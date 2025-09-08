交易所DEX+
文章《比特币在2021年以来最大鲸鱼抛售后面临10万美元下跌》发表在BitcoinEthereumNews.com。要点 鲸鱼储备在过去30天内下降了114,920 BTC，是三年来最大的抛售。分析师警告，历史性的熊市模式可能引发低于10万美元的下跌。比特币的长期前景仍然强劲，企业持有量创新高。比特币BTC $111 494 24小时波动率：0.5% 市值：$2.22 T 24小时交易量：$25.22 B 正面临更高的卖压，因为鲸鱼在过去一个月内抛售了价值惊人的127.5亿美元的BTC。这些持有1,000至10,000 BTC的大型投资者已将其储备减少了114,920 BTC。这是自2022年7月以来最大的月度鲸鱼抛售，表明大型持有者越来越谨慎。分析师警告，持续的抛售加上看跌的历史信号，可能在未来几周内将比特币推低至心理重要的10万美元水平以下。加密货币分析师Ted指出周日的"血月"是悲观情绪的原因。值得注意的是，血月是一种月球事件，自2021年5月以来的所有四次出现都导致了市场下跌。自2021年5月以来的每次"血月"都是看跌的。今天又有一次，我认为这对$BTC和山寨币都将是看跌的。看起来跌破$100K的可能性很高。pic.twitter.com/fESP844cp0 — Ted (@TedPillows) 2025年9月7日 该分析师进一步警告，比特币和其他顶级加密货币可能会遭受更多损失。在撰写本文时，比特币交易价格约为11.1万美元，较8月峰值下跌近11%。在过去一周，这种加密货币主要在10.9万美元至11.2万美元的平行价格通道内整合。比特币长期价格乐观 尽管近期看跌，比特币的更广泛轨迹似乎具有弹性。这种加密货币从8月中旬的历史最高点仅修正了约13%，与过去的修正相比，这是一个浅得多的下跌。一年前的今天，#btc 1年移动...

比特币面临10万美元跌幅，创2021年以来最大鲸鱼抛售

作者：BitcoinEthereumNews
2025/09/08 16:36
要点

  • 过去30天内，鲸鱼储备减少了114,920 BTC，是三年来最大规模的抛售。
  • 分析师警告，历史性的熊市模式可能触发比特币跌破10万美元。
  • 比特币的长期前景仍然强劲，企业持有量创新高。

正面临着加剧的抛售压力，因为鲸鱼投资者在过去一个月内抛售了价值127.5亿美元的BTC。这些持有1,000至10,000 BTC的大型投资者已经减少了114,920 BTC的储备。

这是自2022年7月以来最大的月度鲸鱼抛售，表明大型持有者越来越谨慎。分析师警告，持续的抛售加上历史性的熊市信号，可能在未来几周内将比特币推至心理重要的10万美元水平以下。


加密货币分析师Ted指出，周日的"血月"是悲观情绪的原因。值得注意的是，血月是一种月球事件，自2021年5月以来的四次出现都导致了市场下跌。

该分析师进一步警告，比特币和其他顶级加密货币可能会遭受更多损失。

在撰写本文时，比特币交易价格约为11.1万美元，较8月峰值下跌近11%。在过去一周，这种加密货币主要在10.9万-11.2万美元的平行价格通道内整合。

比特币长期价格乐观

尽管近期看跌，比特币的更广泛轨迹似乎仍然具有弹性。这种加密货币从8月中旬的历史最高点仅修正了约13%，与过去的修正相比下跌幅度要浅得多。

此外，一年移动平均线已从一年前的5.2万美元飙升至今天的9.4万美元，凸显了近期波动下的坚实基础。在此期间，BTC价格翻了一番多，市值增加了1.13万亿美元。

同时，公司的国库持有量最近超过了100万BTC，仅在9月的第一周就分配了近9,800 BTC。然而，CryptoQuant的一份报告指出，购买方式更为谨慎。

平均购买规模急剧下降。Strategy在8月份每笔交易仅获得1,200 BTC，其他公司平均为343 BTC，比2025年初水平下降了86%。这表明机构投资者在短期内情绪更为谨慎。

下一页

免责声明：Coinspeaker致力于提供公正透明的报道。本文旨在提供准确及时的信息，但不应被视为财务或投资建议。由于市场状况可能迅速变化，我们鼓励您自行验证信息，并在根据本内容做出任何决定前咨询专业人士。

加密货币新闻，新闻


Parth是一位拥有超过5年行业经验的加密货币记者，曾与加密和金融世界的主要媒体机构合作，在经历了多年的熊市和牛市后积累了丰富的经验和专业知识。Parth还是4本自出版书籍的作者。

Parth Dubey在LinkedIn上


来源：https://www.coinspeaker.com/100k-dip-bitcoin-biggest-sell-off-3-years/

免责声明: 本网站转载的文章均来源于公开平台，仅供参考。这些文章不代表 MEXC 的观点或意见。所有版权归原作者所有。如果您认为任何转载文章侵犯了第三方权利，请联系 service@support.mexc.com 以便将其删除。MEXC 不对转载文章的及时性、准确性或完整性作出任何陈述或保证，并且不对基于此类内容所采取的任何行动或决定承担责任。转载材料仅供参考，不构成任何商业、金融、法律和/或税务决策的建议、认可或依据。

