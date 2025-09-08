比特币长期持有者抛售241,000 BTC，空头瞄准$95K

要点摘要：

长期比特币持有者在过去30天内售出了241,000个BTC。

BTC价格熊市旗形目标为$95,500。

比特币(BTC)长期持有者在过去一个月内已售出超过241,000个BTC。根据分析师的说法，持续的抛售可能会使价格下跌至$95,000或更低。

比特币长期持有者售出价值260亿美元的BTC

比特币长期持有者(LTHs)——即持有币至少六个月的实体——在8月份BTC价格创下超过$124,500的历史新高时开始抛售币。

分析LTH供应变化，CryptoQuant分析师Maartunn表示，在30天滚动基础上，供应量净减少了241,000个BTC，按周一当前市场价格计算约值$26.8亿美元。他补充道：

比特币30天滚动STH/LTH供应变化。来源：CryptoQuant

这可能会在未来几周继续对比特币价格施压，特别是当与鲸鱼结合时，后者在同一时期已抛售超过115,000个BTC。

同时，尽管比特币财政公司的总持有量达到了100万BTC的历史新高，但过去一个月增长已大幅放缓。

根据CryptoQuant的数据，Strategy的月度购买量从2024年11月的超过134,000 BTC骤降至2025年8月的仅3,700 BTC。

其他财政公司在8月份购买了14,800个BTC，相比之下，它们在2025年6月创下了66,000个比特币的历史最高购买记录。

"8月份的购买量也低于2025年月平均水平，Strategy为26K BTC，其他公司为24K BTC，"链上分析公司在其最新的每周加密报告中表示，并补充道：

比特币财政公司，月度BTC购买量。来源：CryptoQuant

Capriole Investments创始人Charles Edwards还指出，公司每日购买比特币的速率持续下降，这是机构可能"疲惫"的迹象。

财政公司减少购买进一步削弱了需求，加剧了下行趋势。

比特币价格熊市旗形目标$95,000

比特币从8月16日达到的$124,500历史高点下跌14%，至8月30日的七周低点$107,500，Cointelegraph Markets Pro和TradingView的数据显示。

价格此后已恢复至目前约$111,500的水平。

如下图所示，这一价格走势在日线图上形成了熊市旗形。比特币在周六跌破旗形，现在正在重新测试旗形的下边界$112,000(100日SMA)。

如果未能将$112,000转变为支撑位，将触发下行趋势继续朝着熊市平台的测量目标$95,500前进，即从当前价格下跌14.5%。

BTC/USD日线图。来源：Cointelegraph/TradingView

然而，宏观图景看起来更为健康，因为从历史高点回调13%比之前的回调要浅得多，据X用户Coin Signals称。

正如Cointelegraph报道的那样，最新预测现在包括比特币可能跌破$90,000，但仍有望创下新的历史高点。

BTC/USD周线图。来源：Coin Signals

请注意，从当前历史高点下跌30%将BTC价格底部置于$87,000，这与6-12个月持有者的实现价格一致。

本文不包含投资建议或推荐。每项投资和交易行为都涉及风险，读者在做决定时应进行自己的研究。