交易所DEX+
买币行情现货交易合约交易500X理财活动
更多
蓝筹风暴
这篇文章《比特币"财富女神"在40亿美元洗钱案中认罪》发表在BitcoinEthereumNews.com。要点 钱志敏，与中国一起大规模投资诈骗有关，已在英国法庭认罪洗钱罪。此案涉及查扣61,000个比特币，现价值超过50亿英镑，标志着全球最大的加密货币查扣案之一。一场新的辩论正在兴起，关于被追回的资金是否将归还给128,000名受害者或由英国政府保留。钱志敏，这位被称为"财富女神"的逃犯，已在伦敦南华克皇家法院的一个具有里程碑意义的案件中承认洗钱罪。钱是2014年至2017年间在中国欺诈超过128,000人的大规模投资诈骗的核心人物，将非法所得转换成大量比特币。这次定罪是这一长期案件的最新进展，此前她的同伙温健因在犯罪组织中的角色而被判刑。据BBC报道，钱持假文件逃离中国并进入英国，在那里她试图清洗被盗资金。她的计划是数字资产领域风险的鲜明提醒，这些风险从复杂的诈骗到像Hypervault跑路这样的退出事件。50亿英镑比特币查扣案详情 该计划起源于中国的一个大规模投资诈骗，钱在那里塑造了"财富女神"的形象。在2014年至2017年间，她说服了超过128,000名受害者，其中许多人年龄在50至75岁之间，将他们的积蓄投入到她推广的投资中。据报道，这种诈骗经常通过社交网络传播，受害者被自己的朋友和家人鼓励投资。随后的调查，由大都会警察局与中国当局合作进行，导致了据信是世界上...这篇文章《比特币"财富女神"在40亿美元洗钱案中认罪》发表在BitcoinEthereumNews.com。要点 钱志敏，与中国一起大规模投资诈骗有关，已在英国法庭认罪洗钱罪。此案涉及查扣61,000个比特币，现价值超过50亿英镑，标志着全球最大的加密货币查扣案之一。一场新的辩论正在兴起，关于被追回的资金是否将归还给128,000名受害者或由英国政府保留。钱志敏，这位被称为"财富女神"的逃犯，已在伦敦南华克皇家法院的一个具有里程碑意义的案件中承认洗钱罪。钱是2014年至2017年间在中国欺诈超过128,000人的大规模投资诈骗的核心人物，将非法所得转换成大量比特币。这次定罪是这一长期案件的最新进展，此前她的同伙温健因在犯罪组织中的角色而被判刑。据BBC报道，钱持假文件逃离中国并进入英国，在那里她试图清洗被盗资金。她的计划是数字资产领域风险的鲜明提醒，这些风险从复杂的诈骗到像Hypervault跑路这样的退出事件。50亿英镑比特币查扣案详情 该计划起源于中国的一个大规模投资诈骗，钱在那里塑造了"财富女神"的形象。在2014年至2017年间，她说服了超过128,000名受害者，其中许多人年龄在50至75岁之间，将他们的积蓄投入到她推广的投资中。据报道，这种诈骗经常通过社交网络传播，受害者被自己的朋友和家人鼓励投资。随后的调查，由大都会警察局与中国当局合作进行，导致了据信是世界上...

比特币"财富女神"在40亿美元洗钱案中认罪

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/30 21:05
COM
COM$0,006535+5,18%
Solana Retardz
SCAM$0,0000193-0,51%
Nowchain
NOW$0,00229+10,62%
CROWN
CROWN$0,0185--%
ConstitutionDAO
PEOPLE$0,01212-3,96%

要点

  • 与中国一起大规模投资诈骗有关的钱志敏已在英国法庭上承认洗钱罪。
  • 此案涉及查扣61,000个比特币，目前价值超过50亿英镑，标志着全球最大规模的加密货币查扣案之一。
  • 关于被追回的资金是否将归还给128,000名受害者或由英国政府保留，一场新的辩论正在兴起。

被称为"财富女神"的逃犯钱志敏在伦敦南华克刑事法院的一个具有里程碑意义的案件中承认了洗钱罪。钱是2014年至2017年间在中国诈骗超过128,000人的大规模投资欺诈的核心人物，她将非法所得转换成了大量比特币。

这一定罪是这一长期案件的最新进展，此前她的同伙温健因在犯罪组织中的角色而被判刑。


据BBC报道，钱持假文件逃离中国并进入英国，在那里她试图清洗被盗资金。她的计划是对数字资产领域风险的一个鲜明提醒，这些风险从复杂的诈骗到像Hypervault跑路这样的退出事件不等。

50亿英镑比特币查扣的详情

该计划起源于中国的一起大规模投资欺诈，钱在那里塑造了"财富女神"的形象。在2014年至2017年间，她说服了超过128,000名受害者，其中许多人年龄在50至75岁之间，将他们的积蓄投入到她推广的投资中。据报道，这种诈骗经常通过社交网络传播，受害者被自己的朋友和家人鼓励进行投资。

