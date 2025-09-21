交易所DEX+
比特币挖矿难度创新高，各国政府加入竞争

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/21 03:54
Bitcoin
  2025年9月20日
  • |
  22:49

比特币网络刚刚创下另一项记录——但庆祝的并非矿工们。生产新区块的难度已攀升至前所未有的水平，这表明大量计算能力正涌入系统。

与此同时，算力已突破一万亿大关，凸显了竞争的激烈程度。

对于传统的挖矿机构，无论是公共还是私人，这种激增不再仅仅是安装更快的矿机那么简单。他们最强劲的对手越来越不是其他公司，而是拥有独特优势的政府和能源供应商。

政府将剩余能源转化为比特币

几个国家已开始尝试国家支持的挖矿操作。今年早些时候，巴基斯坦透露计划将2,000兆瓦未使用的电力用于比特币，而不丹和萨尔瓦多已经在探索类似的计划。这些项目使政府能够将剩余或可再生能源货币化，而不必担心通常会让小型矿工陷入困境的高成本。

德克萨斯州公用事业重新定义游戏规则

在美国，创新的中心是德克萨斯州。当地公用事业公司正与电网运营商ERCOT合作，将比特币挖矿融入该州的电力网络。当电力需求低时，挖矿机器消耗多余电力，当需求激增时，矿机立即关闭以释放供应。这一策略保持电网稳定，并将浪费的能源转化为新的收入来源。

对于公用事业公司来说，这是一个完美的对冲：他们不必承担给挖矿公司带来负担的能源账单，却能获得收益。这种结构性优势使竞争场地进一步远离依赖市场定价电力的公司。

中心化担忧增长

结果是挖矿行业看起来越来越集中。较小的参与者已经被高性能硬件成本挤压，现在又被拥有实际上免费能源的实体超越。即使是大型、公开交易的矿工也发现自己难以跟上政府和基础设施提供商可以部署的资源。

对比特币来说，好处很明显：安全性从未如此强大。但笼罩在行业上的问题是，去中心化——比特币的核心原则之一——能否在这个工业规模挖矿的新阶段中生存下来。

本文提供的信息仅供教育目的，不构成财务、投资或交易建议。Coindoo.com不认可或推荐任何特定的投资策略或加密货币。在做出任何投资决定之前，请务必进行自己的研究并咨询持牌财务顾问。

作者

Alex是一位经验丰富的金融记者和加密货币爱好者。他拥有超过8年报道加密货币、区块链和金融科技行业的经验，精通复杂且不断发展的数字资产世界。他富有洞察力和引人深思的文章为读者提供了市场最新发展和趋势的清晰图景。他的方法使他能够将复杂的概念分解为易于理解且深入的内容。关注他的出版物以了解最重要的趋势和话题。

来源：https://coindoo.com/bitcoin-mining-hits-record-difficulty-as-governments-join-the-race/

