比特币面临10万美元跌幅，创2021年以来最大鲸鱼抛售

要点

过去30天内，鲸鱼储备减少了114,920 BTC，是三年来最大规模的抛售。

分析师警告，历史性的熊市模式可能触发比特币跌破10万美元。

比特币的长期前景仍然强劲，企业持有量创新高。

正面临着加剧的抛售压力，因为鲸鱼投资者在过去一个月内抛售了价值127.5亿美元的BTC。这些持有1,000至10,000 BTC的大型投资者已经减少了114,920 BTC的储备。

这是自2022年7月以来最大的月度鲸鱼抛售，表明大型持有者越来越谨慎。分析师警告，持续的抛售加上历史性的熊市信号，可能在未来几周内将比特币推至心理重要的10万美元水平以下。







加密货币分析师Ted指出，周日的"血月"是悲观情绪的原因。值得注意的是，血月是一种月球事件，自2021年5月以来的四次出现都导致了市场下跌。

该分析师进一步警告，比特币和其他顶级加密货币可能会遭受更多损失。

在撰写本文时，比特币交易价格约为11.1万美元，较8月峰值下跌近11%。在过去一周，这种加密货币主要在10.9万-11.2万美元的平行价格通道内整合。

比特币长期价格乐观

尽管近期看跌，比特币的更广泛轨迹似乎仍然具有弹性。这种加密货币从8月中旬的历史最高点仅修正了约13%，与过去的修正相比下跌幅度要浅得多。

此外，一年移动平均线已从一年前的5.2万美元飙升至今天的9.4万美元，凸显了近期波动下的坚实基础。在此期间，BTC价格翻了一番多，市值增加了1.13万亿美元。

同时，公司的国库持有量最近超过了100万BTC，仅在9月的第一周就分配了近9,800 BTC。然而，CryptoQuant的一份报告指出，购买方式更为谨慎。

平均购买规模急剧下降。Strategy在8月份每笔交易仅获得1,200 BTC，其他公司平均为343 BTC，比2025年初水平下降了86%。这表明机构投资者在短期内情绪更为谨慎。

