交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
比特币反弹至六位数大关之上，一家重押该币的公司看到其储备价值攀升至创纪录的774亿美元。相关阅读：比特币成为新战场——瑞典表示有意加入竞赛 根据市场追踪器和其他报告，比特币价格的反弹推动[...]比特币反弹至六位数大关之上，一家重押该币的公司看到其储备价值攀升至创纪录的774亿美元。相关阅读：比特币成为新战场——瑞典表示有意加入竞赛 根据市场追踪器和其他报告，比特币价格的反弹推动[...]

比特币跳涨至$120K，使策略持有量飙升至创纪录的$77.4亿

作者：Bitcoinist
2025/10/03 21:00
4
4$0.06413+3.03%
SIX
SIX$0.01685+3.18%

比特币反弹至六位数以上，一家重押该币的公司看到其储备价值攀升至创纪录的774亿美元。

根据市场追踪器和其他报告，在比特币价格朝着12万美元移动后，比特币价格的反弹推高了该估值。

Strategy的比特币储备创新高

报告披露，之前被称为MicroStrategy的公司Strategy现在持有约640,031个BTC。根据广泛使用的供应数据，该数量约占流通供应量的3.2%。

根据文件和市场追踪器，在过去七周内，该公司向其余额增加了11,085个BTC，最近一次是在9月29日购买了196个BTC。这些购买帮助将持有量的美元价值提升至新高。

大规模购买与市场走势同步

根据报告，随着BTC复苏，该公司一直在继续购买。在推动持有量达到774亿美元的价格水平下，比特币价格的每一次变动都会对公司的净值和头条数字产生巨大波动。

Strategy的积累一直稳定：近几个月的收购使其总量增加到数十万枚币。

市场观察者指出，如此大规模的持有意味着公司的命运与比特币价格走势紧密相连。

与其他公司和国家相比的押注规模

分析师将Strategy的加密货币储备与主要银行的市值甚至与小型国家的GDP进行了比较。这些比较突显了单个公司的加密货币储备在美元计价下已变得多么庞大。

该公司的资产负债表现在包括一笔与几家长期存在的金融公司市值相当的金额，也与一些小型经济体的年产出相当。

会计冲击和融资举措

据报道，Strategy已记录了几个季度与加密货币价格波动相关的会计亏损。一份文件显示，在下跌期间出现了数十亿美元的未实现亏损数字，而该公司已采取措施筹集资金。

数据显示，最近宣布的210亿美元股权发行是支持进一步购买和公司需求步骤的一部分。该计划以及类似的融资行动受到投资者的密切关注，他们权衡稀释与持续积累之间的关系。

特色图片来自Unsplash，图表来自TradingView

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15074+9.92%
1
1$0.02828+18.42%
4
4$0.06369+3.64%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01707+0.53%
Oasis
ROSE$0.02164-4.12%
Union
U$0.00606-2.22%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02828+18.42%
MAY
MAY$0.02797+0.79%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,597.29
$105,597.29$105,597.29

+1.77%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,543.42
$3,543.42$3,543.42

+0.78%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5279
$2.5279$2.5279

+9.14%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.44
$166.44$166.44

+2.40%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17951
$0.17951$0.17951

+0.80%