确认了这一比特币价格预测，表示BTC将达到100万美元的峰值，但让我们先达到124,000美元。Armstrong指出了支持他的比特币价格预测的几个原因，包括美国开始形成更清晰的监管，他称之为"G20其他国家的风向标"。

他强调了最近通过的稳定币天才法案以及目前在参议院"正在辩论"的市场结构法案。

"希望今年年底前能有所进展，那将是一个巨大的里程碑，"Armstrong说。

他还提到了美国战略比特币储备。"如果你五年前问我这个问题，那就像是一个愿景板。有人会说你疯了，美国政府不会正式持有比特币。"

