比特币、黄金和白银随着政府关闭几率在Polymarket上跃升至85%而上涨

在10月1日美国政府停摆的可能性很高的情况下，比特币、黄金和白银等避险资产今天继续上涨。随着共和党人和民主党人在医疗保健和联邦支出问题上发生冲突，美国目前正处于政府停摆的边缘。Polymarket数据显示，停摆的几率已飙升至85%。

美国政府停摆将如何影响黄金、白银和比特币

如果国会未能通过预算协议，美国政府将面临10月1日可能的停摆。从历史上看，标普500指数在这类截止日期前的一周往往会走弱，引发传统和数字资产市场的担忧。此外，美国政府停摆还可能使加密货币ETF的批准陷入不确定状态。

政府停摆将触发数据中断，暂停就业和CPI等关键经济报告的发布。这可能进一步阻碍美联储为政策决策提供新的输入。SEC和CFTC等监管机构也将以减少的人员运作，延迟IPO、批准和加密货币ETF申请的审查。

加密货币市场分析师警告，在宏观不确定性中，随着避险情绪增强，美国股市和加密货币可能会出现短期下跌。因此，BTC、ETH和山寨币等高贝塔资产可能会出现波动加剧。上周，加密货币市场清算额在一周内两次飙升至超过10亿美元。历史数据显示，美国政府停摆曾引发短期痛苦，然后触发上行反弹。

在2018年12月22日至2019年1月25日的美国政府停摆期间，比特币价格下跌。然而，停摆结束后不久，这种加密货币开始明显上涨。

比特币在美国政府停摆期间可能出现短期波动 | 来源：Coinocide

另一方面，黄金涨势持续，在9月29日周一达到每盎司3872美元的高点，从而将其年初至今的涨幅扩大到50%。涨势的速度表明黄金可能很快会达到4,000美元。同时，随着避险情绪上升，白银价格一路飙升至47美元，创下14年新高。

Polymarket数据显示停摆几率为85%

在周一的新闻发布会上，美国副总统JD万斯表示："我认为我们正走向政府停摆。"不久之后，去中心化平台Polymarket上美国政府停摆的几率在一天内上涨13%后，飙升至85%。

来源：Polymarket

知名分析师Amit Investing看到两种可能的结果。第一种是市场可能会出现5%的急剧下跌，可能提供逢低买入的机会。另一种可能是市场基本上不受影响，转而关注两周后开始的企业财报。