比特币"财富女神"在40亿美元洗钱案中认罪

与中国一起大规模投资诈骗有关的钱志敏已在英国法庭上承认洗钱罪。

此案涉及查扣61,000个比特币，目前价值超过50亿英镑，标志着全球最大规模的加密货币查扣案之一。

关于被追回的资金是否将归还给128,000名受害者或由英国政府保留，一场新的辩论正在兴起。

被称为"财富女神"的逃犯钱志敏在伦敦南华克刑事法院的一个具有里程碑意义的案件中承认了洗钱罪。钱是2014年至2017年间在中国诈骗超过128,000人的大规模投资欺诈的核心人物，她将非法所得转换成了大量比特币。

这一定罪是这一长期案件的最新进展，此前她的同伙温健因在犯罪组织中的角色而被判刑。







据BBC报道，钱持假文件逃离中国并进入英国，在那里她试图清洗被盗资金。她的计划是对数字资产领域风险的一个鲜明提醒，这些风险从复杂的诈骗到像Hypervault跑路这样的退出事件不等。

50亿英镑比特币查扣的详情

该计划起源于中国的一起大规模投资欺诈，钱在那里塑造了"财富女神"的形象。在2014年至2017年间，她说服了超过128,000名受害者，其中许多人年龄在50至75岁之间，将他们的积蓄投入到她推广的投资中。据报道，这种诈骗经常通过社交网络传播，受害者被自己的朋友和家人鼓励进行投资。

随后的调查由大都会警察局与中国当局合作进行，结果被认为是世界上有史以来最大规模的加密货币查扣。警方找回了包含超过61,000个比特币的数字钱包



。按照当前市场价格，这些资产价值超过50亿英镑（67亿美元）。

这一行动的规模凸显了有组织犯罪分子如何使用加密资产和像"ModStealer"恶意软件这样的复杂工具来掩盖其资金的踪迹。据副首席皇家检察官罗宾·韦耶尔表示，有组织犯罪分子越来越多地使用比特币和其他加密货币来隐藏和转移他们的资金。

现在钱已被定罪，被查扣资金的命运成为了争议点。据她的律师罗杰·萨霍塔表示，钱希望安慰那些自2017年以来一直等待赔偿的投资者。萨霍塔还指出，比特币价值的增长确保现在有足够的资金来偿还受害者。

然而，报道表明英国政府可能会寻求保留这些资产。英国犯罪立法的最近改革使得查扣、冻结和追回涉及非法活动的数字资产变得更加容易。这一发展为在原始投资计划中损失资金的数千名受害者带来了不确定性。

大都会警察局经济和网络犯罪指挥部负责人威尔·莱恩将这一定罪描述为多年专注调查的结果。这一复杂的调查跨越多个司法管辖区，展示了类似于最近Coinbase数据泄露事件中看到的挑战，内部人员和外部黑客在其中进行了合作。钱目前仍被羁押，将在稍后日期被判刑。

