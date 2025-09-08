比特币中性趋势，但9月波动风险激增

要点：

人工智能模型预测比特币趋势平稳，但9月底显示超过50%的不确定性。

一位鲸鱼开设了1.5亿美元的杠杆做空头寸，如果BTC反弹将面临下行风险。

机构资金购买量大幅下降，表明企业对比特币的需求正在减弱。

比特币仍处于区间波动，新的人工智能预测使用时间融合转换器(TFT)模型显示趋势大致平稳。该模型预测30天内下降1.72%，到10月6日BTC将降至108,771美元。

然而，预测包括不确定性的急剧上升，9月最后一周的置信区间显著扩大。这表明风险增加，可能由外部事件或情绪转变触发高波动性。

7天预测预计轻微下跌1.1%，使BTC保持在109,451美元附近。虽然价格趋势现在看起来稳定，但模型反映出不可预测性上升，可能影响短期策略。

来源：CryptoQuant

结合TFT和WaveNet模型的结果显示，比特币本月可能会保持在108,000至120,000美元的范围内。主要情景支持在这个区间内整合，而次要情景则允许向任一方向的爆发性走势。

TFT模型的保守方法仍然承认由于月底接近50%的不确定性读数，可能出现意外结果。这是本预测周期中记录的最高水平，提高了最后一周需要谨慎的必要性。

鲸鱼做空头寸和机构撤退增加下行压力

虽然人工智能模型突出中性趋势，但市场行为暗示看跌偏向，大型玩家采取激进做空头寸。一位比特币鲸鱼最近开设了1.5049亿美元的做空交易，使用25倍杠杆，总计1,350.93 BTC。

入场价格为111,292.60美元，BTC目前交易价格接近111,301.00美元，显示0.23%的小额未实现亏损。这使交易面临在115,052.81美元清算的风险，使用的保证金为602万美元，资金收益为91,645美元。

这种规模的杠杆做空兴趣表明高资本交易者谨慎，并增加了近期卖压。交易者保持警惕，特别是如果BTC测试接近鲸鱼清算区域的水平。

此外，分析师Crypto Rover注意到比特币财政公司活动急剧下降，目前为2.17，此前曾峰值超过4.5。这种下降反映出今年早些时候强劲积累后机构需求可能放缓。

比特币财政买家 | 来源：X

比特币现在交易价格约为111,548美元，当日下跌0.22%，企业购买活动减弱。这种回调可能表明机构玩家临时获利了结或需求疲软的早期迹象。