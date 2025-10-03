比特币跳涨至$120K，使策略持有量飙升至创纪录的$77.4亿

比特币反弹至六位数以上，一家重押该币的公司看到其储备价值攀升至创纪录的774亿美元。

根据市场追踪器和其他报告，在比特币价格朝着12万美元移动后，比特币价格的反弹推高了该估值。

Strategy的比特币储备创新高

报告披露，之前被称为MicroStrategy的公司Strategy现在持有约640,031个BTC。根据广泛使用的供应数据，该数量约占流通供应量的3.2%。

根据文件和市场追踪器，在过去七周内，该公司向其余额增加了11,085个BTC，最近一次是在9月29日购买了196个BTC。这些购买帮助将持有量的美元价值提升至新高。

大规模购买与市场走势同步

根据报告，随着BTC复苏，该公司一直在继续购买。在推动持有量达到774亿美元的价格水平下，比特币价格的每一次变动都会对公司的净值和头条数字产生巨大波动。

Strategy的积累一直稳定：近几个月的收购使其总量增加到数十万枚币。

市场观察者指出，如此大规模的持有意味着公司的命运与比特币价格走势紧密相连。

与其他公司和国家相比的押注规模

分析师将Strategy的加密货币储备与主要银行的市值甚至与小型国家的GDP进行了比较。这些比较突显了单个公司的加密货币储备在美元计价下已变得多么庞大。

该公司的资产负债表现在包括一笔与几家长期存在的金融公司市值相当的金额，也与一些小型经济体的年产出相当。

会计冲击和融资举措

据报道，Strategy已记录了几个季度与加密货币价格波动相关的会计亏损。一份文件显示，在下跌期间出现了数十亿美元的未实现亏损数字，而该公司已采取措施筹集资金。

数据显示，最近宣布的210亿美元股权发行是支持进一步购买和公司需求步骤的一部分。该计划以及类似的融资行动受到投资者的密切关注，他们权衡稀释与持续积累之间的关系。

特色图片来自Unsplash，图表来自TradingView