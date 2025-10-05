比特币创下124,500美元的新历史高点

比特币突破阻力位，今日在Coinbase上创下124,500美元的记录高点。这一突破是在近两周测试同一水平后发生的。

这轮涨势发生在美国历史上最长的政府停摆期间，这次停摆发生在第45任和第47任总统唐纳德·特朗普任内。立法者未能就资金问题达成一致，到周三时停摆正式开始。

这一时机推动投资者转向去中心化资产。比特币在短短一周内上涨了14%。在华盛顿无法有效治理的情况下，交易者寻求对冲。政府停摆给本已紧张的市场增添了更多压力。

随着停摆和政治冲突，比特币价格上涨

渣打银行的杰夫·肯德里克表示："这次停摆确实很重要。"他指出，在特朗普上次从2018年12月22日到2019年1月25日的停摆期间，比特币几乎没有波动，因为当时它"处于与现在不同的位置"。

这一次，加密货币直接对政治风险作出反应。杰夫补充道："然而，今年比特币与'美国政府风险'一起交易，这从其与美国国债期限溢价的关系中可以最好地看出。"

渣打银行在不到两天前曾预测比特币即将创下新高。他们还表示，这枚币不久后可能达到135,000美元。

但交易者也在转向其他资产。周五，现货黄金上涨0.5%至每盎司3,876.55美元，本周累计涨幅超过2%。避险需求反映了推动加密货币走高的相同压力。

特朗普在僵局期间发表讲话，警告如果没有达成协议，福利计划可能面临削减。他威胁要削减他所谓的"大量人群"的福利。这些言论只会引发更多对不稳定性的担忧。

与此同时，比特币在2025年已经上涨了约30%。越来越多的华尔街公司将其添加到投资组合中，将其视为可信的资产配置。全球投资者的观念也在转变，不再将其视为交易玩具，而是更大战略的一部分。

链上数据显示了大持有者或"鲸鱼"的行为。追踪余额的30天指标显示，2025年9月份出现了急剧下降。鲸鱼在过去一个月内卖出了大量资产，造成了下行压力。图表显示了大量抛售的红色区域。

但疲态迹象已经明显。随着价格攀升，鲸鱼抛售放缓。10月初，抛售速度减缓。数据显示紫色区域正在缩小，这表明抛售压力正在减弱。鲸鱼已经连续数周成为净卖家，但现在有迹象表明他们可能正在转向新的再积累阶段。

如果这种趋势持续，它可能会支撑短期反弹。目前，市场已经表明，即使在政治僵局期间，比特币也能在传统系统停滞时创下新纪录。

