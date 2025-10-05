交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
比特币突破阻力位，今日在Coinbase上创下124,500美元的记录。此举发生在近两周测试同一水平后。这轮涨势展开之际，正值美国第45任和第47任总统唐纳德·特朗普执政下历史上最长的政府停摆。立法者未能就资金达成一致，而且[...]比特币突破阻力位，今日在Coinbase上创下124,500美元的记录。此举发生在近两周测试同一水平后。这轮涨势展开之际，正值美国第45任和第47任总统唐纳德·特朗普执政下历史上最长的政府停摆。立法者未能就资金达成一致，而且[...]

比特币创下124,500美元的新历史高点

作者：Cryptopolitan
2025/10/05 12:14
Movement
MOVE$0.06314+0.50%
Nowchain
NOW$0.00228+10.14%
Union
U$0.006059-1.63%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.811+15.52%

比特币突破阻力位，今日在Coinbase上创下124,500美元的记录高点。这一突破是在近两周测试同一水平后发生的。

这轮涨势发生在美国历史上最长的政府停摆期间，这次停摆发生在第45任和第47任总统唐纳德·特朗普任内。立法者未能就资金问题达成一致，到周三时停摆正式开始。

这一时机推动投资者转向去中心化资产。比特币在短短一周内上涨了14%。在华盛顿无法有效治理的情况下，交易者寻求对冲。政府停摆给本已紧张的市场增添了更多压力。

随着停摆和政治冲突，比特币价格上涨

渣打银行的杰夫·肯德里克表示："这次停摆确实很重要。"他指出，在特朗普上次从2018年12月22日到2019年1月25日的停摆期间，比特币几乎没有波动，因为当时它"处于与现在不同的位置"。

这一次，加密货币直接对政治风险作出反应。杰夫补充道："然而，今年比特币与'美国政府风险'一起交易，这从其与美国国债期限溢价的关系中可以最好地看出。"

渣打银行在不到两天前曾预测比特币即将创下新高。他们还表示，这枚币不久后可能达到135,000美元。

但交易者也在转向其他资产。周五，现货黄金上涨0.5%至每盎司3,876.55美元，本周累计涨幅超过2%。避险需求反映了推动加密货币走高的相同压力。

特朗普在僵局期间发表讲话，警告如果没有达成协议，福利计划可能面临削减。他威胁要削减他所谓的"大量人群"的福利。这些言论只会引发更多对不稳定性的担忧。

与此同时，比特币在2025年已经上涨了约30%。越来越多的华尔街公司将其添加到投资组合中，将其视为可信的资产配置。全球投资者的观念也在转变，不再将其视为交易玩具，而是更大战略的一部分。

链上数据显示了大持有者或"鲸鱼"的行为。追踪余额的30天指标显示，2025年9月份出现了急剧下降。鲸鱼在过去一个月内卖出了大量资产，造成了下行压力。图表显示了大量抛售的红色区域。

但疲态迹象已经明显。随着价格攀升，鲸鱼抛售放缓。10月初，抛售速度减缓。数据显示紫色区域正在缩小，这表明抛售压力正在减弱。鲸鱼已经连续数周成为净卖家，但现在有迹象表明他们可能正在转向新的再积累阶段。

如果这种趋势持续，它可能会支撑短期反弹。目前，市场已经表明，即使在政治僵局期间，比特币也能在传统系统停滞时创下新纪录。

最聪明的加密货币专家已经在阅读我们的通讯。想加入吗？欢迎加入他们。

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0.15074+9.92%
1
1$0.02828+18.42%
4
4$0.06369+3.64%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0.01707+0.53%
Oasis
ROSE$0.02164-4.12%
Union
U$0.00606-2.22%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0.0000056+1.81%
1
1$0.02828+18.42%
MAY
MAY$0.02797+0.79%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105,563.15
$105,563.15$105,563.15

+1.73%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3,544.34
$3,544.34$3,544.34

+0.81%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2.5276
$2.5276$2.5276

+9.13%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.45
$166.45$166.45

+2.41%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0.17949
$0.17949$0.17949

+0.79%