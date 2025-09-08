比特币预测今日：比特币财库买入下跌，Saylor加入彭博500强，以及更多...

订阅我们的通讯！
Leah 是一位英国记者，拥有新闻、媒体和传播学士学位，并有近十年的内容写作经验。
在过去的四年里，她的关注点主要集中在 Web3 技术上，这源于她对去中心化和最新技术进步的真诚热情。
她曾为领先的加密货币和 NFT 出版物撰稿 – Cointelegraph、Coinbound、Crypto News、NFT Plazas、Bitcolumnist、Techreport 和 NFT Lately – 这使她在加密货币新闻领域担任高级职位。
无论是撰写突发新闻还是深度评论，她都致力于通过最新的见解和信息吸引读者。她的文章经常涵盖最热门的加密货币、交易所和不断发展的法规。
作为吸引加密货币新手进入 Web3 的策略的一部分，她以易于理解且引人入胜的方式解释即使是最复杂的主题。
进一步凸显她多元化的新闻背景，她曾为各个领域撰写文章，包括软件测试（TEST Magazine）、旅游（Travel Off Path）和音乐（Mixmag）。
当她没有深入研究加密货币时，她可能正在岛屿间跳跃（加拉帕戈斯群岛和海南岛是她的首选目的地）。或者也许正在听着她最喜欢的乐队 Pixies 的音乐，同时素描粉笔铅笔画。
