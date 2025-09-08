交易所DEX+
比特币挖矿难度创历史新高，BTC价格趋于稳定

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:33
要点

  • 比特币挖矿难度已从134.7万亿上升至137万亿。
  • 这是自6月以来该指标连续第五次增加。
  • 比特币挖矿盈利能力受到压力，导致小型矿工被迫清算持有量。

比特币

BTC
$112,025



24小时波动率:
0.8%


市值:
$2.23万亿



24小时交易量:
$27.42亿

挖矿难度已飙升至136万亿的历史新高。从之前134.7万亿的历史最高点(ATH)开始，这一指标为矿工之间的激烈竞争定下了基调，同时也反映了挖矿硬件效率的提高。这一新高记录于2025年9月6日。

比特币挖矿难度与盈利能力的并行发展

向区块链添加新区块并获取区块奖励的竞争日益激烈。矿工需要更多的计算能力来解决验证交易和获取奖励所需的难题。


这是该指标自6月以来连续第五次增加。它在8月4日左右攀升至127.6万亿的历史新高。这种持续增长表明更多矿工正在加入网络，此举有助于提高安全性和去中心化程度。此外，这一趋势扭转了6月份难度短暂下降至116.9万亿的局面。

目前，比特币的哈希率已显示出从夏季峰值降温的迹象。需要说明的是，哈希率是保障比特币网络安全所需的总计算能力。它仍保持在接近历史水平，而哈希率与难度之间的最近分歧正引起广泛关注。分析师担忧持续增加的难度可能会使利润空间变得更加紧张，

这对那些无法获得低成本能源或最先进设备的小型运营商尤为明显。更重要的是，这反映了工业规模挖矿公司正在巩固对区块生产的控制这一更广泛趋势。比特币挖矿难度的这一飙升伴随着电力和冷却的运营成本增加。另一方面，每太哈的收入正在下降。

面临更大问题的是那些使用老旧或效率较低设备的矿工。对于这类小型矿工来说，经济状况变得越来越具有挑战性，他们最终可能被迫关闭设备或出售储备以维持流动性。

同时，比特币挖矿盈利能力面临一定压力，小型矿工被迫清算他们挖出的币。他们不得不加快出售比特币持有量的速度以支付运营开支。较大的公共挖矿设施并未受到这种情况的深刻影响，因为它们能够获得融资或对冲策略。

美国比特币在纳斯达克上市

与此同时，美国比特币，一家美国比特币挖矿公司，最终在纳斯达克证券交易所上市。

这家由唐纳德·特朗普Jr.和埃里克·特朗普支持的公司与Gryphon Digital Mining(纳斯达克-CM: GRYP)合并以实现这一举措。进入纳斯达克的行动已于本月早些时候完成。

合并后，该公司现在以美国比特币的名称运营，并以ABTC为交易代码。这一消息帮助比特币价格在撰写本文时进入整合阶段。该币目前价值$111,821，24小时内上涨0.64%。

下一页

免责声明：Coinspeaker致力于提供公正透明的报道。本文旨在提供准确及时的信息，但不应被视为财务或投资建议。由于市场状况可能迅速变化，我们鼓励您自行验证信息，并在根据本内容做出任何决定前咨询专业人士。

加密货币新闻，新闻


Benjamin Godfrey是一位区块链爱好者和记者，他热衷于撰写区块链技术和创新在现实生活中的应用，以推动这一新兴技术的普遍接受和全球整合。他教育人们了解加密货币的愿望激励着他为知名区块链媒体和网站做出贡献。

Godfrey Benjamin在X上


