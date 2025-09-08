交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
比特币中性趋势，但9月波动风险激增的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com上。要点：人工智能模型预测比特币趋势平稳，但到9月底显示超过50%的不确定性。一条鲸鱼开设了1.5亿美元的杠杆做空，如果BTC反弹则面临下行风险。机构国库购买量大幅下降，表明企业对比特币的需求减弱。比特币仍然在区间内波动，因为使用时间融合转换器(TFT)模型的新人工智能预测显示趋势大多平稳。该模型预测30天内下降1.72%，到10月6日将BTC推至108,771美元。然而，预测包括不确定性的急剧上升，在9月最后一周信心区间显著扩大。这表明风险增加，以及可能由外部事件或情绪转变触发的高波动性。7天预测预计轻微下降1.1%，使BTC保持在接近109,451美元的水平。虽然价格趋势现在看起来稳定，但模型反映出不可预测性上升，可能影响短期策略。来源：CryptoQuant 结合TFT和WaveNet模型的结果显示，比特币本月可能会保持在108,000至120,000美元的范围内。主要情景支持在这个区间内的整合，而次要情景允许向任一方向的爆发性移动。TFT模型的保守方法仍然承认由于月底接近50%的不确定性读数，可能出现意外结果。这是本预测周期中记录的最高水平，提高了最后一周需要谨慎的必要性。鲸鱼做空头寸和机构撤退增加下行压力 虽然人工智能模型突出中性趋势，但市场行为暗示看跌偏见，因为大型玩家采取激进的做空头寸。一条比特币鲸鱼最近开设了一个1.5049亿美元的做空交易，使用25倍杠杆，总计1,350.93 BTC。入场价格为111,292.60美元，BTC目前交易价格接近111,301.00美元，显示0.23%的小额未实现亏损。这使交易面临...比特币中性趋势，但9月波动风险激增的帖子出现在BitcoinEthereumNews.com上。要点：人工智能模型预测比特币趋势平稳，但到9月底显示超过50%的不确定性。一条鲸鱼开设了1.5亿美元的杠杆做空，如果BTC反弹则面临下行风险。机构国库购买量大幅下降，表明企业对比特币的需求减弱。比特币仍然在区间内波动，因为使用时间融合转换器(TFT)模型的新人工智能预测显示趋势大多平稳。该模型预测30天内下降1.72%，到10月6日将BTC推至108,771美元。然而，预测包括不确定性的急剧上升，在9月最后一周信心区间显著扩大。这表明风险增加，以及可能由外部事件或情绪转变触发的高波动性。7天预测预计轻微下降1.1%，使BTC保持在接近109,451美元的水平。虽然价格趋势现在看起来稳定，但模型反映出不可预测性上升，可能影响短期策略。来源：CryptoQuant 结合TFT和WaveNet模型的结果显示，比特币本月可能会保持在108,000至120,000美元的范围内。主要情景支持在这个区间内的整合，而次要情景允许向任一方向的爆发性移动。TFT模型的保守方法仍然承认由于月底接近50%的不确定性读数，可能出现意外结果。这是本预测周期中记录的最高水平，提高了最后一周需要谨慎的必要性。鲸鱼做空头寸和机构撤退增加下行压力 虽然人工智能模型突出中性趋势，但市场行为暗示看跌偏见，因为大型玩家采取激进的做空头寸。一条比特币鲸鱼最近开设了一个1.5049亿美元的做空交易，使用25倍杠杆，总计1,350.93 BTC。入场价格为111,292.60美元，BTC目前交易价格接近111,301.00美元，显示0.23%的小额未实现亏损。这使交易面临...

比特币中性趋势，但9月波动风险激增

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:36
NEAR
NEAR$2.835-4.22%
比特币
BTC$105,541.94+1.84%
RISE
RISE$0.007979-4.71%
Movement
MOVE$0.0636+0.96%
COM
COM$0.006539+5.21%

要点：

  • 人工智能模型预测比特币趋势平稳，但9月底显示超过50%的不确定性。
  • 一位鲸鱼开设了1.5亿美元的杠杆做空头寸，如果BTC反弹将面临下行风险。
  • 机构资金购买量大幅下降，表明企业对比特币的需求正在减弱。

比特币仍处于区间波动，新的人工智能预测使用时间融合转换器(TFT)模型显示趋势大致平稳。该模型预测30天内下降1.72%，到10月6日BTC将降至108,771美元。

然而，预测包括不确定性的急剧上升，9月最后一周的置信区间显著扩大。这表明风险增加，可能由外部事件或情绪转变触发高波动性。

7天预测预计轻微下跌1.1%，使BTC保持在109,451美元附近。虽然价格趋势现在看起来稳定，但模型反映出不可预测性上升，可能影响短期策略。

来源：CryptoQuant

结合TFT和WaveNet模型的结果显示，比特币本月可能会保持在108,000至120,000美元的范围内。主要情景支持在这个区间内整合，而次要情景则允许向任一方向的爆发性走势。

TFT模型的保守方法仍然承认由于月底接近50%的不确定性读数，可能出现意外结果。这是本预测周期中记录的最高水平，提高了最后一周需要谨慎的必要性。

鲸鱼做空头寸和机构撤退增加下行压力

虽然人工智能模型突出中性趋势，但市场行为暗示看跌偏向，大型玩家采取激进做空头寸。一位比特币鲸鱼最近开设了1.5049亿美元的做空交易，使用25倍杠杆，总计1,350.93 BTC。

入场价格为111,292.60美元，BTC目前交易价格接近111,301.00美元，显示0.23%的小额未实现亏损。这使交易面临在115,052.81美元清算的风险，使用的保证金为602万美元，资金收益为91,645美元。

这种规模的杠杆做空兴趣表明高资本交易者谨慎，并增加了近期卖压。交易者保持警惕，特别是如果BTC测试接近鲸鱼清算区域的水平。

此外，分析师Crypto Rover注意到比特币财政公司活动急剧下降，目前为2.17，此前曾峰值超过4.5。这种下降反映出今年早些时候强劲积累后机构需求可能放缓。

比特币财政买家 | 来源：X

比特币现在交易价格约为111,548美元，当日下跌0.22%，企业购买活动减弱。这种回调可能表明机构玩家临时获利了结或需求疲软的早期迹象。

免责声明：本网站提供的信息仅作为一般市场评论，不构成投资建议。我们鼓励您在投资前进行自己的研究。

来源：https://coincu.com/bitcoin/bitcoin-neutral-trend-but-volatilityrisk/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15074+9.92%
1
1$0.02828+18.42%
4
4$0.06369+3.64%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01707+0.53%
Oasis
ROSE$0.02164-4.12%
Union
U$0.00606-2.22%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02828+18.42%
MAY
MAY$0.02797+0.79%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,530.84
$105,530.84$105,530.84

+1.70%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,541.02
$3,541.02$3,541.02

+0.72%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5279
$2.5279$2.5279

+9.14%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.42
$166.42$166.42

+2.39%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17965
$0.17965$0.17965

+0.88%