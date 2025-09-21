比特币挖矿难度在9月再次创下历史新高

比特币（BTC）挖矿难度，一个追踪向账本添加新区块相对挑战性的指标，周五攀升至142.3万亿的历史新高。

挖矿难度在八月和九月连续创下历史新高，这是由过去几周新部署的计算能力涌入所推动的。

根据CryptoQuant的数据，比特币的哈希率，即保障去中心化货币协议的总计算能力的平均值，周五也达到了每秒超过1.1万亿哈希的历史新高。

不断上升的挖矿难度和保障网络安全所需的能源密集型高性能计算能力，使得个人矿工和企业更难以竞争，引发了比特币挖矿正变得越来越中心化的担忧。

比特币网络难度在九月创下新的历史高点。来源：CryptoQuant

上市公司正面临来自政府和能源基础设施提供商的压力

小型矿工甚至上市公司正面临来自政府的日益激烈的竞争，这些政府可以获取免费能源资源，以及能源基础设施提供商可以将比特币挖矿垂直整合到其业务运营中。

一些政府已经在挖掘比特币或探索使用过剩或溢流能源进行挖矿，包括不丹、巴基斯坦和萨尔瓦多。

五月，巴基斯坦政府宣布计划分配2,000兆瓦（MW）的剩余能源用于比特币挖矿，作为该国监管转向拥抱加密货币和数字资产的一部分。

美国德克萨斯州的能源提供商也正在与德克萨斯电力可靠性委员会（ERCOT）合作，将比特币挖矿整合到其基础设施中，以平衡电力负荷。

一张图表显示2021-2023年德克萨斯州加密矿工在高峰需求期间能源使用减少情况。来源：ERCOT

电网可能在高峰需求期间因能源不足而无法满足消费者需求，或在消费者需求低时有过多剩余能源，这可能损坏电网并在未适当重定向时构成危险。

德克萨斯州的能源公司利用比特币挖矿作为可控负载资源来平衡这些电力差异，在低需求时期消耗过剩能源，并在消费者高峰需求期间关闭他们的挖矿设备。

这为这些电力提供商创造了利润，而无需担心能源的可变成本，从而对必须支付费用的上市挖矿公司创造了显著的竞争优势。

杂志：比特币挖矿是糟糕商业想法的7个理由