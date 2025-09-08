Bitcoin Hyper 预售筹集 $14.4M 准备 100 倍增长

该项目尚未推出，但投资者已迅速抢购原生加密货币 $HYPER，希望在其上线交易所前参与这场病毒式预售。事实上，预售金额已超过1450万美元。

这是否只是炒作，还是项目本身有更多价值？

让我们一探究竟。

Bitcoin Hyper 正在为比特币构建第二层解决方案

比特币被誉为加密货币领域的领航者。毕竟，它是市值超过2.2万亿美元的最大加密货币。

但在效率方面，比特币区块链表现滞后，每秒仅支持七笔交易。网络依然缓慢且成本高昂，这促使开发者和用户转向以太坊和Solana等更好的替代选择。

这解释了为何这些区块链已成为DeFi和迷因币的主要中心，而比特币现在仅以"数字黄金"的标签闻名。

Bitcoin Hyper旨在改变这一现状，帮助比特币扩展其作为价值存储之外的相关性。该项目通过使用Solana虚拟机构建的第二层解决方案和完全去中心化的BTC转账规范桥，使这一目标成为可能。

它是如何运作的

让$BTC更快速、更便宜的第一步是将其桥接到第二层解决方案。

您可以通过将$BTC发送到特殊智能合约来实现这一点，该合约随后触发规范桥并在基础层验证BTC。

相同数量的包装BTC会立即在Bitcoin Hyper的第二层铸造。

您可以在不同的dApp中使用这种包装$BTC，或以几乎零费用进行交易。由于Bitcoin Hyper使用Solana虚拟机部署智能合约，交易速度极快。熟悉Solana工具的开发者会发现向Bitcoin Hyper的过渡非常顺畅。



有趣的是：所有第二层活动都会定期通过ZK证明提交回比特币基础层，以增强安全性。

如果您想取回$BTC，只需在平台上请求提款。它会快速验证您的交易并在第一层解锁BTC。

不仅仅是承诺

加密货币投资者经历过许多承诺一切但最终令人失望的项目。如今还有哪个加密项目不声称要用AI和DeFi彻底改变世界？

资深玩家明白，早期加密项目应谨慎对待。大多数时候，它们会让你彻底失望。

但有时，它们可能会爆发，将几千美元的投资转变为代代相传的财富。

那么，Bitcoin Hyper属于哪一类？

很可能是后者。Bitcoin Hyper有实质内容，这从热门的$HYPER预售正朝着1500万美元里程碑迈进就可以看出。该项目还定期发布开发更新，增强人们对其未来的信心。

例如，根据最新的开发更新，Bitcoin Hyper已完成：

与比特币L1兼容的rollup结算模型核心研究。

验证rollup内SVM执行的早期原型。

面向开发者的基础设施探索性设计：浏览器、控制台和开发工具。

与有兴趣在devnet访问扩大后在Hyper上构建的生态系统团队的协调。

以下是即将推出的内容：

升级的roll-up模型，实现更快的最终确认，

简化基于SVM的合约的部署、测试和监控，

精简的开发基础设施，

早期构建者访问权限。

作为一个将比特币的安全性与Solana的开发者生态系统相结合的项目，这是前所未见的，Bitcoin Hyper很可能成为下一个爆发的加密货币。为了让投资者对安全性放心，该项目还完成了由Coinsult和SpyWolf进行的两次智能合约审计。

​​

在下一轮预售阶段开始前，访问官方网站购买$HYPER代币。

有关参与预售的详细指南，请查看本文。

如果比特币上涨，Bitcoin Hyper可能会跟随

特朗普重返白宫是加密货币市场最积极的事件之一。

新政策明确表示，政府致力于将加密货币纳入主流，同时消除不良行为者。SEC的加密货币项目倡议是实现这一目标的重要一步。该倡议由SEC主席Paul Atkins发起，将用支持行业增长的新规则取代过时的规定。

正如预期的那样，日益有利的监管环境鼓励机构参与者加强其加密货币业务。例如，美国合众银行上周宣布，在3年暂停后恢复为机构投资经理提供比特币托管服务。

行业研究和报告也为未来描绘了一幅支持加密货币的图景。

花旗银行最近的《证券演变报告》预测，到2030年，加密货币可能处理全球交易后量的10%。

比特币金融服务公司River报告称，企业客户将22%的利润再投资于比特币。不仅金融公司在采用$BTC，如下所示，健身工作室、建筑公司和宗教非营利组织等意想不到的行业也在采用。

尽管如此，比特币作为网络仍有不足。这正是$BTC投资者现在转向Bitcoin Hyper的原因。

这是备受期待的比特币升级，可能通过Web3可编程性塑造网络的未来。Bitcoin Hyper最终使比特币变得实用。

购买$HYPER是否为时已晚？

$HYPER预售已筹集近1500万美元。但幸运的是，对于刚刚了解该项目的投资者来说，以折扣价购买$HYPER还为时不晚。

请记住：每个新阶段价格都会上涨，当前阶段价格为0.012875美元，将在几小时内结束。

质押奖励旨在激励早期购买。它们会随时间减少，目前76%的年化收益率不会长期可用。

参与者可以使用加密货币和法定卡参与预售。但是，您需要准备好安全且兼容的加密钱包，如Best Wallet或MetaMask，以存储代币。