随后的调查由大都会警察局与中国当局合作进行，结果被认为是世界上有史以来最大规模的加密货币查扣。警方找回了包含超过61,000个比特币的数字钱包

BTC
$113 147



24小时波动率:
1.0%


市值:
$2.26 T



24小时交易量:
$60.90 B

。按照当前市场价格，这些资产价值超过50亿英镑（67亿美元）。

这一行动的规模凸显了有组织犯罪分子如何使用加密资产和像"ModStealer"恶意软件这样的复杂工具来掩盖其资金的踪迹。据副首席皇家检察官罗宾·韦耶尔表示，有组织犯罪分子越来越多地使用比特币和其他加密货币来隐藏和转移他们的资金。

现在钱已被定罪，被查扣资金的命运成为了争议点。据她的律师罗杰·萨霍塔表示，钱希望安慰那些自2017年以来一直等待赔偿的投资者。萨霍塔还指出，比特币价值的增长确保现在有足够的资金来偿还受害者。

然而，报道表明英国政府可能会寻求保留这些资产。英国犯罪立法的最近改革使得查扣、冻结和追回涉及非法活动的数字资产变得更加容易。这一发展为在原始投资计划中损失资金的数千名受害者带来了不确定性。

大都会警察局经济和网络犯罪指挥部负责人威尔·莱恩将这一定罪描述为多年专注调查的结果。这一复杂的调查跨越多个司法管辖区，展示了类似于最近Coinbase数据泄露事件中看到的挑战，内部人员和外部黑客在其中进行了合作。钱目前仍被羁押，将在稍后日期被判刑。

下一页

免责声明：Coinspeaker致力于提供公正透明的报道。本文旨在提供准确及时的信息，但不应被视为财务或投资建议。由于市场状况可能迅速变化，我们鼓励您自行验证信息，并在根据本内容做出任何决定前咨询专业人士。

加密货币新闻，新闻


作为Web3营销策略师和前DuckDAO的CMO，Zoran Spirkovski将复杂的加密概念转化为推动增长的引人注目的叙述。凭借加密新闻背景，他在为DeFi、L2和GameFi项目开发市场进入策略方面表现出色。

Zoran Spirkovski在X上


来源：https://www.coinspeaker.com/bitcoin-goddess-wealth-pleads-guilty/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

您可能也会喜欢

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

TLDR 巴里克矿业批准增加5亿美元的股票回购计划，使授权总额达到15亿美元 该公司将季度基本股息提高25%至每股0.125美元 第三季度收入达到41.4亿美元，调整后每股收益为0.58美元 运营现金流达到24亿美元，自由现金[...] 这篇文章《巴里克矿业(B)股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%》首次发表于Blockonomi。
B
B$0,15074+9,92%
1
1$0,02828+18,42%
4
4$0,06369+3,64%
分享
Blockonomi2025/11/10 20:52
诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

摘要 诺和诺德在辉瑞获得交易后退出了对Metsera的100亿美元竞购战，投资者对诺和诺德复杂的报价结构感到担忧而松了一口气 诺和诺德股票在退出Metsera收购尝试后的周一上涨了2.6% 美国联邦贸易委员会警告称，诺和诺德提议的交易可能违反反垄断法 [...] 这篇文章"诺和诺德(NVO)股票在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨"首次发表于Blockonomi。
GAINS
GAINS$0,01707+0,53%
Oasis
ROSE$0,02164-4,12%
Union
U$0,00606-2,22%
分享
Blockonomi2025/11/10 21:12
加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

加密货币基金录得11.7亿美元资金外流，在疲弱情绪和降息不确定性中延续亏损。比特币和以太币领跌，而做空比特币ETP自2025年5月以来录得最强劲资金流入。Solana、XRP和Hedera录得资金流入，逆势而上，同时加密货币ETP资产下降至2075亿美元。加密货币投资产品上周面临不断增加的抛售压力，[...] 这篇文章《加密货币基金连续第二周出现外流，达11.7亿美元》首次发表于CoinJournal。
MetaDOS
SECOND$0,0000056+1,81%
1
1$0,02828+18,42%
MAY
MAY$0,02797+0,79%
分享
Coin Journal2025/11/10 20:33

热门新闻

更多

Barrick Mining (B) 股票：公司扩大回购5亿美元并提高股息25%

诺和诺德（NVO）股价在公司退出100亿美元Metsera竞购战后上涨

加密货币基金延长外流至第二周，流出11.7亿美元

亿万富翁迈克尔·塞勒的策略购买487个BTC，价值4990万美元，总计达到641,692个

ISO 20022 启动仅剩几天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄势待发大幅上涨——为何它可能引发下一波加密货币热潮

快速阅读

更多

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

黄金每盎司多少钱？

加密货币价格

mc_price_img_alt

比特币

BTC

$105 534,95
$105 534,95$105 534,95

+1,71%

mc_price_img_alt

以太坊

ETH

$3 543,80
$3 543,80$3 543,80

+0,80%

mc_price_img_alt

瑞波币

XRP

$2,5278
$2,5278$2,5278

+9,14%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166,46
$166,46$166,46

+2,41%

mc_price_img_alt

狗狗币

DOGE

$0,17958
$0,17958$0,17958

+0,84%