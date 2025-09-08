交易所DEX+
'比特币是且必须保持抵抗审查的能力'

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:03
"亲爱的比特币核心团队，比特币是且必须保持抵抗审查的能力。"这是本周由《序数秀》主持人Leonidas在激烈的垃圾信息战争中提出的承诺、战斗和底线，他警告比特币核心团队：

比特币核心：交易审查是一个"危险的先例"

Leonidas认为，比特币网络的设计初衷是保持中立、无需许可，并向任何愿意支付有竞争力费用的人开放。以"垃圾信息"为借口审查JPEG图片、迷因币或任何链上实验，将会破坏比特币的独特之处：在基础层面上抵抗审查的能力。他警告道：

对于任何关注2025年垃圾信息战争的人来说，Core与Knots的辩论无处不在，节点运营商已经开始用行动投票，涌向Knots以获取其积极的反垃圾信息功能。

Knots的份额从2024年初的69个节点激增至2025年9月的超过4,200个，现在占可达网络的18%以上，这是对Core即将发布的v30版本的强烈抗议。

这里的风险不仅仅是OP_RETURN数据限制。这是关于比特币灵魂的战斗：协议应该仅仅保持为一个严格的货币结算层，还是可以发展支持创新的链上用途，只要支付交易费用？

序数和符文的观点

根据Leonidas的说法，序数和符文生态系统已经产生了超过五亿美元的费用，支持矿工和安全，同时"每天将比特币作为货币使用"，超越了传统叙事。他们已经厌倦了被Knots支持者"煤气灯操纵"。

他说，矿工们也没有袖手旁观。许多控制着比特币超过一半算力的矿池已经私下表示愿意接受任何共识有效的交易，只要安全性和实施是可靠的。这不仅仅是名义上的中立；这是协议在实际中实现弹性的方式。

"与Degens站在一起"：Shinobi的角度

很少有评论能像比特币核心的Shinobi的评论那样捕捉到这种情绪：

这是原始的、沮丧的，它呼应了那些与Knots持不同想法的人的更广泛情绪：对任何交易审查的抵抗是不可谈判的，无论威胁是JPEG图片、迷因币还是国家货币争端。

紧张局势继续在X和Nostr上沸腾，矿工、节点运营商和开发者陷入关于几乎每个技术细节的激烈辩论，从OP_RETURN上限到什么构成"垃圾信息"。

Knots节点份额的迅猛增长已经使分裂和链分叉不再仅仅是理论上的可能。正如比特币核心开发者Peter Todd评论的那样：

如果采用继续增长，Knots可能在10月达到网络的23%，这代表着共识的临界点。本周来自Leonidas和许多其他degens的信息很明确：

"当交易审查在比特币上被正常化时，我们不会袖手旁观。我们将捍卫一直使比特币与众不同的原则，如开放访问、抵抗审查和基础层面的中立性"。

对比特币核心的把关者：比特币是且必须保持抵抗审查的能力。任何妥协都将背叛世界上第一个数字货币所建立起来反对的东西。

发布于: 比特币, 文化

来源: https://cryptoslate.com/open-letter-to-bitcoin-core-bitcoin-is-and-must-remain-censorship-resistant/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

